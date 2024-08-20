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ПолитикаНовости

Недавно обнаруженное видео показывает первую известную визуальную запись потенциального убийцы Трампа на митинге.

Недавно появившиеся кадры показывают, как Томас Крукс безмятежно гуляет по территории митинга в Батлере, Пенсильвания, 13 июля, примерно за 90 минут до своей стрельбы, целями которой стали бывший президент Дональд Трамп. Эти визуальные доказательства дают наиболее определённое представление о...

 and  John Stellmacher
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Появились новые кадры нападения на Трампа. Недавно обнародованные кадры показывают Томаса Крукса...
Появились новые кадры нападения на Трампа. Недавно обнародованные кадры показывают Томаса Крукса примерно за 90 минут до его нападения на бывшего президента Трампа, которое произошло 13 июля 2024 года в Батлере, Пенсильвания.

Недавно обнаруженное видео показывает первую известную визуальную запись потенциального убийцы Трампа на митинге.

В 16:26, запись Джо Тамко, торговца сувенирами, фиксирует момент, когда Крукс и другие участники митинга прогуливаются мимо коммерческих киосков с товарами Трампа, расположенных по другую сторону поля от исследовательского центра American Glass Research. Позже Крукс выпустит восемь пуль с крыши одного из этих зданий, в результате чего погибнет один зритель и двое других будут ранены.

Запись Тамко, по-видимому, является первым обнаруженным доказательством присутствия Крукса в день события. Визуальных материалов, показывающих Крукса на территории митинга, очень мало, и существующие изображения размытые и сняты издалека.

Недавно появившееся видео предоставляет четкое изображение Крукса в серой футболке и шортах. Его поведение не вызывает подозрений, и он кажется безоружным, идущим в направлении AGR. Тамко снял это видео менее чем за час до того, как правоохранительные органы впервые зафиксировали изображение Крукса, примерно в 600 ярдах к северо-западу от позиции Тамко, на основании данных о местоположении CNN и анализа метаданных.

Снайпер SWAT, базирующийся в здании AGR рядом с тем, откуда Крукс будет стрелять, заметил Крукса в 17:14, отдыхающего под окном, через которое он установил свою винтовку. В интервью CNN снайпер из Бэверли, Грег Никол, выразил обеспокоенность странным поведением Крукса, что побудило его сделать фотографию.

Примерно через 15 минут Никол заметил, как Крукс прицеливается дальномером в сцену, где должен был выступать Трамп, что привело к суматошным 39-минутным поискам Крукса. Этот инцидент выявил серьезное нарушение связи между правоохранительными органами, что, как правило, считается серьезной неудачей службы безопасности.

Тамко, который также продавал патриотическую головную одежду на мероприятии, обнаружил Крукса в своей записи через неделю и выразил шок. "Я не мог в это поверить", - сказал Тамко. "Я сразу же понял, что видео нужно передать в первую очередь ФБР". Два дня спустя Тамко передал видео в ФБР и, как он утверждает, был допрошен федеральными агентами.

Затем Тамко опубликовал видео – с самым четким изображением Крукса на митинге – в социальных сетях.

ФБР не захотело комментировать видео Тамко.

Обсуждение действий Крукса на митинге разожгло политические дебаты, и критики задаются вопросом о мерах безопасности, принятых на месте. Видео Тамко, которое показывает Крукса подозрительно ведущего себя перед инцидентом, вызвало большой интерес в политике.

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