- Недовольные умы: куда мы идем дальше?

Голосование в Тюрингии и Саксонии поставило политику перед сложной задачей - возможно, почти неразрешимой головоломкой. Во время выборов в ландрате впервые после выборов в землю правая партия AfD стала ведущей силой. В Тюрингии AfD заняла это положение с большим отрывом от ХДС. В Саксонии до конца голосования шла напряженная борьба между AfD и ХДС. Однако AfD вряд ли сможет управлять где-либо из-за отсутствия партнеров. В отличие от партии "Левые" (BSW), которая имеет потенциал сыграть роль в обоих штатах с двузначными результатами - при условии возникновения новых альянсов.

В Тюрингии кандидат в лидеры BSW Катарина Вольф проявила видимое волнение, когда первые прогнозы показывали, что ее партия получит от 14,5 до 16 процентов голосов. "У меня мурашки по коже, признаюсь", - сказала бывшая политик от партии "Левые" и мэр Эйзенаха на партийной вечеринке BSW, глядя на Эрфуртский собор. Она назвала это историческим моментом. Обнимая основателя партии Сахру Wagenknecht, Вольф выразила благодарность за "огромный голос доверия". "Мы обещаем этой стране: мы не оставим вас", - сказала она.

AfD празднует "историческую победу" в Тюрингии

AfD, получившая по прогнозам от 31,2 до 33,1 процента голосов в Тюрингии, существенно опередив ХДС, не обменялась радостными сценами с общественностью - она briefly исключила всех журналистов с партийной вечеринки. Однако главный кандидат Бьорн Хёкке назвал это "исторической победой", покидая партию перед походом в ландтаг. Из закрытого для СМИ партийного места можно было услышать слабые крики и скандирование "Хёкке, Хёкке" и "Теперь начнется".

Между тем федеральный председатель AfD Алиса Вайдель выдвинула требования на телевидении: под обычными обстоятельствами самой сильной партии предстоит изучить варианты - все остальное было бы "противостоянием воле избирателей", - сказала Вайдель в ARD. Однако AfD находится далеко от абсолютного большинства tanto в Тюрингии, как и в Саксонии, где она лишь немного уступила ХДС действующего премьер-министра Михаэля Креtschmer, получившего от 31,6 до 31,7 процента голосов.

В Саксонии Креtschмер имеет шанс остаться у власти, найдя партнеров по коалиции. В Тюрингии лидер земли Бодо Рамелов, скорее всего, передаст бразды правления кандидату в лидеры ХДС Марио Войту после существенного снижения поддержки его партии "Левые". Может пройти несколько недель, чтобы выяснить, кто будет управлять в обоих штатах. К вечеру воскресенья казалось, что AfD не будет участвовать в этом процессе принятия решений.

Если есть общая нить в этом запутанном результате выборов, то это: это сигнал недовольства. Более 40 процентов в обоих штатах проголосовали за две популистские партии, которые ставят под вопрос все, за что якобы стоит "установленная элита". В Берлине наказываются правящие партии SPD, Зеленые и FDP, а также Левые. Союз еле держится на плаву. Железное везение состоит в том, что сложное управление в обоих штатах может усугубить разочарование многих людей. Политическая система находится под значительным стрессом, не только в Восточной Германии, но и особенно там.

AfD и новая партия Сахры Wagenknecht, Группа (BSW), не хотят сотрудничать и не хотят ассоциироваться с партией, считающейся надежно правоэкстремистской соответствующими службами безопасности в Тюрингии и Саксонии. Более того, BSW не подходит ни под одну признанную категорию. Wagenknecht разделяет аналогичную позицию по ограничению миграции и отказу от военной помощи Украине с AfD, но она более левая в социальном и экономическом плане. По данным опросов, ее поддержка исходит больше от левых избирателей, в то время как AfD может рассчитывать на значительный процент сторонников с крайне правых взглядов.

"Против тех, кто у власти"

Однако обе партии воспринимают себя как "против тех, кто у власти". Они критиковали правящие партии, особенно коалицию "трафик света" в Берлине. tanto AfD, как и BSW ставят под вопрос способность правящих партий решать проблемы. Они рисуют мрачную картину состояния страны и позиционируют себя как ее спасители. "Наша страна не в хорошей форме", - говорится в манифесте о создании BSW.

Они задели за живое. Доверие к традиционным партиям и функционированию демократии снижается в обоих федеральных землях. В опросе "Саксонский монитор", представленном в начале года, 81 процент участников считали, что большинство политиков ищут только голоса избирателей. В аналогичном опросе в Тюрингии, "Тюрингский монитор", только 45 процентов респондентов были довольны практикой демократии, несмотря на то, что 88 процентов поддерживали демократическую форму правления.

Опасения по поводу преступности и миграции.

Недавние события вызывают серьезные опасения. Согласно данным опроса ARD-Deutschlandtrend, опубликованным в выходные, 77% жителей Саксонии и Тюрингии очень обеспокоены возможным ростом преступности. Кроме того, 67% из них опасаются, что в страну будет поступать избыточное количество мигрантов, и 55% волнует возможность сохранить свои нынешние стандарты жизни. Лишь 39% в Саксонии и 30% в Тюрингии считают, что экономика находится в хорошем состоянии, согласно опросу ARD.

Три десятилетия спустя после воссоединения недовольство достигло предела. В опросе ARD три четверти респондентов в обоих землях согласились с тем, что западные немцы имеют избыточное влияние на политику и экономику, и что восточные немцы часто воспринимаются как второсортные граждане. Этот кипящий коктейль разочарований виден в результатах выборов.

АФД и БСВ внесли свой уникальный вклад в подрыв "системы", парламентских процедур, основных СМИ и свободы слова. Хёкке из АФД критиковал "картельную партийную систему" и "контролируемые" СМИ, заявляя, что неважно, за кого ты голосуешь, это не меняет направление страны. По его мнению, АФД является единственным исключением.

Венекенхерт, основатель БСВ, во время кампании заявила, что БСВ вошла в гонку, чтобы предложить реальную альтернативу людям, жаждущим перемен, и выразить недовольство федеральными партиями.

Обещания перерождения

Оба партии обещали начать "свежий старт". Хёкке упорно настаивал на том, чтобы стать министром-президентом и внести значительные изменения, несмотря на отсутствие коалиции. С другой стороны, БСВ вскоре может оказаться в положении, когда ей придется доказать свою состоятельность в правительстве. Однако это будет подобно смешиванию масла и воды из-за расходящихся взглядов на некоторые вопросы у потенциального партнера ХДС. Венекенхерт также поставила перед собой крайне нереалистичные цели в политике в отношении Украины, России и НАТО.

В ночь выборов она заявила: "Что мы категорически не будем делать, так это формировать правительство, которое разочарует, а хотим правительство, которое оправдает эти надежды и ожидания". Она призвала ХДС взять на себя ответственность с учетом этого.

ARD сообщает о результатах выборов, подчеркивая опасения жителей Саксонии и Тюрингии по поводу преступности, иммиграции и экономической стабильности. АФД, со своими обещаниями свежего старта и критикой политического истеблишмента, существенно обошла ХДС в Тюрингии, вызвав переполох в политическом ландшафте. Согласно данным опроса ARD-Deutschlandtrend, 77% жителей Саксонии и Тюрингии очень обеспокоены возможным ростом преступности, 67% опасаются избыточного количества мигрантов и 55% волнует возможность сохранить свои стандарты жизни. БСВ также набрала популярность, используя недовольство федеральными партиями и обещая бросить вызов status quo.

Читайте также: