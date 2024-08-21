- Недостаток разъяснений по поводу нового цифрового соглашения

Текущий спор между федеральным правительством и землями по поводу финансирования дальнейшего продвижения цифровизации в школах по-прежнему остается актуальной темой. "К сожалению, последний проект федерального бюджета не дает никаких указаний на то, что будет содержать следующее Цифровое соглашение", - прокомментировала Кристине Штрихерт-Кливот, президент Standing Conference of Ministers of Education (KMK) и министр образования в Саарланде, на встрече в Саарбрюкене в среду. Земли становятся все более беспокойными. Специальное заседание KMK назначено на 2 сентября для обсуждения переговоров о новом Цифровом соглашении с федеральным правительством.

Земли уже несколько месяцев призывают федеральное правительство прояснить ситуацию с финансированием запланированной перестройки многомиллиардной программы финансирования. По словам KMK, федеральное правительство должно ежегодно выделять не менее 1,3 миллиарда евро с 2025 года для поддержки и укрепления цифровой инфраструктуры.

В первоначальном Цифровом соглашении, истекшем в мае, федеральное правительство покрывало 90% затрат на цифровизацию в школах, таких как ноутбуки и цифровые доски, а оставшиеся 10% ложились на плечи земель и муниципалитетов. Теперь федеральное правительство стремится к равному финансированию 50/50, что, по мнению Штрихерт-Кливот, создаст непосильную нагрузку на земли.

"Мы надеемся на окончательное решение к новому году, конкретно к January 2025, чтобы начать этот процесс", - сказала Штрихерт-Кливот. "Я считаю, что федеральное правительство не может позволить себе выйти из этой программы". Цифровизация является "всей повседневной реальностью для всех людей" и должна быть устойчивой в землях.

Однако окончательного решения пока нет. Ранее проведенные обсуждения и обмен мнениями с федеральным министром Беттиной Старк-Ватцингер (ФДП) не привели к тому, что земли смогли дать зеленый свет в отношении финансовой ситуации Цифрового соглашения 2.0, заявила Штрихерт-Кливот.

Неопределенность в отношении ситуации с финансированием приводит к задержкам в принятии важных решений в землях. "Я убеждена, что нет более устойчивой программы, способной укрепить существующие структуры в землях", - добавила министр. Федеральное правительство выделило 6,5 миллиарда евро на финансирование первого Цифрового соглашения с 2019 года.

Земли с нетерпением ждут специального заседания Конференции министров образования в сентябре, чтобы обсудить и договориться о новом Цифровом соглашении с федеральным правительством. Штрихерт-Кливот, президент KMK, упомянула, что ясное и окончательное решение к January 2025 необходимо для начала процесса цифровизации.

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