Недавно назначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье представил новую команду администраторов.

Французский премьер-министр, только что назначенный консерватор Мишель Барнье, ставит перед собой значительную цель: "Нет ротации в кабинете, но новая администрация", - объявил он. Новая администрация должна заработать в течение недели. Через неделю после своего назначения личности тех, кто войдет в нее, все еще не раскрыты. Однако спекуляции указывают на сдвиг вправо по сравнению с предыдущим правительством.

Политическая обстановка в Национальной ассамблее сложная, с тремя противоборствующими фракциями, не способными получить абсолютное большинство. Победители ранних парламентских выборов в июле, левоцентристская коалиция "Новый популярный фронт", недовольны тем, что Макрон отклонил их кандидата на пост премьер-министра.

Левые планируют внести вотум недоверия Барнье и не будут участвовать в правительстве, подчеркивая свою позицию. Барнье в настоящее время ищет левых фигур для предложения посты в кабинете, признавая необходимость сбалансированной администрации для выживания в текущей политической обстановке.

Лагерь Макрона, который потерял большинство на выборах, все еще разделился в степени поддержки Барнье. Его левоцентристское крыло особенно скептически относится к новому премьер-министру, который стал известен во время кампании по выборам президента 2021 года со своими жесткими иммиграционными политиками.

"Я нуждаюсь в вас, и Президент нуждается в вас": Барнье обратился к депутатам партии Макрона "Вместе для Республики" (ранее "Возрождение"). Однако он не может ожидать слепой лояльности, как подчеркнул лидер парламентской группы Габриэль Атталь - который также является его предшественником. "Мы не будем компрометировать свои ценности", - сказал Атталь, имея в виду прошлые требования Барнье, такие как сокращение медицинской помощи мигрантам.

Левоцентристская коалиция "Новый популярный фронт", недовольная выбором Макрона премьер-министра, планирует противодействовать Барнье, внеся вотум недоверия. Несмотря на трудности, Барнье пытается наладить контакты с левыми фигурами для возможных постов в кабинете, признавая необходимость сбалансированной администрации для преодоления текущей политической обстановки.

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