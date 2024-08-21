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Немецкий автомобильный сектор выступает за увеличение финансовых стимулов для электротоплива и биотоплива.

 and  Ksenia Johnson
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Немецкий автомобильный сектор выступает за увеличение финансовых стимулов для электротоплива и биотоплива.

Немецкий автопром лоббирует более высокие государственные стимулы для синтетических топлив, известных как e-топлива, и биотоплив. Эти альтернативы бензину и дизелю "в сущности необходимы" для снижения выбросов CO2 в дорожном транспорте и достижения климатических целей, заявил немецкий автомобильный союз (VDA) в среду. Использование этих топлив поможет снизить выбросы CO2 существующих автомобилей.

Что касается новых автомобилей, Германия и ЕС делают ставку на электромобили, которые в ближайшем будущем внесут "значительный вклад в снижение выбросов CO2", как заявила президент VDA Хильдегард Мюллер. Однако она добавила, что "это не достаточно, так как на немецких дорогах еще долго будут автомобили с двигателями внутреннего сгорания". VDA прогнозирует, что к 2030 году на немецких дорогах по-прежнему будет около 40 миллионов легковых автомобилей и грузовиков с двигателями внутреннего сгорания.

По мнению VDA, эти автомобили должны все больше полагаться на альтернативные топлива, которые можно смешивать с дизельным топливом и бензином. Одним из вариантов являются биотоплива, которые уже доступны и могут быть получены из отходов. Союз также выступает за существенное увеличение установленной квоты на так называемые e-топлива и двигатели, работающие на водороде.

Однако e-топлива в настоящее время довольно дороги из-за своей энергоемкой производственной процедуры. Свободная демократическая партия (ФDP) также выступает за включение e-топлив в новые автомобили. В Европейском союзе с 2035 года не будут допускаться к продаже новые легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но регламент ЕС предусматривает возможность новой категории легковых автомобилей, которые могут работать только на синтетических топливах.

В настоящее время Брюссель не предложил такую категорию автомобилей, но президент ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку этому. Критики предлагают использовать e-топлива только для судов и самолетов - в отличие от автомобилей, которые могут переключиться на электроэнергию.

Несмотря на продвижение электромобилей, немецкий автомобильный союз (VDA) считает, что до 2030 года на немецких дорогах по-прежнему будет много автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые должны все больше полагаться на альтернативные топлива, такие как биотоплива. FDP также выступает за включение дорогих e-топлив в новые автомобили, несмотря на то, что они еще не широко используются из-за своей энергоемкой производственной процедуры.

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