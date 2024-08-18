- Недавно назначенный глава администрации Таиланда получает королевское одобрение

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн назначил Паетангтран Шинаватру новым главой правительства. Он официально назначил ее на церемонии, дав ей право сформировать свой кабинет. Как сообщает "Бангкок Пост", Паетангтран поклялась исполнять свои обязанности "с наибольшей добросовестностью, проявлять верность королевскому институту и действовать искренне во благо общественности и страны". В 37 лет (день рождения 21 августа) она стала самым молодым лицом, занимавшим пост премьера в этой стране Юго-Восточной Азии, и второй женщиной после своей тети Инглак Шинаватры.

Паетангтран получила свою позицию с существенным большинством в парламенте на выборах в пятницу, которые были инициированы решением Конституционного суда отстранить премьер-министра Сретту Тависина.

Мощная семья Шинаватров неоднократно правила Таиландом. Паетангтран, дочь бизнесмена и бывшего премьер-министра Таксина Шинаватра, стала последним членом семьи, взявшим власть. Tanto Taksin и Инглак служили лидерами в течение нескольких лет, прежде чем были смещены военными переворотами. Таксин покинул страну в 2008 году, чтобы избежать тюремного заключения, и был повторно арестован при возвращении в Таиланд в 2023 году.

Его первоначальный приговор был впоследствии Reduced и приостановлен, но, как сообщается, был снят сегодня по королевскому помилованию. Он все еще остается обвиняемым в государственной измене.

Исторически Таиланд переживал многочисленные военные перевороты, правительства, возглавляемые военными, и протесты демократического движения. Недавно Конституционный суд распустил прогрессивную партию "Вперед" (МФП) - настоящего победителя парламентских выборов 2023 года - под давлением консервативных сил.

Назначение Паетангтран премьером совпадает с историей политического влияния семьи Шинаватров в Таиланде, так как она присоединяется к своему отцу Таксину и тете Инглак как к лидерам, несмотря на их предыдущие отстранения. Другие политические партии, такие как прогрессивная партия "Вперед", также столкнулись с вызовами и были мишенью консервативных сил.

Обещание Паетангтран служить обществу и стране отражает приверженность своей тети Инглак Шинаватры, которая проявила верность и преданность во время своего пребывания на посту премьер-министра, несмотря на аналогичные вызовы и критику.

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