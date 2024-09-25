Нехватка элементов, способствующих будущему прогрессу, автоматизированное финансовое консультирование, путь к гражданству ЕС: резюме сегодняшних заголовков

👋 Привет и добро пожаловать на 5 Вещей Вечером! Сложная ситуация на рынке труда в США приводит к ухудшению настроения людей. Опрос показал, что американцы стали более пессимистично относиться к состоянию экономики, что является важной темой в президентских выборах.

Вот что вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Открытия в области вулканов: В спящих вулканах обнаружен особый вид магмы, который может содержать большое количество редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин и других зеленых технологий. Это может открыть путь для дальнейших открытий редкоземельных элементов, даже в США.

2️⃣ Финансовая помощь: С многочисленными финансовыми обязательствами, такими как оплата счетов, инвестиции и накопления на пенсию, взрослые часто сталкиваются с трудными решениями. Для помощи на этом пути доступно множество вариантов. Многие люди теперь обращаются к робо-консультантам.

3️⃣ Корни семьи: Если ваша семья родом из Европы, вы можете претендовать на гражданство в странах ваших предков — даже если не посещали их. Узнайте больше здесь.

4️⃣ Вечное точное время: Ученые утверждают, что близки к созданию часов, которые не потеряют ни секунды даже после миллиарда лет работы. Такой уровень точного хронометража в настоящее время достигается с помощью ядерных часов.

5️⃣ Бесподобные драгоценности: Ожерелье из бриллиантов 18 века, которое надевали на двух британских коронациях, должно уйти с молотка за до $2,8 миллионов. Ожерелье весом около 300 карат будет впервые публично выставлено на обозрение в течение 50 лет. Посмотрите.

Смотрите это

🦌 Операция по спасению: Пожарные использовали веревки для освобождения животного, которое застряло между домом и гаражом в Окленде, Калифорния, вверх ногами. После освобождения олень быстро вернулся в дикую природу.

Главные новости

• Опрос CNN: Харрис и Трамп находятся в тесном races на президентских выборах• Эвакуация требуется во Флориде, так как штат faces серьезную угрозу урагана от Хелены• Зала славы квотербека Бретт Фэвр объявил о своем диагнозе болезнь Паркинсона

Что в тренде

🥤 Непопулярный выбор: Coca-Cola решила отменить новый вкус после всего шести месяцев на рынке, что стало неудачной попыткой привлечь более молодых потребителей.

Посмотрите

🦈 Таинственное открытие: Ученые обнаружили новый вид, живущий в глубоководных водах у Австралии и Новой Зеландии. Это существо, также известное как узконосая рыба-призрак, еще не изучено подробно.

$362,000

💰 Так много денег потеряли две женщины, попавшиеся на обман с участием фальшивого двойника Брэда Питта. Полиция арестовала пять человек, причастных к мошенничеству.

Звездный уголок

⭐ Все еще улыбается: Дик Ван Дайк остался оптимистичным, когда его спросили о его планах на 99-й день рождения в декабре, несмотря на то, что он пропустил несколько недавних мероприятий. "Просто надеюсь, что не умру", - шутливо сказал легенда комедии.

Викторина

💳 Министерство юстиции США обвинило какую компанию в монополизации рынка дебетовых карт? A. VisaB. MastercardC. Bank of AmericaD. American Express⬇️ Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

Хорошие вибрации

😎 Мы предпочитаем закончить на позитивной ноте: Недавнее исследование показало, что 20 секунд самосострадательного прикосновения могут снизить стресс, увеличить доброжелательность и улучшить психическое благополучие. Вот как.

Увидимся завтра.

👋 5 Вещей Вечером производится CNN Трисией Эскобедо, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

Ответ на вопрос викторины: A. Министерство юстиции обвинило Visa в незаконной монополии, тем самым повысив стоимость почти всего.

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