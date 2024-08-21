Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиХути

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Хутиewise часто целят или нападают на суда в Красном море с помощью ракетных атак или небольших...
Хутиewise часто целят или нападают на суда в Красном море с помощью ракетных атак или небольших водных судов.

Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения

За последнее время в Красном море произошло множество нападений на торговые суда, в основном вина за которые возлагается на хуситов. Недавно жертвой этих атак стал греческий нефтяной танкер. В настоящее время он горит и не поддается контролю.

На греческом нефтяном танкере вспыхнул пожар, якобы в результате нападения у побережья Йемена. По данным Управления морской торговли Великобритании (UKMTO), "на борту пожар и судно лишилось хода". Судно теперь дрейфует и не может управляться, дополнительно сообщило UKMTO. К счастью, пока не поступало сообщений о жертвах.

Два небольших судна якобы приблизились к нефтяному танкеру, примерно в 77 морских милях (142 километрах) к западу от йеменского портового города Ходейда. На одном судне находилось около 3-5 человек, а на другом - примерно 10. Завязался короткий бой с применением стрелкового оружия, сообщило UKMTO.

Нефтяной танкер был опознан как "Сунион", под греческим флагом и управляемый греческой компанией Delta Tankers. Он направлялся из Ирака в порт недалеко от Афин, столицы Греции, с экипажем из 25 человек, 23 филиппинцев и 2 россиян, согласно данным портового управления.

Поддержка хуситов палестинцев

Сначала никто не взял на себя ответственность за нападение. Однако хуситское ополчение, ответственное за многочисленные атаки в этом районе, известно своей поддержкой этой причины. Иранская поддерживаемая милиция, связанная с радикальным исламским ХАМАСом в Газе, утверждает, что их действия являются частью усилий по "стоянию с палестинцами". В то время как Израиль и радикальный исламский ХАМАС ведут конфликт в Газе, хуситы выражают солидарность с палестинцами.

Атаки хуситов вызвали значительные нарушения судоходства в этом стратегически важном регионе, через который проходит 12% мировой морской торговли. В ответ США создали международную коалицию для защиты морских перевозок, а военные силы США и Великобритании атаковали базы хуситского ополчения в Йемене.

Хуситское ополчение, известное своей поддержкой палестинцев, связывается с многочисленными нападениями в районе Красного моря. Ранее они обвинялись в атаках на торговые суда, которые они оправдывают как проявление солидарности с палестинцами во время их конфликта с Израилем.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Заявивший о независимой президентской кампании Роберт Ф. Кеннеди-младший обещал не вмешиваться в...
Политика

RFK Jr. рассматривает возможность объявления о выборах в стране, когда он обсуждает возможность отказаться от поддержки президентской кампании Трампа.

RFK Jr. рассматривает возможность объявления о выборах в стране, когда он обсуждает возможность отказаться от поддержки президентской кампании Трампа. Команда объявила, что Кеннеди будет общаться с нацией в пятницу утром, не предоставив подробностей о теме его выступления. CNN запросила команду о дополнительных деталях. Выступление Кеннеди запланировано вскоре после того, как

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Прежде служивший президент Обама столкнулся с разногласием во время съезда демократов
Политика

В настоящее время юмористическая фраза, связанная с мужской анатомией, привлекает внимание в Демократической партии в Соединенных Штатах.

Отсутствие Джо Байдена, трудности Дональда Трампа, позитивные настрения Камалы Харрис и Тима Волза генерируют pozyтив в Демократической партии США. Эта новая оптимистическая волна среди демократов даже вызвала озорные замечания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден планировал поговорить с Нетаньяху в среду, что стало важным моментом в переговорах по Газе.
Политика

Байден планировал поговорить с Нетаньяху в среду, что стало важным моментом в переговорах по Газе.

Ожидаемый телефонный разговор между президентом Байденом и премьер-министром Израиля Нетаньяху во вторник, подтвержденный израильским чиновником и спикером, осведомленным о дискуссии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.
Главные темы

Восточная коалиция хочет привлечь главу BSW Вагенкнехта в качестве потенциального спикера.

Пропагандистка из ведущей левой партии Сахра Вальгенкнехт готовится к переговорам о коалиции после предстоящих выборов в восточной Германии. Как сообщает "Дер Шпиgel" в предварительном отчете, опубликованном вечером среды, "Если переговоры последуют в Саксонии и Тюрингии, мы примем в них...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.
Политика

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев.

Многие украинские беженцы в Венгрии должны покинуть свои объекты размещения беженцев. Вслед за введением декрета в Венгрии, который лишает украинских беженцев основной защиты, множество украинцев рискуют лишиться жилья. Частные центры размещения беженцев начали выселять украинцев, как сообщает Помощь по миграции. В Коксе, к северу от Будапешта, под надзором полиции примерно

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Спустя семилетнее отсутствие, мелодии возвращаются в концертные залы замка Нойшванштайн.
Федеральные земли Германии

Музыкальное мероприятие в замке Нойшванштайн началось.

С chess 2015 года замок вновь открыл свои двери для музыкальных событий. Организатор introduces an innovative concept. Остаются на расписании четыре вечерних концерта с выступлениями оркестра и камерной музыки во дворике замка.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
В начале нового сезона дебютировал присутствие Мануэля Цендера в клубе SC Магдебург
Федеральные земли Германии

В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах".

- В этом соревновании "СК Магдебург" побеждает "ВфЛ Гуммерсбах". Гандбол - Команда Бундеслиги SC Магдебург начала свой сезон товарищеским матчем против "ВФЛ Гуммерсбах", который финишировал шестым в прошлом сезоне. Магдебург одержал победу со счётом 33:30 (18:14). Лучшим бомбардиром Магдебурга стал датский игрок

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно