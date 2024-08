Некоторые школы США вынуждены сократить количество школ, поскольку помощь в связи с пандемией закончится в сентябре.

Многие школы рассматривают возможность введения заморозки найма, сокращения программ дополнительного обучения или уменьшения количества программ спорта и искусства. В сочетании с снижением числа учеников, наблюдаемым во многих общеобразовательных школах, дефицит бюджета может привести к закрытию некоторых школ.

Федеральная помощь в связи с пандемией – около 190 миллиардов долларов – была предоставлена в рамках трех пакетов расходов, принятых Конгрессом между мартом 2020 года и мартом 2021 года. Первые два законодательных акта имели поддержку обеих партий и были подписаны бывшим президентом Дональдом Трампом. Наибольший раунд финансирования поступил от закона об американском плане спасения, принятого при администрации Байдена-Харрис только при голосовании демократов.

В целом, помощь в связи с пандемией составила примерно в шесть раз больше того, что общеобразовательные школы получают от федерального правительства в обычный год.

«Это был беспрецедентный приток федеральных средств, поэтому влияние на учеников и учителей обязательно будет ощущаться», – сказала Робин Лейк, директор Центра по переосмыслению общего образования, непартийной организации по исследованию и анализу политики. «Но это будет чувствоваться по-разному».

Школы с высоким уровнем бедности находятся в большей опасности

Не все школы получили одинаковую сумму помощи в связи с пандемией. Больше денег пошло в районы с большим количеством семей с низким доходом – что означает, что там будут наиболее значительные сокращения финансирования в этом году. Некоторые более богатые районы могут вообще не получить федеральной помощи в связи с пандемией.

Но в районах с низким уровнем доходов эта помощь составляла значительную часть бюджетов общего образования в последние три года.

В среднем деньги составляли около 5% бюджетов образования. Но в некоторых штатах, где есть больше районов с низким уровнем доходов и меньшее финансирование со стороны штата, помощь была более значительной. Например, последний раунд помощи в связи с пандемией составил почти 11% расходов на образование в Миссисипи, согласно Центру бюджетных и политических приоритетов.

Школьные округа знали, что помощь в связи с пандемией подходит к концу, и им придется использовать или распределить эти деньги к концу сентября. Семьи, чьи школьные округа хорошо спланировали финансово, могут не почувствовать большого влияния на бюджет в этом году.

«Но всегда трудно сокращать бюджет школам, и им приходится это делать в этом году», – сказала Маргарет Роза, директор Лаборатории Эдуномикс, исследовательского центра, занимающегося политикой финансирования образования в Университете Джорджа Вашингтона.

Что может быть урезано

Было мало ограничений на то, как школьные округа могли использовать федеральные средства, поэтому категории расходов сильно различались – от новых учителей и сотрудников до программ дополнительного обучения и улучшений зданий.

Деньги из первого пакета помощи, утвержденного на ранней стадии пандемии, когда многие школы были закрыты для очного обучения, пошли на покупку ноутбуков, которые ученики могли использовать дома. Когда ученики вернулись в классы, многие районы потратили деньги на маски и средства для чистки, а также на улучшение систем вентиляции.

Конгресс потребовал, чтобы школы использовали 20% последнего раунда финансирования для борьбы с отсталостью в обучении, в том числе на вещи, такие как дополнительные занятия, более длинные школьные дни или продление школьного года.

В целом, около половины финансирования было потрачено на трудовые расходы, согласно данным, собранным Лабораторией Эдуномикс. Некоторые районы использовали деньги для разовых премий учителям. Теперь, когда больше нет помощи в связи с пандемией, эти премии менее вероятны.

Любые новые должности, созданные с помощью федеральных средств, могут оказаться под угрозой. Около 83% районов добавили сотрудников в учебном году 2023-2024, чтобы помочь ученикам наверстать упущенное в академическом плане, согласно опросу, проведенному весной РЭНД и Центром по переосмыслению общего образования. Эти должности включали специалистов по чтению и математике и школьных консультантов.

Сокращение сотрудников и программ, направленных на борьбу с отсталостью в обучении, может оказать значительное влияние на учеников, которые, по данным некоторых исследований, все еще отстают в обучении.

Рост академический в учебном году 2023-2024 не дотянул до трендов до пандемии почти во всех классах, согласно исследованию, опубликованному в июле компанией NWEA по тестированию.

После тщательного рассмотрения ограничений бюджета некоторые школы могут решить скорректировать свою политику, возможно, более активно вовлекая родителей и местные сообщества в принятие решений, чтобы снизить расходы. Распределение средств в следующем учебном году может быть influenced by the distribution of pandemic aid, with high-poverty schools potentially facing more significant budget cuts due to the expiration of federal aid.

Читайте также: