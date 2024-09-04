- Нидерланды прекращают финансовую поддержку отклоненным заявителям на предоставление убежища

Новая консервативная администрация в Нидерландах прекращает финансовую помощь для проживания отвергнутым просителям убежища. "С 1 января 2025 года государственная субсидия на проживание тех, кто должен был уехать ранее, будет прекращена", - объявила министр по делам беженцев Марьолейн Фабер.

Фабер запросила мнения пяти основных городов, предлагая временное проживание по так называемому правилу "жилье-ванна-еда". "Я выступаю за репатриацию, а не за стимулирование проживания", - заявила министр от правоцентристской Партии свободы (ПВВ), возглавляемой голландским ультраправым политиком Геертом Вилдерсом.

С 2019 года Амстердам, Роттердам, Утрехт, Эйндховен и Гронинген обеспечивали отвергнутых просителей убежища необходимыми средствами к существованию, чтобы они не стали обузой как бездомные. Теперь эти мегаполисы несут ответственность за уход за этими беженцами за свой счет. Амстердам подтвердил, что будет нести эту ответственность хотя бы в течение следующего года.

По данным общественного вещателя NOS, голландское правительство ежегодно тратит около 30 миллионов евро на проживание отвергнутых просителей убежища. Этот фонд считался временным решением до возвращения мигрантов на родину, переезда в другую страну или получения разрешения на проживание в Нидерландах.

Параллельно, на этой неделе в Германии политик от Свободной демократической партии (СвДП) Йоахим Штмп потребовал отмены социальных пособий для лиц, подлежащих депортации. "Лица, которые могут быть удалены немедленно, должны получать только билет на обратный рейс и минимальную денежную помощь в несколько сотен евро по прибытии в страну назначения", - заявил бывший министр интеграции в Северном Рейне-Вестфалии Штмп.

Новая политика означает, что отвергнутые просители убежища в Гааге больше не получат финансовой помощи от голландского правительства с 1 января 2025 года. При условии обязательств Амстердама, он продолжит нести ответственность за этих лиц хотя бы в течение следующего года.

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