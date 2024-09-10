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Недавно замужем медсестра, которая пропала без вести, была найдена мертвой <unk> и ее соседка была задержана.

Тело новозinäльной медсестры из Орегона было найдено всего через три дня после ее исчезновения, а власти арестовали одного из местных жителей.

 and  Viktoria Klein
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Мелисса Джубан служил в качестве медицинского работника, в частности, как медсестра, в Портленде,...
Мелисса Джубан служил в качестве медицинского работника, в частности, как медсестра, в Портленде, Oregon.

Недавно замужем медсестра, которая пропала без вести, была найдена мертвой <unk> и ее соседка была задержана.

Месси Джубане, 32 лет, пропала в среду, не явившись на утреннюю смену медсестры в больнице Providence St. Vincent в Портленде. Это вызвало беспокойство среди ее коллег, друзей и родственников, как сообщает полицейское управление города Бивертон в утреннем сообщении в Facebook в субботу.

При осмотре квартиры Джубане в Бивертоне полиция не смогла найти ее. Отсутствие связи и ее отсутствие были расценены как странное и тревожное, говорится в сообщении. Повторные попытки правоохранительных органов и членов семьи связаться с Джубане в течение дня оказались безрезультатными, так как ее телефон был выключен. Кроме того, изучение банковских и кредитных карт не дало новых зацепок о ее местонахождении.

В результате тщательного расследования полиция установила, что 27-летний Брайс Джонатан Шумахер причастен к исчезновению Джубане, как указано в сообщении. Шумахер был арестован в пятницу вечером, и позже было объявлено, что останки Джубане были найдены.

Согласно записям, Шумахер в настоящее время содержится в тюрьме округа Вашингтон, возможно, будет предъявлено обвинение во втором-degree убийстве. Адвокат Шумахера не был назван CNN, и его семью не удалось найти.

Как сообщает филиал CNN KHLN, Джубане только что вышла замуж.

В ответ на запрос CNN Providence Health & Services, управляющая больницей, в которой работала Джубане, заявила, что ее смерть стала шоком для всех и глубоко оплакивается коллегами. Они описали Джубане как замечательную медсестру, преданную миссии Providence, неизменно проявляющую добродетели сострадания, excellence и integrity.

Шумахер ранее работал медсестрой в другой больнице в Портленде, управляемой Providence Health & Services, как объявила CNN компания.

Друг Джубане рассказал филиалу CNN KATU, что она любила помогать людям, выражая, что "у нее было большое сердце. Независимо от ситуации или того, что это было, она всегда была готова протянуть руку помощи людям".

Полицейское управление Бивертона подтвердило, что расследование смерти Джубане продолжается.

Наши молитвы и мысли остаются с семьей и друзьями Месси, так как мы все глубоко потрясены этой трагедией. Как коллеги и друзья, мы очень скучаем по ней и скорбим о ее потере.

В такие времена важно, чтобы мы сплотились как сообщество и оказали поддержку друг другу, особенно семье и друзьям Месси [нам].

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