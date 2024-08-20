Некоторые демонстранты демонтируют барьер безопасности, когда многочисленные люди собираются за пределами места проведения Национального конгресса Демократической партии.

В толпе, состоящей из семей с младенцами в колясках, студентов, политических фигур и протестующих с плакатами и флагами, собрались на пути к Центру объединения, где проходил съезд, чтобы выразить поддержку перемирию в конфликте между Израилем и ХАМАС. Главное шествие проходило мирно, хотя часть демонстрантов отделилась и разрушила фрагменты ограждения безопасности.

Некоторые упрямые протестующие были задержаны и наделены наручниками правоохранительными органами, пытаясь демонтировать дополнительное ограждение, установленное властями. Полицейские надели противогазы в ответ на протестующих, пытающихся разрушить второе ограждение. Власти подтвердили, что внутренний периметр безопасности вокруг места съезда остался неприкосновенным, не представляя опасности для участников.

Начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг заявил, что некоторые из тех, кто разрушил ограждение, бросали водные бутылки и другой мусор в полицейских. Ситуация была урегулирована без применения дубинок или химикатов, сказал Снеллинг, который сопровождал миротворцев в понедельник.

Снеллинг заявил: "Когда люди действуют в группе с целью спровоцировать насилие или вандализм, мы пресечем их деятельность. Мы не потерпим никакой формы разрушения в нашем городе".

В толпе звучали лозунги "Прекратите оккупацию сейчас" и "Весь мир смотрит!". Это напоминало антивоенные протесты против войны во Вьетнаме, которые проходили во время славного съезда Демократической партии 1968 года в Чикаго, где полиция столкнулась с активистами на телевидении, семьи наблюдали со своих балконов или дверей. Некоторые молодые люди носили кэфийи, пускали мыльные пузыри или держали плакаты "Свободные жесты".

Миттинг совпал с прогулкой президента Джо Байдена по почти пустому Центру объединения, который должен был выступить с речью вечером.

"Байден, ты не можешь уклониться от ответственности. Мы обвиняем тебя в геноциде", - скандировали протестующие в такт барабанной дроби. Они также осудили Байдена как "Джо-геноцид" и подвергли критике вице-президента Камалу Харрис подобными фразами.

Протестующие заявили, что их цели не изменились с тех пор, как Байден выбыл из гонки и быстро поддержал Харрис. Они надеялись усилить свою прогрессивную позицию перед высшими должностными лицами Демократической партии.

"Люди умирают", - сказал Камерон Бенруд, 25-летний учитель специальной школы из Миннеаполиса. Он проехал пять часов, чтобы принять участие в митинге на UNION PARK, призывая официальных лиц демократов прекратить финансирование Израиля.

"Я приехал из маленького Миннеаполиса и чувствую себя совершенно беспомощным. Вы должны действовать", - заявил он.

Мэр Брандон Джонсон заявил, что мероприятия были тщательно спланированы. "Город Чикаго преуспевает в таких мероприятиях", - сказал он на пресс-конференции. "Мы готовы".

Организаторы надеялись, что в понедельшний митинг и шествие примут участие более 20 000 человек, но присутствовало всего несколько тысяч протестующих, и городские власти не предоставили точных данных.

Организатор Файани Абоа Миджана выразил гордость за количество участников, учитывая "интенсивное подавление" со стороны города.

Чикаго является домом для одного из крупнейших сообществ палестинцев в Соединенных Штатах, и автобусы перевозили активистов из разных регионов страны.

Тейлор Кук, организатор Организации социалистической дороги к свободе, приехал из Атланты на митинг. Кук подчеркнул цель группы в том, чтобы заставить всех демократов осудить поддержку Израиля, особое внимание уделяя Харрис.

"Мы обращаемся к вице-президенту Харрис, она была соучастницей в этом. Многие считают, что это полностью ответственность Джо Байдена, но она занимает должность вице-президента", - отметил Кук. "Поэтому мы призываем вас прекратить свою поддержку, если вы хотите нашего одобрения".

Поддержка палестинцев собралась в парке, расположенном к западу от делового района Loop, перед митингом и шествием.

Независимый кандидат в президенты Корнелл Уэст обратился к собранию, вызвав энтузиазм аплодисментов.

Сорок сторонников Израиля бродили по парку во время митинга, размахивая израильскими флагами, в основном молча, окруженные примерно двадцатью полицейскими на велосипедах. Хотя время от времени напряженность нарастала, физических столкновений не было.

Джosh Вайнер, сооснователь Чикагской еврейской альянсы, который шел рядом с группой, поддерживающей Израиль, сказал, что их цель состояла в том, чтобы "выразить наше присутствие". Вайнер ссылался на отказ города выдать разрешения.

"Протестующие за Палестину получили несколько разрешений, даже разрешение на марш, что, похоже, дает им небольшое преимущество", - отметил Вайнер.

Напряженность между активистами коалиции и городом сохранялась в отношении места и условий протеста. Суд принял сторону города, запретив примерно 1-мильный маршрут шествия, который, по мнению активистов, был недостаточно большим для ожидаемой толпы.

Неожиданно, никто из участников или зрителей не появился на сцене, предложенной городскими властями возле Центра объединения, хотя было запланировано восемь групп на 45-минутные выступления в этот понедельник. В другие дни выступают консервативные группы, в том числе Институт политики штата Иллинойс.

После полудня бедная армия Филадельфии, борющаяся за экономическую справедливость, собралась в парке Хумбольдт, прежде чем пройти более 3 миль до Центра объединения.

Политическая дискуссия на митинге была глубокой, так как протестующие призывали официальных лиц Демократической партии занять позицию по конфликту между Израилем и ХАМАС. Политические фигуры, присутствовавшие на съезде, не могли игнорировать постоянные призывы к действию.

Митинг стал свидетельством силы политики, так как он собрал разнообразную группу людей с разным прошлым, объединенных общими заботами и требованиями.

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