Нелегально перевезенные мигранты насильно брошены в океан

Согласно сообщениям греческих властей, между офицерами береговой охраны и контрабандистами произошли напряженные столкновения. Контрабандисты заставляют мигрантов плыть в Средиземное море, чтобы избежать береговой охраны. В одном случае скоростная лодка с афганцем и палестинцем пыталась врезаться в патрульный корабль возле острова Кос в выходные. Затем они заставили пятерых своих пассажиров прыгнуть в Эгейское море и направились к острову, в то время как береговая охрана спасла остальных из воды. Позже береговая охрана обнаружила дополнительных 30 человек с скоростной лодки на суше. Двоих подозреваемых в контрабанде задержали.

В другом инциденте возле острова Сими береговая охрана сообщила, что трое мигрантов были сброшены с лодки во время погони за судном контрабандистов. Контрабандисты смогли уйти с остальными пассажирами в турецкие воды, где их задержала турецкая береговая охрана. Трое спасенных мигрантов на греческой земле заявили, что каждый заплатил $4500 за свою поездку.

Кроме того, греческая береговая охрана объявила, что в течение последних 24 часов 42 человека на двух скоростных лодках были переправлены из Турции на остров Лeros. Двоих подозреваемых в контрабанде задержали среди мигрантов на суше, а третьего - во время погони на море.

Береговая охрана убила мигранта

По данным греческих сообщений, банды контрабандистов теперь используют высокоскоростные лодки вместо надувных лодок для переправки мигрантов в территорию ЕС, становясь все более агрессивными. Во время погони они пытались таранить корабль береговой охраны. Экипаж береговой охраны ответил огнем, в результате чего погиб мигрант.

Кроме того, контрабандисты исследуют новые маршруты через центральную часть Эгейского моря. В то же время количество мигрантов, пытающихся пересечь из Ливии южный греческий остров Крит, резко возросло.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, примерно 31 500 мигрантов незаконно entered Greece за этот год, немного меньше, чем тех, кто прибыл в Италию и Испанию.

Агрессивные попытки контрабанды продолжаются вдоль Средиземного моря, и погони береговой охраны привели к гибели мигранта у греческого побережья. Несмотря на трудности, мигранты продолжают упорно пытаться пересечь границы, с увеличением числа тех, кто пытается достичь южного греческого острова Крит из Ливии.

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