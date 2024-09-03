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Нидерланды срочно просят сократить количество немецких химических веществ в Рейне

Генерация питьевой воды

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Голландская пресса требует уменьшения вечных химикатов из Германии в реке Рейн
Голландская пресса требует уменьшения вечных химикатов из Германии в реке Рейн

Нидерланды срочно просят сократить количество немецких химических веществ в Рейне

Нидерландские поставщики воды, полагающиеся на Рейн для производства воды, призвали федерального министра окружающей среды Стеффи Лемке ограничить выпуск вечных химикатов, часто называемых "ПФАС". В настоящее время Германия не соблюдает национальные и европейские стандарты качества воды, разрешая выброс этих ПФАС в текущем объеме, как заявила ассоциация водоснабжения Рейна (RIWA-Rijn).

Нидерланды ожидают роста спроса на чистую питьевую воду в ближайшем будущем, но стоимость ее получения растет из-за промышленных выбросов в Германии. "Соединения ПФАС настолько вредны, что их следует запретить во всей Европе, и мы поддерживаем эту позицию", - сказал директор RIWA-Rijn Герхард Струмберг.

"Мы призываем министра установить лимиты на выброс соединений ПФАС в Рейне до вступления в силу запрета". Водоснабжение пяти миллионов жителей Нидерландов требует наивысшего уровня защиты.

Пер- и полифторalkyl вещества (ПФАС) не образуются естественным образом и могут сохраняться в течение чрезвычайно долгого времени в зависимости от конкретного вещества. Они также могут накапливаться со временем. Эта группа веществ включает более 10 000 различных химикатов, многие из которых высокотоксичны, особенно вредны для развития детей. ПФАС подозреваются в причинении повреждений печени, а также рака почек и яичек.

Из-за своих уникальных свойств эти вещества используются в широком спектре продуктов, от дождевиков до кухонной утвари и косметики. Европейский союз ведет переговоры о запрете ПФАС с некоторыми исключениями. Промышленные группы воспринимают это как угрозу высокотехнологичным отраслям.

Другие страны Европы также должны рассмотреть вопрос о срочных действиях по ограничению выбросов ПФАС в связи с потенциальными рисками для здоровья. Включение соединений ПФАС в процессы водоочистки сточных вод может помочь снизить их воздействие на Рейн и другие водные объекты.

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