Немецкий парламент, Бундестаг, вот-вот примет решение о запрете партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

В течение некоторого времени представители различных фракций Бундестага работали над проектом резолюции, цель которой - запустить процесс, который потенциально мог бы привести к роспуску партии "Альтернатива для Германии" (АфД). Prepared document is now ready and expected to be submitted to parliament soon. Помимо роспуска крайне правой партии, есть и другая цель.

Согласно сообщениям "Die Welt", голосование по этой межфракционной резолюции может состояться в ближайшее время. Члены фракций SPD, CDU/CSU, Зеленых и Левых выразили поддержку, хотя все фракции не полностью едины в этом вопросе.

Эта резолюция разрабатывалась в течение месяцев и была завершена совсем недавно. Для межфракционного движения требуется минимум 37 парламентариев. Однако, как сообщает "Die Welt", резолюция о запрете партии AfD будет представлена значительным числом парламентариев: по крайней мере, по десять от упомянутых выше партий. Одним из главных инициаторов этого начинания является Марко Вандервиц, член ХДС из Саксонии. Два года назад он назвал AfD "правым экстремистом по корням и ветвям".

Резолюция просит Федеральный конституционный суд оценить, основываясь на статье 21 Основного закона и параграфе 43 Закона о Федеральном конституционном суде, является ли партия "Альтернатива для Германии" неконституционной или, по крайней мере, не имеет права на государственное финансирование.

Противопоставление запрету AfD от Шольца

Документ обвиняет AfD в попытке свергнуть демократический порядок и враждебном, агрессивном отношении к нему. В нем перечисляются многочисленные нарушения гарантий человеческого достоинства в Основном законе, в том числе призывы к "миллионам репатриаций" мигрантов. Также упоминаются несколько спорных заявлений федеральных и земельных председателей AfD, которые расцениваются как нападки на достоинство мигрантов, мусульман и ЛГБТК+ сообществ.

В конце мая федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что в настоящее время не считает приоритетной задачей запрет партии AfD. Он описал запрет партии как "очень сложный вопрос в демократии", с очень высокими барьерами. В 2017 году второй попытка запретить правоэкстремистскую НПД в Федеральном конституционном суде провалилась.

В начале года суд в Карлсруэ лишил государственных субсидий партию, переименованную в "Heimat". Обоснованием послужило изменение Основного закона, принятое в 2017 году, которое позволяет лишить государственных субсидий партию, если ее действия или сторонники преследуют антиконституционные цели. Однако для этого требуются четкие доказательства антидемократических намерений.

Межфракционная резолюция, поддержанная членами фракций SPD, CDU/CSU, Зеленых и Левых, вскоре будет представлена в Бундестаге, с целью запретить AfD из-за якобы нарушения гарантий человеческого достоинства и нападок на различные сообщества.

Эта резолюция, инициированная несколькими видными парламентариями, такими как Марко Вандервиц, рассчитывает на поддержку по крайней мере по десять членов от упомянутых выше партий, как сообщает "Die Welt", в стремлении запретить AfD в Бундестаге.

Читайте также: