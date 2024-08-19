Небывалое количество нападений на федеральных сотрудников правоохранительных органов произошло.

В ходе выполнения повседневных обязанностей федеральные сотрудники правоохранительных органов часто сталкиваются с опасностями. За последний год произошло несколько случаев нападений на них. Недавняя статистика проливает свет на инциденты и виновных.

Федеральная полиция сообщает о росте нападений на офицеров. По данным недавнего ежегодного отчета, представленного в Ростоке, 2979 федеральных полицейских пострадали от нападений в предыдущем году - наибольшее количество с даты начала ведения статистики в 2001 году. Среди них 145 офицеров получили травмы во время исполнения служебных обязанностей в Люцерате, где проходили протесты против открытого горного карьера.

По данным Федеральной полиции, около четверти пострадавших (793 офицера) получили травмы - рекорд с момента начала ведения статистики в 2001 году. Та же статистика показывает, что 11% или 88 человек не смогли выполнять свои обязанности.

Физическое насилие почти всегда было связано с этими нападениями, согласно данным Федеральной полиции. Большинство инцидентов происходило во время рутинных задач, таких как патрулирование, расследование преступлений или сопровождение репатриантов. Большинство случаев было зарегистрировано во время железнодорожных дежурств. Также были инциденты на мероприятиях и футбольных матчах.

Отчет указывает, что нападавшие в основном были мужчинами (78%) в возрасте около 33 лет. Почти половина из них находились под воздействием алкоголя или наркотиков. Большинство были известны властям, почти четверть из них - повторные или частые правонарушители. Почти половина имели немецкое гражданство.

Статистика преступлений растет

В прошлом году было зарегистрировано рекордное количество преступлений с 2012 года. Согласно годовому отчету за 2023 год, было зарегистрировано 790 245 преступлений, что на 12,5% больше, чем в предыдущем году. Преступления, связанные с разрешением на проживание, показали значительный рост, с общим количеством 389 331 инцидента (рост на 38,8% по сравнению с предыдущим годом).

Зафиксирован рост случаев сексуальных преступлений (на 14,9%), краж сумок и багажа (на 16,4%) и насильственных преступлений (на 10,6%). Более половины всех зарегистрированных преступлений в юрисдикции Федеральной полиции - около 425 000 - произошли на поездах, железнодорожных станциях или других железнодорожных объектах.

"Как и в предыдущие годы, крупные железнодорожные станции особенно страдают от насильственных преступлений", - говорится в отчете. "Однако все более серьезные преступления также регистрируются в небольших городах и сельской местности, а также на поездах".

Ромманн и Фэзер обсуждают финансирование

Количество нелегальных пересечений границы также значительно возросло. В прошлом году оно достигло рекордного уровня в 127 549 случаев, что на 39% больше, чем в 2022 году. Большинство случаев (32 893) были зарегистрированы на сухопутной границе с Польшей, 28 099 - с Австрией, 18 539 - со Швейцарией и 16 700 - с Чехией. Число было ниже 10 000 на всех других сухопутных границах Германии. Было зарегистрировано около 14 000 нелегальных въездов воздушным путем.

Глава Федеральной полиции Дитер Ромманн заявил, что контроль границ является "главной задачей" его организации. "Однако мы не закрываем границы, а мониторим их. Мы не ограничиваем ни свободу передвижения, ни свободную торговлю". Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер, представившая отчет в Ростоке, подчеркнула необходимость усилить Федеральную полицию из-за растущих показателей преступности. "В проекте бюджета на 2025 год мы выделили дополнительные 310 миллионов евро, а с 2026 года дополнительные 312 миллионов евро будут доступны постоянно. С 2024 года мы усилим Федеральную полицию, добавив 1000 рабочих мест".

В этом контексте Комиссия относится к Федеральному комиссару по защите данных и свободе информации. В свете текста две подходящие фразы, содержащие это понятие, могут быть:

Федеральный комиссар по защите данных и свободе информации выразил озабоченность возможным нарушением конфиденциальности во время рейда на сайте протеста в Люцерате.

В ответ на рост преступности Федеральный комиссар по защите данных и свободе информации подчеркнул важность соблюдения личной конфиденциальности при обеспечении общественной безопасности.

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