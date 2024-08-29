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ПолитикаНовостиГреция

Неэффективность депортации не ограничивается Солингеном, это повторяющаяся проблема.

 and  Ksenia Johnson
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Со временем количество выросло до сотен тысяч человек, которые изначально не подпадали под...
Со временем количество выросло до сотен тысяч человек, которые изначально не подпадали под ответственность Германии.

Неэффективность депортации не ограничивается Солингеном, это повторяющаяся проблема.

Регламент Дублина предписывает, что ответственной является страна, в которой подается заявление на убежище, но на практике это часто не так. Трагическое событие в Солінгене поставило под прицел практику депортации Германии. Речь не только о возвращении тех, кто не имеет права на проживание, в свои страны. Существуют также серьезные проблемы в сотрудничестве с европейскими партнерами. Регламент Дублина гласит, что беженцы должны подавать заявление в первую страну Шенгенской зоны, которую они enters, и эта страна будет нести ответственность. Однако становится ясно, что это часто не работает на практике - речь идет о тысячах случаев. Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что это сейчас постоянная тема в его дискуссиях с партнерами по ЕС и министром внутренних дел Наэнси Фэзер.

Числа: Только малая часть переведена в другие страны ЕС

По данным Федерального министерства внутренних дел, в 2023 году Германия запросила депортации мигрантов в другие страны-члены Европейского Союза в 74 622 случаях. Из них 22 462 были отклонены соответствующими странами ЕС. С другой стороны, страны ЕС согласились принять обратно беженцев и мигрантов в 55 728 случаях. Тем не менее, всего в 2023 году было произведено 5 053 перевода в другие члены ЕС.

В 2022 году было 68 709 запросов на возвращение и 4 158 переводов. В первом полугодии 2024 года ситуация не изменилась кардинально: в этот период было 36 795 запросов на передачу от других членов ЕС, из которых 12 808 были отклонены, и 21 314 приняты. Только 3 043 человека были переведены в другие страны-члены ЕС и Шенгенской зоны.

Какие национальности затронуты

В 2023 году запросы на передачу в другие страны Шенгена затронули почти половину афганцев (16 968) и сирийцев (15 627). Далее следуют случаи, связанные с людьми из Турции, России, Ирана, Ирака и государств Магриба. Германские власти подали наибольшее количество запросов на передачу в Хорватию (16 704) и Италию (15 479). Было 7 732 запроса на передачу в Болгарию.

По данным федерального правительства, в 2023 году своевременный перевод не удался в 38 682 случаях - в подавляющем большинстве случаев это были афганцы (8 965) и сирийцы (8 120). В большинстве случаев пострадавшие затем получают временный статус защиты и могут оставаться на время.

Причина 1: Правила

В соответствии с действующими регламентами Дублин III, страна должна запросить возврат беженцев в другую европейскую страну в течение шести месяцев - в противном случае страна, в которой находится беженец, несет ответственность. Этот шестимесячный период может быть продлен до 18 месяцев, если человек официально считается пропавшим без вести.

Из-за большого числа случаев, отсутствия цифровизации иммиграционных властей и дефицита кадров шестимесячный период часто превышается в Германии, делая Германию ответственной. За годы это число накопилось до сотен тысяч человек.

Причина 2: Практика

Статистика правительства называет неэффективность сотрудничества между странами-членами ЕС, проблемы внутри иммиграционных властей, укрывающихся людей, судебные разбирательства и так называемый "церковный азил" в качестве причин неудачи депортаций. В 1 334 случаях не было авиационного сообщения. В 614 случаях люди добровольно вернулись в свои страны.

Однако статистика умалчивает о том, что значительная часть ответственности лежит на немецких властях. Например, в случае подозреваемого в нападении в Солінгене процесс депортации в Болгарию был инициирован, но не доведен до конца. Новый пакет ЕС по убежищу упразднит шестимесячный срок и значительно упростит процедуру возвращения.

Есть также проблемы с осуществлением депортаций, влияющие не только на те, которые направлены в другие страны Шенгена. По данным статистики министерства внутренних дел за первое полугодие 2024 года, 132 депортации (включая 59 передач Дублина) были отменены из-за сопротивления людей, участвующих в них. В 142 случаях (включая 29 случаев Дублина) пилоты отказались брать людей на борт. Медицинские причины привели к отмене 36 депортаций (включая 16 случаев Дублина).

Сложные случаи: Италия, Греция, Болгария

Италия с декабря 2022 года отказывается принимать обратно людей по процедуре Дублина, ссылаясь на высокое число мигрантов, входящих через Средиземное море, и недостаточную емкость приемных учреждений. Германия продолжает безуспешно запрашивать возвращение. Однако Италия делает исключение для несовершеннолетних, не сопровождаемых.

Греция годами подвергается критике за обращение с беженцами, в том числе со стороны Европейского суда по правам человека. Германия возобновила прием возвратов в 2017 году, но требует гарантий того, что люди будут размещены таким образом, чтобы соблюдались права человека. Однако Греция предоставляет социальную помощь только тем, кто проживал в стране несколько лет легально, и не изменила свою политику, несмотря на обещания сделать это.

В Германии затронуты десятки тысяч человек. Возвраты успешны только в отдельных случаях, часто из-за судебных решений. Например, Высший административный суд Нижней Саксонии постановил 19 апреля 2021 года, что даже тех, кто признан имеющим право на защиту в Греции, нельзя возвращать туда.

Организации беженцев в Болгарии также сообщают о серьезных проблемах с правами человека, в том числе нападениях на мигрантов. Это, возможно, объясняет, почему некоторые люди получают советы о том, как избежать возвращения.

По данным федеральных записей, в Германии в прошлом году находилось около 14 885 человек, которые были высланы из другой европейской страны и позже вновь вошли в Германию. Из них около 5 100 человек faced potential deportation. Большинство из них родом из России, за ними следуют афганцы и иракцы.

Важно отметить, что Германия не единственная страна, требующая возвращения беженцев в другие страны Шенгена. В 2023 году было подано 15 568 запросов от разных стран к Германии с просьбой принять обратно лиц, которые изначально въехали из Германии. Франция возглавила список с 5209 случаями, за ней следуют Нидерланды (2762), Бельгия (2384) и Австрия (1067). Тем не менее, немецкие власти не всегда соглашались на эти запросы. В 9954 случаях было достигнуто соглашение, и всего 4275 человек были effettivamente возвращены в Германию. Интересно, что Греция также подала 357 запросов, что привело к возвращению 167 человек в Германию.

Несмотря на то, что Регламент Дублина требует, чтобы беженцы подавали заявку в первой стране Шенгенской зоны, в которую они въехали, Греция подвергалась критике за обращение с беженцами, в результате чего Германия потребовала гарантий того, что возвращенные лица будут размещены с соблюдением прав человека.

Кроме того, Италия с декабря 2022 года отказывается принимать обратно лиц в соответствии с процедурой Дублина, ссылаясь на высокие числа мигрантов, въезжающих через Средиземное море, и недостаточную вместимость приемных центров. Эта ситуация в Греции и Италии подчеркивает сложности эффективной реализации Регламента Дублина во всей Европе.

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