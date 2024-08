- Немецкая администрация, похоже, не желает оказывать Украине дополнительную финансовую помощь.

Согласно сообщениям СМИ, немецкое правительство не планирует предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине из-за ограничений бюджета. Как сообщает "Франкфуртер Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS), существующий бюджетный план не имеет достаточных средств для этой цели. Несмотря на то, что текущие ресурсы все еще распределяются, дальнейшие запросы от Министерства обороны не будут удовлетворены, согласно отчету, по распоряжению канцлера Олафа Шольца (СДПГ).

Линднер беседует с Писториусом о прекращении финансирования Украины

В соответствии с документами, электронными письмами и беседами в различных правительственных зданиях и парламенте Германии финансовый министр Кристиан Линднер (СВП) написал письмо министру обороны Борису Писториусу (СДПГ) 5 августа, в котором заявил, что "новые инициативы" могут быть реализованы только в случае обеспечения финансирования в бюджетных планах на текущий и следующий годы. Важно соблюдать установленные лимиты.

Немецкое правительство не стало комментировать отчет. Пресс-секретарь правительства сообщил агентству новостей AFP, что не было сделано заявлений об точности отчета. В принципе, "Германия остается сильным союзником Украины и является крупнейшим финансовым, экономическим и военным спонсором Украины в Европе", - заявил пресс-секретарь.

Финансирование на текущий год уже запланировано

На текущий год было выделено около восьми миллиардов евро для Украины. Предварительный бюджетный лимит на следующий год составляет четыре миллиарда евро, и он якобы уже превышен.

Бюджетный комитет бундестага Германии подтвердил отмену дополнительных выплат в рамках поддержки, согласно FAS. Депутат от СДПГ по вопросам оборонной политики Андреас Шварц сказал газете, что "в настоящее время не запускаются новые заказы для Украины, поскольку они больше не финансируются".

Бюджетный политик от ХДС Инго Гэдеченс также подтвердил ограничение помощи Украине: "С сегодняшнего дня Олаф Шольц и его коалиция замораживают финансовую и, следовательно, военную поддержку Украины".

Министерство обороны и Министерство финансов отказались от комментариев

Министерство обороны и Федеральное министерство финансов (BMF) первоначально отказались комментировать отчет. Однако источники в BMF сообщили в пятницу вечером, что "все решения о поддержке Украины принимаются в тесном сотрудничестве с Федеральным канцлерством".

Немецкое правительство работает "в рамках G7 и ЕС, в частности, над созданием инструмента финансирования для Украины в ближайшее время в размере примерно 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов России. "Бilateral German aid remains at its highest level, but relies on the effectiveness of this instrument", - добавили источники в BMF.

Пресс-секретарь правительства также подчеркнула использование замороженных активов России - так называемых "непредвиденных доходов". Она подчеркнула, что помимо этого, на саммите G7 в Италии в июне было согласовано дополнительное финансовое содействие Украине в размере около 50 миллиардов долларов за счет так называемых "непредвиденных доходов" от замораживания активов центрального банка России. Это финансовое содействие будет адаптировано к потребностям Украины в сферах военной, бюджетной и реконструкции.

Министерство обороны ФРГ направило запрос AFP в канцелярию и Министерство финансов.

Несмотря на то, что немецкое правительство не планирует предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине из-за ограничений бюджета, федеральное правительство продолжает придерживаться позиции сильного союзника и крупнейшего финансового, экономического и военного спонсора Украины в Европе.

