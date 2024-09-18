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Нехватка квалифицированных рабочих может значительно помешать развитию ветроэнергетики.

 and  Ksenia Johnson
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По данным организации, занимающейся ветроэнергетикой, Европе не хватает строительства новых...
По данным организации, занимающейся ветроэнергетикой, Европе не хватает строительства новых ветряных ферм, чтобы достичь целей по энергии к 2030 году

Нехватка квалифицированных рабочих может значительно помешать развитию ветроэнергетики.

Похоже, что сектор ветроэнергетики переживает существенный рост, но острая нехватка квалифицированной рабочей силы может значительно замедлить его развитие. Профсоюз IG Metall Coastal провел опрос среди 30 компаний, которые занимаются примерно 28 600 людьми, и оказалось, что 82% из них испытывают трудности с заполнением вакансий. Более того, только 41% и 50% компаний с коллективными соглашениями и без них соответственно смогли заполнить все предложенные ученические места.

Для привлечения потенциальных сотрудников подавляющее большинство (53,9%) этих компаний внедряют дополнительные стратегии, такие как гибкий график работы, сотрудничество с образовательными учреждениями, жилищные субсидии для учеников и возможность удаленной работы.

Ответчики единогласно (93,1%) считают, что дефицит навыков в отрасли представляет серьезную угрозу для расширения ветроэнергетики в Германии. В то же время, только 14,8% считают достижимыми цели расширения наземной и морской ветроэнергетики.

IG Metall Coastal пришло к выводу, что ситуация с навыками в отрасли остается критической и может стать препятствием для расширения ветроэнергетики в Германии.

Несмотря на озабоченность по поводу квалифицированной рабочей силы, большинство (67%) респондентов оптимистично смотрят в будущее отрасли, указывая на положительную динамику рынка, в отличие от прошлогодней цифры в 66%. Однако стоит отметить, что 15% также имеют негативный настрой, по сравнению с 14% в предыдущем опросе.

Ветроэнергетика является краеугольным камнем планов федерального правительства по достижению своих целей в области охраны окружающей среды. К 2030 году планируется, что 80% потребности в электроэнергии будет покрываться за счет возобновляемых источников энергии.

Дальнейшее расширение сектора ветроэнергетики за пределы текущих тенденций роста может быть затруднено из-за persisting дефицита навыков рабочей силы. Введение инициатив, таких как сотрудничество с образовательными учреждениями, может помочь преодолеть этот разрыв в навыках и способствовать расширению сектора.

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