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Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

 and  Anthony Ross
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Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных ресурсов и обеспечение мясом тысяч людей, страдающих от засухи.

Профессиональные охотники проводят отстрел в соответствии с недавним распоряжением. Список включает 30 бегемотов, 60 буйволов, 83 слона и 300 зебр. Точная продолжительность операции остается неопределенной, как сообщил представитель Министерства окружающей среды и туризма агентству AFP. "Наша цель - минимизировать стресс. Мы должны отделить животных, предназначенных для отстрела, от безопасных", - заявил представитель. В соответствии с международными правилами, бивни отстрелянных слонов будут переправлены в правительственные хранилища, заверил представитель.

Решение правительства подверглось резкой критике со стороны организаций по защите животных. "Этот план не только жесток, но и опасно короткозорен", - прокомментировала PETA. Отстрел не решит проблему засухи.

Намибия объявила состояние чрезвычайной ситуации из-за засухи в мае. По данным Всемирной продовольственной программы, примерно 1,4 миллиона намибийцев, почти половина населения, в настоящее время борются с острой продовольственной нехваткой.

Отстрел диких животных, в том числе бегемотов и слонов, направлен на облегчение водных ресурсов и обеспечение мясом страдающего населения. Несмотря на споры, организации, подобные PETA, утверждают, что отстрел не является эффективным решением проблемы засухи. В ходе отстрела пострадали различные виды, такие как бегемоты, буйволы, слоны и зебры.

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