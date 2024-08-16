Неизвестные белорусские политические деятели остаются в отставке

В июле автократ Лукашенко объявил о помиловании, и 30 политических заключенных, причастных к антиправительственным митингам четыре года назад, были освобождены. Согласно указу президента, 14 женщин и 16 мужчин были освобождены из заключения. Однако многие видные политические заключенные все еще отсутствуют и не учтены в течение более 1,5 лет. Их семьи не знают, живы ли они.

В рамках освобождения из тюрьмы несколько заключенных якобы больны, а другие пожилые. Они признали свою вину и выразили раскаяние, что дало им шанс на реабилитацию перед страной.

В ответ на, якобы, контролируемый процесс голосования в августе 2020 года Лукашенко жестоко подавил продемократические протесты, и оппозиция подверглась суровому преследованию. С тех пор более 30 000 человек были задержаны, с многочисленными случаями пыток и жестокого обращения, приведшими к нескольким смертельным исходам. С началом российской военной операции в Украине также были целенаправленно преследуемые противники конфликта. Лукашенко, который более трех десятилетий правит Белоруссией, является одним из ключевых союзников Путина.

Лукашенко "помиловал" больного раком оппонента

По данным правозащитной организации "Вясна", более 1400 политических заключенных находятся в заключении в Белоруссии, а реальное число, скорее всего, превышает эту цифру. Тысячи граждан, в основном молодые и образованные люди, чувствуют себя вынужденными покинуть страну. Одним из политических заключенных является Алесь Бialiatski, основатель "Вясны" и лауреат Нобелевской премии мира, который был заключен в тюрьму в 2021 году и приговорен к 10 годам тюремного заключения в марте 2023 года.

Как сообщает "Вясна", 18 политических заключенных были освобождены вскоре после 3 июля в результате помилования или амнистии, в том числе оппозиционный политик Рыхар Кастусью, страдающий раком и недавно выдвинувший свою кандидатуру на президентских выборах 2010 года. Он был ранее заключен в тюрьму на несколько лет после поражения на выборах.

Заточение и исчезновение Марии Колесниковой

Многие политические заключенные по-прежнему находятся в заключении в ужасных условиях. Сообщения бывших заключенных свидетельствуют о том, что они подвергаются избиениям, пыткам и частым проверкам, как объяснила активистка Татьяна Хомич, сестра заключенной оппозиционной политической фигуры Марии Колесниковой, в интервью ntv.de в марте. "За малейшие провинности их часто отправляют в карцер", - заметила она.

Колесникова работала менеджером кампании перспективного оппозиционного кандидата Виктора Бабарико в 2020 году. После заключения Бабарико она объединилась со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало, чтобы бросить вызов Лукашенко. Колесникова была похищена КГБ в сентябре 2020 года и позже приговорена к 11 годам заключения. В феврале 2023 года она бесследно исчезла после экстренной операции в тюрьме. Власти не предоставили никакой информации о ее местонахождении или состоянии. "Мы не знаем, где она, как она себя чувствует; мы даже не знаем, жива ли она", - сказала Хомич в интервью ntv.de в марте.

За последние 18 месяцев не поступало никакой новой информации о таких видных фигурах, как Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Николай Статкевич и Максим Снак.

Несмотря на помилование некоторых политических заключенных, местонахождение и состояние многих видных фигур, таких как Мария Колесникова и Виктор Бабарико, остаются неизвестными, что вызывает продолжающиеся протесты против режима Лукашенко.

Освобождение нескольких заключенных не остановило продолжение протестов, так как общественность требует освобождения всех политических заключенных, в том числе Марии Колесниковой и Виктора Бабарико.

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