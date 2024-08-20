Недавно обнаруженное видео показывает первую известную визуальную запись потенциального убийцы Трампа на митинге.

В 16:26, запись Джо Тамко, торговца сувенирами, фиксирует момент, когда Крукс и другие участники митинга прогуливаются мимо коммерческих киосков с товарами Трампа, расположенных по другую сторону поля от исследовательского центра American Glass Research. Позже Крукс выпустит восемь пуль с крыши одного из этих зданий, в результате чего погибнет один зритель и двое других будут ранены.

Запись Тамко, по-видимому, является первым обнаруженным доказательством присутствия Крукса в день события. Визуальных материалов, показывающих Крукса на территории митинга, очень мало, и существующие изображения размытые и сняты издалека.

Недавно появившееся видео предоставляет четкое изображение Крукса в серой футболке и шортах. Его поведение не вызывает подозрений, и он кажется безоружным, идущим в направлении AGR. Тамко снял это видео менее чем за час до того, как правоохранительные органы впервые зафиксировали изображение Крукса, примерно в 600 ярдах к северо-западу от позиции Тамко, на основании данных о местоположении CNN и анализа метаданных.

Снайпер SWAT, базирующийся в здании AGR рядом с тем, откуда Крукс будет стрелять, заметил Крукса в 17:14, отдыхающего под окном, через которое он установил свою винтовку. В интервью CNN снайпер из Бэверли, Грег Никол, выразил обеспокоенность странным поведением Крукса, что побудило его сделать фотографию.

Примерно через 15 минут Никол заметил, как Крукс прицеливается дальномером в сцену, где должен был выступать Трамп, что привело к суматошным 39-минутным поискам Крукса. Этот инцидент выявил серьезное нарушение связи между правоохранительными органами, что, как правило, считается серьезной неудачей службы безопасности.

Тамко, который также продавал патриотическую головную одежду на мероприятии, обнаружил Крукса в своей записи через неделю и выразил шок. "Я не мог в это поверить", - сказал Тамко. "Я сразу же понял, что видео нужно передать в первую очередь ФБР". Два дня спустя Тамко передал видео в ФБР и, как он утверждает, был допрошен федеральными агентами.

Затем Тамко опубликовал видео – с самым четким изображением Крукса на митинге – в социальных сетях.

ФБР не захотело комментировать видео Тамко.

Обсуждение действий Крукса на митинге разожгло политические дебаты, и критики задаются вопросом о мерах безопасности, принятых на месте. Видео Тамко, которое показывает Крукса подозрительно ведущего себя перед инцидентом, вызвало большой интерес в политике.

Читайте также: