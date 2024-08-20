Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Некоторые демонстранты демонтируют барьер безопасности, когда многочисленные люди собираются за пределами места проведения Национального конгресса Демократической партии.

Множество демонстрантов преодолели барьер безопасности вблизи места проведения Демократического национального съезда в его первый день в понедельник, в то время как огромное число людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против войны в Газе.

 and  Ann Bradley
Время чтения 3 минут

Некоторые демонстранты демонтируют барьер безопасности, когда многочисленные люди собираются за пределами места проведения Национального конгресса Демократической партии.

В толпе, состоящей из семей с младенцами в колясках, студентов, политических фигур и протестующих с плакатами и флагами, собрались на пути к Центру объединения, где проходил съезд, чтобы выразить поддержку перемирию в конфликте между Израилем и ХАМАС. Главное шествие проходило мирно, хотя часть демонстрантов отделилась и разрушила фрагменты ограждения безопасности.

Некоторые упрямые протестующие были задержаны и наделены наручниками правоохранительными органами, пытаясь демонтировать дополнительное ограждение, установленное властями. Полицейские надели противогазы в ответ на протестующих, пытающихся разрушить второе ограждение. Власти подтвердили, что внутренний периметр безопасности вокруг места съезда остался неприкосновенным, не представляя опасности для участников.

Начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг заявил, что некоторые из тех, кто разрушил ограждение, бросали водные бутылки и другой мусор в полицейских. Ситуация была урегулирована без применения дубинок или химикатов, сказал Снеллинг, который сопровождал миротворцев в понедельник.

Снеллинг заявил: "Когда люди действуют в группе с целью спровоцировать насилие или вандализм, мы пресечем их деятельность. Мы не потерпим никакой формы разрушения в нашем городе".

В толпе звучали лозунги "Прекратите оккупацию сейчас" и "Весь мир смотрит!". Это напоминало антивоенные протесты против войны во Вьетнаме, которые проходили во время славного съезда Демократической партии 1968 года в Чикаго, где полиция столкнулась с активистами на телевидении, семьи наблюдали со своих балконов или дверей. Некоторые молодые люди носили кэфийи, пускали мыльные пузыри или держали плакаты "Свободные жесты".

Миттинг совпал с прогулкой президента Джо Байдена по почти пустому Центру объединения, который должен был выступить с речью вечером.

"Байден, ты не можешь уклониться от ответственности. Мы обвиняем тебя в геноциде", - скандировали протестующие в такт барабанной дроби. Они также осудили Байдена как "Джо-геноцид" и подвергли критике вице-президента Камалу Харрис подобными фразами.

Протестующие заявили, что их цели не изменились с тех пор, как Байден выбыл из гонки и быстро поддержал Харрис. Они надеялись усилить свою прогрессивную позицию перед высшими должностными лицами Демократической партии.

"Люди умирают", - сказал Камерон Бенруд, 25-летний учитель специальной школы из Миннеаполиса. Он проехал пять часов, чтобы принять участие в митинге на UNION PARK, призывая официальных лиц демократов прекратить финансирование Израиля.

"Я приехал из маленького Миннеаполиса и чувствую себя совершенно беспомощным. Вы должны действовать", - заявил он.

Мэр Брандон Джонсон заявил, что мероприятия были тщательно спланированы. "Город Чикаго преуспевает в таких мероприятиях", - сказал он на пресс-конференции. "Мы готовы".

Организаторы надеялись, что в понедельшний митинг и шествие примут участие более 20 000 человек, но присутствовало всего несколько тысяч протестующих, и городские власти не предоставили точных данных.

Организатор Файани Абоа Миджана выразил гордость за количество участников, учитывая "интенсивное подавление" со стороны города.

Чикаго является домом для одного из крупнейших сообществ палестинцев в Соединенных Штатах, и автобусы перевозили активистов из разных регионов страны.

Тейлор Кук, организатор Организации социалистической дороги к свободе, приехал из Атланты на митинг. Кук подчеркнул цель группы в том, чтобы заставить всех демократов осудить поддержку Израиля, особое внимание уделяя Харрис.

"Мы обращаемся к вице-президенту Харрис, она была соучастницей в этом. Многие считают, что это полностью ответственность Джо Байдена, но она занимает должность вице-президента", - отметил Кук. "Поэтому мы призываем вас прекратить свою поддержку, если вы хотите нашего одобрения".

Поддержка палестинцев собралась в парке, расположенном к западу от делового района Loop, перед митингом и шествием.

Независимый кандидат в президенты Корнелл Уэст обратился к собранию, вызвав энтузиазм аплодисментов.

Сорок сторонников Израиля бродили по парку во время митинга, размахивая израильскими флагами, в основном молча, окруженные примерно двадцатью полицейскими на велосипедах. Хотя время от времени напряженность нарастала, физических столкновений не было.

Джosh Вайнер, сооснователь Чикагской еврейской альянсы, который шел рядом с группой, поддерживающей Израиль, сказал, что их цель состояла в том, чтобы "выразить наше присутствие". Вайнер ссылался на отказ города выдать разрешения.

"Протестующие за Палестину получили несколько разрешений, даже разрешение на марш, что, похоже, дает им небольшое преимущество", - отметил Вайнер.

Напряженность между активистами коалиции и городом сохранялась в отношении места и условий протеста. Суд принял сторону города, запретив примерно 1-мильный маршрут шествия, который, по мнению активистов, был недостаточно большим для ожидаемой толпы.

Неожиданно, никто из участников или зрителей не появился на сцене, предложенной городскими властями возле Центра объединения, хотя было запланировано восемь групп на 45-минутные выступления в этот понедельник. В другие дни выступают консервативные группы, в том числе Институт политики штата Иллинойс.

После полудня бедная армия Филадельфии, борющаяся за экономическую справедливость, собралась в парке Хумбольдт, прежде чем пройти более 3 миль до Центра объединения.

Политическая дискуссия на митинге была глубокой, так как протестующие призывали официальных лиц Демократической партии занять позицию по конфликту между Израилем и ХАМАС. Политические фигуры, присутствовавшие на съезде, не могли игнорировать постоянные призывы к действию.

Митинг стал свидетельством силы политики, так как он собрал разнообразную группу людей с разным прошлым, объединенных общими заботами и требованиями.

Правоохранители собрались после инцидента, произошедшего во время Демократического национального конвента 19 августа 2024 года в Чикаго, когда протестующие грубо перевернули часть барьеров, окружающих Unity Center.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В условиях стойкой нехватки персонала повседневные задачи и обязанности многих сотрудников детского...
Политика

Число больных детей в этом учреждении превышает обычный показатель.

Дефицит кадров в детских садах: во многих детских садах не хватает сотрудников. Кроме того, учителя часто отсутствуют из-за проблем со здоровьем. Профессионалы предупреждают о вредном цикле.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Президент США Джо Байден проявляет эмоции, обнимая дочь Эшли Байден на Демократическом национальном...
Политика

"Мы заинтересованы в Джо!": Байден получил длительные аплодисменты на политическом собрании

Камала Харрис неожиданно попадает под свет софитов на собрании демократов в Чикаго, выражая поддержку нынешнему президенту США. Она хвалит Байдена за его 'заметное руководство.'

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Гвен Уолц раскрывает использование альтернативного метода вместо ЭКО для проблем с фертильностью в ее недавних разоблачениях.
Политика

Гвен Уолц раскрывает использование альтернативного метода вместо ЭКО для проблем с фертильностью в ее недавних разоблачениях.

Первая леди Миннесоты Гвен Волц в заявлении для CNN уточнила, что на зачатии не использовала метод экстраkorporального оплодотворения. Она предоставила свежие подробности о проблемах с фертильностью, с которыми столкнулась вместе с губернатором Тимом Волцем, о чем он часто говорил во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Джо Байден официально назначил Камалу Хамфрис новым знаменем Демократической партии после своего...
Политика

Байден официально инаугурации Харрис как демократ на их партийном съезде.

Недавно Джо Байден столкнулся с серьезным pression и в итоге отказался от своей президентской кампании. Ожидаемый праздник на чиказском конвенте, который изначально должен был провозгласить его, теперь чествует другого кандидата.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".
Общество

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно