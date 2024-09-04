Немецкая детская помощь подвергла критике предложенное прекращение социальных услуг.

Германская ассоциация помощи детям осудила предложения полностью лишить социальной помощи некоторых беженцев, не имеющих постоянного проживания в Германии. По словам Томаса Крюгера, президента организации, беженцы, в том числе дети и подростки, могут пострадать от этого. "Это противоречит Конвенции ООН о правах ребенка, которую Германия подписала, чтобы гарантировать благополучие всех детей, независимо от их места рождения или возможных приказов об expulsion", - сказал он в интервью газетам Funke Media Group в среду.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэссер (СДПГ) объявила о планах прекратить социальную помощь для некоторых беженцев. Эти изменения коснутся лиц, находящихся в процессе Дублина, которые впервые въехали на территорию ЕС в другой стране. Ответственное государство затем обрабатывает их заявление на убежище. Если эта страна согласится на перевозку этих лиц из Германии, они больше не будут иметь права на социальную помощь в Германии.

"Отказывать детям в средствах на еду, лекарства или необходимые гигиенические средства, заставляя их терпеть отъезд, - это прямое нарушение прав детей и противоречит всем этическим и человеческим нормам", - предостерег Крюгер. Он сослался на решение Федерального конституционного суда Германии, которое гарантирует беженцам право на гуманное существование. Предложенные изменения могут подорвать этот принцип, уступая политическому давлению.

cne/pe

"Отказ в социальной помощи этим беженцам, как предлагает министр внутренних дел Германии, может потенциально нарушить права детей, поскольку они зависят от этой помощи для основных потребностей, таких как еда и лекарства".

"Германская ассоциация помощи детям решительно возражает против плана лишить беженцев социальной помощи, считая это противоречащим принципу обеспечения гуманного минимального существования, установленному Федеральным конституционным судом Германии".

Читайте также: