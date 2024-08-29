Неэффективность депортации не ограничивается Солингеном, это повторяющаяся проблема.

Регламент Дублина предписывает, что ответственной является страна, в которой подается заявление на убежище, но на практике это часто не так. Трагическое событие в Солінгене поставило под прицел практику депортации Германии. Речь не только о возвращении тех, кто не имеет права на проживание, в свои страны. Существуют также серьезные проблемы в сотрудничестве с европейскими партнерами. Регламент Дублина гласит, что беженцы должны подавать заявление в первую страну Шенгенской зоны, которую они enters, и эта страна будет нести ответственность. Однако становится ясно, что это часто не работает на практике - речь идет о тысячах случаев. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что это сейчас постоянная тема в его дискуссиях с партнерами по ЕС и министром внутренних дел Наэнси Фэзер.

Числа: Только малая часть переведена в другие страны ЕС

По данным Федерального министерства внутренних дел, в 2023 году Германия запросила депортации мигрантов в другие страны-члены Европейского Союза в 74 622 случаях. Из них 22 462 были отклонены соответствующими странами ЕС. С другой стороны, страны ЕС согласились принять обратно беженцев и мигрантов в 55 728 случаях. Тем не менее, всего в 2023 году было произведено 5 053 перевода в другие члены ЕС.

В 2022 году было 68 709 запросов на возвращение и 4 158 переводов. В первом полугодии 2024 года ситуация не изменилась кардинально: в этот период было 36 795 запросов на передачу от других членов ЕС, из которых 12 808 были отклонены, и 21 314 приняты. Только 3 043 человека были переведены в другие страны-члены ЕС и Шенгенской зоны.

Какие национальности затронуты

В 2023 году запросы на передачу в другие страны Шенгена затронули почти половину афганцев (16 968) и сирийцев (15 627). Далее следуют случаи, связанные с людьми из Турции, России, Ирана, Ирака и государств Магриба. Германские власти подали наибольшее количество запросов на передачу в Хорватию (16 704) и Италию (15 479). Было 7 732 запроса на передачу в Болгарию.

По данным федерального правительства, в 2023 году своевременный перевод не удался в 38 682 случаях - в подавляющем большинстве случаев это были афганцы (8 965) и сирийцы (8 120). В большинстве случаев пострадавшие затем получают временный статус защиты и могут оставаться на время.

Причина 1: Правила

В соответствии с действующими регламентами Дублин III, страна должна запросить возврат беженцев в другую европейскую страну в течение шести месяцев - в противном случае страна, в которой находится беженец, несет ответственность. Этот шестимесячный период может быть продлен до 18 месяцев, если человек официально считается пропавшим без вести.

Из-за большого числа случаев, отсутствия цифровизации иммиграционных властей и дефицита кадров шестимесячный период часто превышается в Германии, делая Германию ответственной. За годы это число накопилось до сотен тысяч человек.

Причина 2: Практика

Статистика правительства называет неэффективность сотрудничества между странами-членами ЕС, проблемы внутри иммиграционных властей, укрывающихся людей, судебные разбирательства и так называемый "церковный азил" в качестве причин неудачи депортаций. В 1 334 случаях не было авиационного сообщения. В 614 случаях люди добровольно вернулись в свои страны.

Однако статистика умалчивает о том, что значительная часть ответственности лежит на немецких властях. Например, в случае подозреваемого в нападении в Солінгене процесс депортации в Болгарию был инициирован, но не доведен до конца. Новый пакет ЕС по убежищу упразднит шестимесячный срок и значительно упростит процедуру возвращения.

Есть также проблемы с осуществлением депортаций, влияющие не только на те, которые направлены в другие страны Шенгена. По данным статистики министерства внутренних дел за первое полугодие 2024 года, 132 депортации (включая 59 передач Дублина) были отменены из-за сопротивления людей, участвующих в них. В 142 случаях (включая 29 случаев Дублина) пилоты отказались брать людей на борт. Медицинские причины привели к отмене 36 депортаций (включая 16 случаев Дублина).

Сложные случаи: Италия, Греция, Болгария

Италия с декабря 2022 года отказывается принимать обратно людей по процедуре Дублина, ссылаясь на высокое число мигрантов, входящих через Средиземное море, и недостаточную емкость приемных учреждений. Германия продолжает безуспешно запрашивать возвращение. Однако Италия делает исключение для несовершеннолетних, не сопровождаемых.

Греция годами подвергается критике за обращение с беженцами, в том числе со стороны Европейского суда по правам человека. Германия возобновила прием возвратов в 2017 году, но требует гарантий того, что люди будут размещены таким образом, чтобы соблюдались права человека. Однако Греция предоставляет социальную помощь только тем, кто проживал в стране несколько лет легально, и не изменила свою политику, несмотря на обещания сделать это.

В Германии затронуты десятки тысяч человек. Возвраты успешны только в отдельных случаях, часто из-за судебных решений. Например, Высший административный суд Нижней Саксонии постановил 19 апреля 2021 года, что даже тех, кто признан имеющим право на защиту в Греции, нельзя возвращать туда.

Организации беженцев в Болгарии также сообщают о серьезных проблемах с правами человека, в том числе нападениях на мигрантов. Это, возможно, объясняет, почему некоторые люди получают советы о том, как избежать возвращения.

По данным федеральных записей, в Германии в прошлом году находилось около 14 885 человек, которые были высланы из другой европейской страны и позже вновь вошли в Германию. Из них около 5 100 человек faced potential deportation. Большинство из них родом из России, за ними следуют афганцы и иракцы.

Важно отметить, что Германия не единственная страна, требующая возвращения беженцев в другие страны Шенгена. В 2023 году было подано 15 568 запросов от разных стран к Германии с просьбой принять обратно лиц, которые изначально въехали из Германии. Франция возглавила список с 5209 случаями, за ней следуют Нидерланды (2762), Бельгия (2384) и Австрия (1067). Тем не менее, немецкие власти не всегда соглашались на эти запросы. В 9954 случаях было достигнуто соглашение, и всего 4275 человек были effettivamente возвращены в Германию. Интересно, что Греция также подала 357 запросов, что привело к возвращению 167 человек в Германию.

Несмотря на то, что Регламент Дублина требует, чтобы беженцы подавали заявку в первой стране Шенгенской зоны, в которую они въехали, Греция подвергалась критике за обращение с беженцами, в результате чего Германия потребовала гарантий того, что возвращенные лица будут размещены с соблюдением прав человека.

Кроме того, Италия с декабря 2022 года отказывается принимать обратно лиц в соответствии с процедурой Дублина, ссылаясь на высокие числа мигрантов, въезжающих через Средиземное море, и недостаточную вместимость приемных центров. Эта ситуация в Греции и Италии подчеркивает сложности эффективной реализации Регламента Дублина во всей Европе.

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