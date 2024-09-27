Немецкий фармацевтический сектор сталкивается с потенциальной серьезной нехваткой квалифицированной рабочей силы.

"Фармацевтическая отрасль Германии сталкивается с серьезной нехваткой талантов, согласно отчету. К 2034 году ожидается около 40 000 вакансий из-за факторов, связанных с выходом на пенсию, что составляет примерно четверть всех рабочих мест, несмотря на сравнительно молодой состав сотрудников отрасли.

По словам главного экономиста ассоциации vfa Клауса Михельсена, "нехватка квалифицированных кадров является одним из наиболее значительных барьеров для фармацевтической промышленности и экономики в целом". Он добавляет, "без стратегических вмешательств существует риск снижения инноваций в этом важном для экономики Германии секторе". Это также отражается на рабочей силе: 5,8 миллиона человек в возрасте 60 лет и старше, из которых значительная часть планирует уйти на пенсию в ближайшие пять лет, создавая существенные вакансии.

Отчет предлагает различные возможные решения для преодоления этой проблемы. Примерно 12 миллионов человек в Германии работают неполный рабочий день, обычно из-за семейных обязанностей или других обязательств. Примерно три четверти из них готовы работать больше часов при улучшенных условиях. Кроме того, есть около трех миллионов человек, которые не работают, но хотят присоединиться к рабочей силе. Гибкий график работы, улучшенные условия ухода за детьми и индивидуальные образовательные программы могут помочь, считает ассоциация.

Отчет предлагает, что нехватка квалифицированных рабочих в немецкой фармацевтической отрасли, которая, как ожидается, достигнет 40 000 вакансий к 2034 году из-за выходов на пенсию, может помешать инновациям в отрасли. Для решения этой проблемы ассоциация предлагает рассмотреть такие варианты, как гибкий график работы, улучшение условий ухода за детьми и предоставление индивидуальных образовательных программ, чтобы побудить к трудоустройству около трех миллионов заинтересованных, но в настоящее время безработных человек."

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