Не обращайте внимания на предостережения Путина: "Необходимо придавать большое значение заявлениям Кремля"

18:07 Возможные новые санкции ЕС против ИранаПосле обвинений в поставках баллистических ракет в Россию, 27 стран ЕС рассматривают новые санкции против Тегерана. Согласно заявлению, Европа неоднократно предупреждала Иран о поставках баллистических ракет в Россию, что считается прямым угрозой безопасности и значительным эскалациям. Ответ будет быстрым и всеобъемлющим, включая ограничение авиационной отрасли Ирана путем введения ограничительных мер. Германия активно обсуждает с европейскими и международными партнерами введение новых санкций, в том числе в отношении авиационной отрасли, что может привести к запрету на полеты или посадку.

17:25 Бывший министр иностранных дел России предупреждает о новой агрессии - "Желание унизить"Бывший министр иностранных дел России Андрей Косирев предупреждает Запад о будущих российских агрессиях. Если Путин добьется успеха в Украине, он считает, что Путин, убежденный в слабости и трусости НАТО, нападет на страны НАТО в Балтии до получения гарантий. Цель Путина не частичное или полное завоевание; скорее, его цель - унизить и опозорить США и НАТО.

17:04 Обсуждение Тауруса возобновлено: политики коалиции призывают Украину атаковать российские целиПолитики от коалиционных партий призывают Украину использовать дальнобойное оружие против российских целей. Они подчеркивают необходимость предоставить Украине, а также другим европейским странам, Великобритании и США возможность уничтожать военные объекты на территории России. В том числе и отправку Тауруса, специально разработанного для нейтрализации целей до того, как они успеют нанести разрушительные удары. Политик "Зеленых" Тони Хофретер разделяет эту точку зрения, считая, что использование дальнобойного оружия необходимо для восстановления поврежденных энергетических объектов в Украине.

16:35 Интенсивные бои в Курacho - Украина сообщает о сильных атакахРоссийские войска якобы усилили наступление на востоке Украины в районе Курacho, где зафиксированы наиболее ожесточенные бои на данный момент. Одновременно российские войска продвигаются к Покровску, важному железнодорожному узлу примерно в 33 км к северу от Курacho. Их цели - создать новые линии фронта, нарушить украинскую логистику и захватить оставшуюся восточную часть Донбасса. Согласно украинским военным отчетам, за последние 24 часа отражены почти 100 атак в районе Курacho и Покровска. Президент Украины Владимир Зеленский хвалит своих солдат за удержание позиций в Покровске и Курacho, называя эти районы двумя самыми сложными участками на восточном фронте.

15:56 Воздушное пространство России закрыто после не подтвержденной угрозы от украинских дроновАвторитеты в российском регионе Мурманск закрыли воздушное пространство из-за предполагаемой угрозы от украинских дронов. Этот регион, расположенный примерно в 1900 км от Украины, находится под угрозой из-за этих дронов. В результате временно приостановлены взлеты и посадки в аэропортах Мурманска и Апатитов для обеспечения безопасности. Этот регион, где базируется Северный флот и авиационная база с стратегическими бомбардировщиками, может атаковать Украину этими ракетами.

15:22 Министерство обороны Великобритании сообщает подробности о поставках иранских ракет в РоссиюМинистерство обороны Великобритании обнародовало подробности о поставках иранских ракет в Россию, идентифицировав их как модель Fath-360, также известную как BM-120. Первая презентация этих ракет состоялась в 2020 году, и, как сообщается, они несут 150-килограммовую боевую часть на расстояние до 120 км, с заявленной точностью 30 метров. Это улучшит способность России наносить точные удары по украинским военным целям или ключевой инфраструктуре.

14:45 Чешская артиллерийская инициатива терпит неудачу - Польша не вносит вкладПо данным польской Gazeta Wyborcza, Польша пока не внесла финансовый вклад в чешскую артиллерийскую инициативу, направленную на снабжение Украины боеприпасами от различных западных партнеров. Германия в настоящее время является крупнейшим и самым быстрым вкладчиком. Если все пойдет по плану, Украина получит 100 000 снарядов в этом месяце, с целью 500 000 к концу 2024 года и еще больше в 2025 году. Между тем, российские действия на рынке вызывают трудности, согласно отчетам из Праги.

14:20 Принятие НАТО дальнобойного оружия для Украины, скорее всего, будет законным - ПисториусМинистр обороны Германии Писториус заявляет, что одобрение НАТО партнеров по поставке Украине дальнобойного оружия против целей в России, скорее всего, будет законным с точки зрения международного права. Он заявляет, что США и Великобритания имеют право принимать решения о своих поставках оружия, считая, что угрозы Путина не заслуживают дальнейшего внимания.

13:57 Зеленский приветствует домой 49 жертв войныПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении 49 жертв войны из России, в том числе бывших бойцов из сталелитейного завода Азовсталь в Мариуполе, который страдал под российской осадой весной 2022 года. "Добро пожаловать домой к 49 украинцам", - объявил президент, показав фотографии солдат и гражданских, обернутых в украинские национальные флаги. По словам Зеленского, они включают военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, пограничников и гражданских лиц. Украинские новостные источники намекают, что 23 из этих лиц - женщины. Зеленский не сразу обсуждает обстоятельства их возвращения.

13:46 Туск отвергает предупреждение Путина как преувеличенноеПремьер-министр Польши Дональд Туск не беспокоится о недавних предупреждениях президента России Владимира Путина о дальнобойном оружии, целящемся в российскую территорию. Хотя Туск подчеркивает важность мониторинга событий в Украине и на украинско-российской границе, он советует не преувеличивать последние комментарии Путина. В предыдущем заявлении Путин предупредил, что Запад напрямую окажется в войне с Россией, если позволит Украине атаковать российскую территорию дальнобойными ракетами, если они не произведены на Западе.

13:21 Вей Фэнхэ призывает к диалогу для разрешения конфликтовМинистр обороны Китая Вей Фэнхэ, выступая на международном форуме по безопасности, призывает к "диалогу" как к единственному решению конфликтов на глобальном уровне, ссылаясь на кризисы в Украине и на Ближнем Востоке. Вей считает, что "разрешение кризисов в Украине и израильско-палестинского конфликта через диалог и продвижение переговоров" является единственным разумным путем вперед.

12:58 Германия ищет альтернативных поставщиков нефтиАдминистрация Германии стремится увеличить импорт нефти из Казахстана. "Мы признаем потенциальное увеличение импорта нефти из Казахстана", - сказал представитель правительства перед поездкой канцлера Олафа Шольца в Узбекистан и Казахстан. Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать варианты поставок для немецкой нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, с казахстанской нефтью в качестве одного из вариантов. Однако альтернативные источники необходимы из-за зависимости от российских трубопроводов для транспортировки казахстанской нефти в Германию, давая Москве рычаги влияния. После нападения России на Украину Германия прекратила импорт российской нефти. Поездка Шольца также коснется импорта газа из Центральной Азии. В отношении тендера на строительство новых газовых электростанций представитель сказал: "Нам нужно обеспечить газ из источника, и Центральная Азия богата газовыми запасами".

12:26 Франция вызывает иранского дипломата из-за поставок ракетФранция вызвала иранского дипломатического представителя в Министерство иностранных дел в Париже. Дипломатические источники ссылаются на поставку баллистических ракет в Россию в качестве причины этого шага. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил несколько дней назад, что Россия получила иранские ракеты, которые должны были быть развернуты в Украине в течение следующих недель. Иран опровергает эти утверждения.

12:03 Пентагон воспринимает контрнаступление России в Курске как враждебноеПентагон не проявляет энтузиазма в отношении контрнаступления России в Курске. "Мы наблюдали за попытками российских войск провести контрнаступление в Курской области", - сказал представитель Пентагона Пат Райдер в четверг. "На данный момент я бы описал это как относительно незначительное, но мы сохраняем бдительность". Однако Министерство обороны России заявило, что их войска захватили десять поселений. Эти утверждения остаются не подтвержденными. Украинские силы начали наступление в российском приграничном регионе Курск около пяти недель назад, заявив, что захватили около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров с тех пор.

11:38 Множественные атаки дронов привели к повреждениямУкраинские ВВС сообщают о уничтожении 24 из 26 беспилотников за ночь. В Одесской области пострадал один человек, и повреждены 20 домов. В Николаевской области обломки беспилотника вызвали пожар на пищевом заводе, как сообщают местные власти. Кроме того, Министерство энергетики подтвердило повреждения энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

11:16 Российские официальные лица встречаются с Кимом в ПхеньянеСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Совет безопасности России сообщает, что встреча состоялась "в атмосфере исключительного взаимного доверия и дружбы". Они считают, что эти переговоры "играют решающую роль" в реализации пакта, подписанного Кимом и президентом Владимиром Путиным в июне. По словам Путина, соглашение предусматривает взаимную помощь в противодействии агрессии со стороны одной из стран-участниц. Запад обвиняет Москву в закупке северокорейских ракет и артиллерийских снарядов для использования в Украине, чтобы продолжить свою кампанию. Для продолжения своей кампании в Украине Россия ищет дополнительные боеприпасы, ведя переговоры с такими странами, как Китай, Иран и Северная Корея.

10:17 Мунц о предупреждении Путина о НАТО: "Предупреждение Путина кажется упущенным из виду в утренних новостях"На Западе есть опасения, что разрешение Украине бомбить российскую территорию может еще больше эскалировать ситуацию. Действительно, российский лидер Владимир Путин снова сделал такое предупреждение. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц видит причины, по которым агрессивная позиция Путина может не иметь большой поддержки.

09:42 Семья: заключенная оппозиционерка Белоруссии в критическом состоянииЗаключенная белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в критическом состоянии, как сообщает ее сестра. В течение нескольких лет она содержалась в нечеловеческих условиях, и теперь она весит всего 45 кг при росте 1,75 м, говорит Татьяна Хомич, цитируя информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как никто не может выжить в таких условиях надолго", - говорит она, обвиняя власти в психологическом и физическом издевательстве над своей сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии отказывается комментировать условия содержания Колесникова. Колесникова, ставшая символом сопротивления с 2020 года протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, отбывает 11-летний срок за якобы попытку захвата власти.

09:20 Соглашение подписано о развертывании литовского brigadesГермания и Литва согласовали руководящие принципы для регулирования развертывания боеготовой бригады в НАТО в балтийской стране. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Соглашение дополняет Соглашение о статусе сил НАТО, уточняя правовой статус немецких солдат и гражданских лиц в Литве. Оно обеспечивает юридическую определенность, регулируя права проживания, налогообложение, образование, здравоохранение, дорожное движение и общественную безопасность. Например, оно предоставляет юридическую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве. Бригаду планируется сделать операционной к 2027 году.

08:56 Россия высылает шестерых британских дипломатовРоссия выслала шестерых британских дипломатов, якобы по обвинению в шпионаже. ФСБ сообщает о наличии документов, связывающих британскоеForeign Office с координацией политического и военного эскалации, направленной на обеспечение поражения России в войне против Украины. Представитель российского МИД Мария Захарова обвиняет британское посольство в причинении вреда русскому народу. Британское Foreign Office отвергает обвинения как "совершенно ложные", заявляя, что действия России являются ответом на британские меры в ответ на российскую деятельность в Европе и Великобритании.

08:31 Участие НАТО вызывает опасения, как Путин угрожает Западу из-за запроса на дальнобойные ракеты

Президент Украины Зеленский уже некоторое время призывает использовать дальнобойные ракеты против российских военных целей. США и Великобритания собираются обсудить это вместе. Кремль реагирует быстро, и Путин делает угрожающие заявления в адрес Запада.

08:03 Россия предлагает поделиться опытом борьбы с западным оружием

Россия предлагает поделиться своим опытом борьбы с различными видами западного оружия со своими партнерами. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на конференции по безопасности в Китае, сообщает российское информационное агентство РИА. Он отметил, что войны привели к новым тактикам ведения войны, и российское оружие способно противодействовать западному оружию.

07:34 СБУ сообщает об арестах: мужчины поджигают военную технику в Киеве по поручению России

Служба безопасности Украины сообщает об аресте пяти мужчин, которые подожгли военную технику в Киеве по поручению российской разведки. Мужчин обвиняют в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, порочащих военные силы. СБУ сообщает, что мужчины приехали из разных регионов Украины, чтобы работать в Киеве, и связались с российскими агентами в Telegram в поисках быстрых денег. Они записывали свои действия на телефоны, чтобы получить обещанную оплату, но так и не получили ее.

07:05 Главный раввин оплакивает погибшего усыновленного сына

Главный раввин Украины Моше Асман оплакивает смерть своего усыновленного сына, погибшего в результате российского вторжения. На похоронах в Киеве в четверг присутствовали солдаты, ветераны и другие, чтобы почтить память Антона Самборского, который пропал без вести в конце июля и был подтвержден погибшим несколько недель спустя. Самборский стал отцом в мае и был усыновлен раввином Асманом, когда ему было 10 лет. Он последний раз выходил на связь 17 июля.

06:29 Япония описывает встречу с российским военным самолетом

Япония подняла истребители в воздух в четверг после того, как два российских самолета кружили вокруг японских островов. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, сообщает Министерство обороны. Ту-142 самолеты летели с моря в направлении южного региона Окинавы с утра до вечера. В ответ "мы экстренно мобилизовали истребители ВВС самообороны", - заявил ministry. Российские самолеты закончили свой полет на севере и также пролетели через спорный Курильский регион. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море, которые являются частью крупномасштабных морских учений. Последний раз российские военные самолеты кружили вокруг Японии в 2019 году.

06:07 Москва: США ведут политику сдерживания против России и Китая

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США проводят политику сдерживания против России и Китая. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС. Фомин, якобы, сказал, что Москва и Пекин поддерживают создание справедливого, многополярного миропорядка на основе равенства и взаимного уважения, в то время как Запад готовится к войнам в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе.

05:27 Чёрное море: гражданское судно пострадало от антикорабельной ракетыУкраинский флот сообщает новые подробности об якобы российском авиационном налете на гражданское судно в Черном море. Они предполагают, что Ту-22 бомбардировщик, вероятно, выпустил противокорабельную ракету Ч-22 по судну. Судно, плававшее под флагом карибской страны Сент-Китс и Невис, направлялось из южного украинского порта Черноморск в Египет с грузом пшеницы. Оно якобы находилось за пределами территориальных вод Украины. Однако, согласно сообщению BBC, судно находилось в исключительной экономической зоне Румынии. Сообщение также упоминает, что вместо Ч-22 ракеты была использована Ч-31 ракета, используемая для подавления радаров с меньшей взрывной силой.

03:19 Трагический инцидент на границе: гибель молдавского солдатаМолдавский солдат погиб, исполняя служебные обязанности на границе с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Молдовы сообщает, что солдат погиб от выстрела из собственного оружия, выполняя свои обязанности на посту. Полиция и эксперты-криминалисты сейчас расследуют инцидент. Солдаты были размещены на границе между Молдовой и Приднестровьем, а также российские войска, с тех пор, как в 1992 году произошел конфликт после распада Советского Союза. Молдова выразила желание реинтегрировать Приднестровье в свою территорию. Инциденты на границе крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет намерений вступать в конфликт с Россией"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг заявление президента Путина о том, что поставка дальнобойных ракет для атак глубоко в российскую территорию Западом является участием НАТО в конфликте. Стармер заявил, "Украина имеет право на самооборону". Великобритания поддерживает это право и предлагает возможности обучения в этом контексте. "Однако мы не ищем конфликта с Россией - это не наша цель", - подчеркнул премьер-министр Великобритании. Узнайте больше здесь.

01:09 Бывший посол США в Украине: Харрис может более решительно поддерживать УкраинуБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, если она победит на выборах, может более решительно поддерживать Украину, чем нынешний глава администрации Байден. Харрис уже проявляла такую позицию в некоторых вопросах, как сказал Тейлор на киевском мероприятии. Байден же занял более осторожную позицию в некоторых решениях, таких как поставки HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время он также не спешит разрешать Украине наносить удары вглубь территории России. Тейлор ожидает более агрессивной позиции от Харрис - возможно, из-за вероятности прихода новой команды во внешней политике в Белый дом.

00:27 Зеленский благодарит Эстонию за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве президента Эстонии Алар Кариса, выражая благодарность за военную помощь. Эстония, член ЕС и НАТО, согласилась выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. В ходе обсуждений также затронули вопросы восстановления страны и стремления присоединиться к ЕС. Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня также пообещала больше помощи во время встречи с Зеленским.

23:19 БНД не обязана раскрывать военную оценку журналистуСлужба внешней разведки Германии (БНД) не обязана раскрывать журналисту, как она классифицировала военную победу Украины в частных беседах - как сложную или невозможную. БНД также не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих беседах, по крайней мере, на данный момент. Суд в основном отклонил просьбу журналиста о временном запрете. Однако БНД должна предоставить информацию о количестве конфиденциальных индивидуальных бесед по военной ситуации в Украине в этом году. Журналист подал срочное заявление от имени ежедневной газеты. Решение суда было принято после публикации статьи в мае, в которой утверждалось, что политик ХДС заявил, что БНД распространяет преднамеренно пессимистичные оценки военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

22:06 Политики немецкой коалиции выступают за использование дальнобойного оружия против России

Политики немецкой коалиции выступают за то, чтобы дать Киеву разрешение использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. Использование дальнобойных западных ракет для ударов по российским военным целям является приемлемым и соответствует международному праву, считает эксперт по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот для T-Online. Он предлагает в качестве целей военные аэродромы, командные центры и стартовые площадки, которые, как сообщается, используются для запуска "жестоких атак на гражданские украинские цели" и могут быть наиболее эффективно нейтрализованы там. Председатель комитета по обороне от FDP Маркус Фабер считает, что "разрешение на удары по российским военным аэропортам дальнобойными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело". Политик от Зеленых Антон Хофреiter подчеркивает, что "Россия ежедневно без разбора терроризирует украинское гражданское население ракетными ударами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, армии должно быть разрешено наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс обсуждает идеи Трампа по Украине

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнс предлагает, что стратегия Дональда Трампа по прекращению российского конфликта может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс углубляется в этом во время беседы с телепродюсером Шоном Райаном, намекая на то, что Трамп может собрать вместе русских, украинцев и европейцев, чтобы изучить возможность мирного решения. Вэнс оптимистичен и заявляет: "Я думаю, он мог бы очень быстро договориться". История Трампа включает в себя выражение симпатии к президенту России Владимиру Путину и частую критику американской помощи Украине. Более того, Трамп заявляет, что он мог бы завершить войну за 24 часа, если бы был избран, но не вдается в подробности своего плана.

21:03 "Мы - русские. Бог на нашей стороне" - фашистский митинг в Санкт-Петербурге

Этих людей нельзя оспорить, и она не может оспорить их утверждения: "Мы - русские. Бог на нашей стороне", - гремит толпа российских националистов и фашистов на своем митинге в Санкт-Петербурге. Раз за разом они кричат: "Вперед, русские!" Их демонстрация посвящена годовщине переноса мощей Александра Невского, которого считают национальным героем и святым православной церкви.

20:28 Телеведущий: "Идеальная граница - Атлантический океан"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что России не следует останавливаться на захвате Украины. "Я считаю, идеальная граница - Атлантический океан. Естественный барьер", - говорит кремлевский пропагандист. "Идеальное место для наших войск - Берлин, Ливерпуль, Мадрид. И как они выглядели в Париже". Когда ему напоминают, что там не так много русских, он отвечает: "У нас есть братья-белорусы". В качестве альтернативы можно также рассмотреть Китай.

20:01 Британские гуманитарные работники готовятся к зимеМногие украинские дома, которые смогли выдержать бомбардировки до сих пор, лишены окон, что оставляет их в плачевном состоянии по мере приближения зимы. Британская НГО "Утеплить Украину" принимает меры: они отправляются в зоны боевых действий, чтобы установить временные окна.

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Европейский Союз выразил озабоченность по поводу якобы поставок Ираном баллистических ракет в Россию, и 27 стран ЕС рассматривают новые санкции против Тегерана. Это последовало за поставкой иранских ракет в Россию, которую ЕС считает прямым угрозой безопасности и значительным эскалацией.

Германия, как член Европейского Союза, активно обсуждает реализацию новых санкций против Ирана, в том числе меры, которые потенциально могут привести к запрету на посадку и взлет для иранских самолетов.

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