Немецкая метеорологическая служба прогнозирует сильные грозы с сильными дождями в Нижней Саксонии

Немецкая служба погоды (DWD) ожидает сильные грозы с ливнем во многих районах Нижней Саксонии в среду вечером. "Невозможно точно сказать, где это произойдет", - сказал метеоролог DWD Михаэль Кнобельсдорф. Во вторник вечером выпало исключительно много воды. Например, DWD сообщил о 86 литрах на квадратный метр в Фрисойте к западу от Ольденбурга в течение трех часов. По словам метеоролога, о сильном ливне говорят при 15-25 литрах в час.

Из-за сильных штормов ночью были задействованы сотни пожарных в северо-западной части Нижней Саксонии. В районе Аммерланда дерево упало на провода линии электропередачи, что привело к закрытию железнодорожного сообщения между Лером (Восточная Фризия) и Бад Zwischenахом до полудня, сообщила железнодорожная компания.

DWD предупреждает о сильных грозовых штормах в Нижней Саксонии и Бремене на среду и ночь на четверг. Некоторые места ожидают сильные штормы с ливнем, которые не двинутся на восток до утра четверга.

Во вторник были зафиксированы очень высокие температуры во многих местах. DWD сообщил о 35 градусах, например, в Барзингхаузене в регионе Ганновер и в Дёрпене в Эмланде. В Гамбурге вчера было зафиксировано 32,7 градуса.

Ливень от сильных грозовых штормов вызвал наводнения в некоторых районах Нижней Саксонии, сообщил DWD. Несмотря на предупреждение, многие регионы по-прежнему были затронуты ливнем в 15-25 литров в час в среду вечером.

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