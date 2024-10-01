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Недавно судья США принял решение ослабить ограничения на аборты в Джорджии.

 and  Michael Bootcampf
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По мнению судьи Роберта Макбёрни в Джорджии, женщины имеют право делать выборы, относящиеся к...
По мнению судьи Роберта Макбёрни в Джорджии, женщины имеют право делать выборы, относящиеся к собственному телу.

Недавно судья США принял решение ослабить ограничения на аборты в Джорджии.

В американском штате Джорджия недавний судья оспорил строгий закон об абортах, который запрещал прерывания беременности с момента обнаружения сердечной деятельности плода. Так называемый "закон о сердцебиении" должен был ввести запрет на аборты, как только будет обнаружена сердечная деятельность плода, обычно около 6-й недели беременности, когда многие женщины еще не знают о своей беременности. Судья Роберт МакБёрни из Верховного суда округа Фултон объявил этот закон неконституционным.

Принятый в 2019 году республиканским парламентом Джорджии, этот закон должен был сделать аборты незаконными, как только будет обнаружена сердечная деятельность плода. Однако после того, как Верховный суд США отменил общенациональное право на аборты в 2022 году, этот закон вступил в силу.

Решение судьи временно разрешает аборты в Джорджии до момента, когда плод считается жизнеспособным, обычно около 22-й недели беременности. Судья МакБёрни объяснил, что "закон о свободе в Джорджии" гарантирует женщинам право "решать о своих собственных телах, выбирать, что происходит с ними и внутри них, и отказываться от государственного вмешательства в решения о своем здоровье".

Центр прав репродуктивного здоровья, организация, выступающая за доступ к контрацепции и право на аборт в США, приветствовала это решение. Однако они предупредили, что республиканский генеральный прокурор Джорджии, Крис Карр, может потребовать от Верховного суда штата отменить решение судьи и вновь ввести строгий закон об абортах.

Джорджия, наряду с примерно 20 другими штатами США, приняла или ужесточила законы об абортах после того, как Верховный суд США отменил знаменательное решение "Роу против Уэйда" в июне 2022 года, которое почти полвека защищало право женщин на аборт во всей стране. С тех пор ответственность за принятие законов об абортах была передана отдельным штатам.

Женщины в Джорджии могут временно продолжать получать доступ к абортам несмотря на строгий закон о сердцебиении благодаря решению судьи Роберта МакБёрни. Однако республиканский генеральный прокурор Джорджии, Крис Карр, может потребовать отменить это решение и вновь ввести строгий закон об абортах.

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