Нефтяной танкер в Красном море столкнулся с навигационными трудностями после нападения

За последнее время в Красном море произошло множество нападений на торговые суда, в основном вина за которые возлагается на хуситов. Недавно жертвой этих атак стал греческий нефтяной танкер. В настоящее время он горит и не поддается контролю.

На греческом нефтяном танкере вспыхнул пожар, якобы в результате нападения у побережья Йемена. По данным Управления морской торговли Великобритании (UKMTO), "на борту пожар и судно лишилось хода". Судно теперь дрейфует и не может управляться, дополнительно сообщило UKMTO. К счастью, пока не поступало сообщений о жертвах.

Два небольших судна якобы приблизились к нефтяному танкеру, примерно в 77 морских милях (142 километрах) к западу от йеменского портового города Ходейда. На одном судне находилось около 3-5 человек, а на другом - примерно 10. Завязался короткий бой с применением стрелкового оружия, сообщило UKMTO.

Нефтяной танкер был опознан как "Сунион", под греческим флагом и управляемый греческой компанией Delta Tankers. Он направлялся из Ирака в порт недалеко от Афин, столицы Греции, с экипажем из 25 человек, 23 филиппинцев и 2 россиян, согласно данным портового управления.

Поддержка хуситов палестинцев

Сначала никто не взял на себя ответственность за нападение. Однако хуситское ополчение, ответственное за многочисленные атаки в этом районе, известно своей поддержкой этой причины. Иранская поддерживаемая милиция, связанная с радикальным исламским ХАМАСом в Газе, утверждает, что их действия являются частью усилий по "стоянию с палестинцами". В то время как Израиль и радикальный исламский ХАМАС ведут конфликт в Газе, хуситы выражают солидарность с палестинцами.

Атаки хуситов вызвали значительные нарушения судоходства в этом стратегически важном регионе, через который проходит 12% мировой морской торговли. В ответ США создали международную коалицию для защиты морских перевозок, а военные силы США и Великобритании атаковали базы хуситского ополчения в Йемене.

Хуситское ополчение, известное своей поддержкой палестинцев, связывается с многочисленными нападениями в районе Красного моря. Ранее они обвинялись в атаках на торговые суда, которые они оправдывают как проявление солидарности с палестинцами во время их конфликта с Израилем.

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