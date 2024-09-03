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ПолитикаНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Нидерланды налагают штрафы на миллионы долларов на предприятия искусственного интеллекта

 and  Max Becker
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Компанию Clearview AI обвинили в незаконном создании базы данных, содержащей более 30 миллиардов...
Компанию Clearview AI обвинили в незаконном создании базы данных, содержащей более 30 миллиардов изображений.

Нидерланды налагают штрафы на миллионы долларов на предприятия искусственного интеллекта

Американская компания по разработке технологий, известная как Clearview AI, была оштрафована голландскими властями на €30,5 миллионов за тайное накопление базы данных, содержащей более 30 миллиардов изображений без согласия или разрешения лиц, изображенных на них. Штраф и запрет на деятельность компании в Нидерландах были введены после того, как в базе данных Clearview были обнаружены фотографии голландских граждан, что считается нарушением закона о защите личной жизни и данных.

Компания обязана прекратить эти незаконные действия, как предписывает голландское управление по защите данных. В противном случае ей грозит дополнительный штраф в размере €5,1 миллионов и запрет на ведение деятельности на территории Нидерландов.

Стратегии сбора данных Clearview вызвали недовольство активистов, защищающих права на данные, которые осудили эту практику как незаконную, так как она включает сбор изображений без согласия, в частности, пользователей социальных сетей. Программное обеспечение Clearview используется полицейскими департаментами США, но подвергается жесткой критике за эту незаконную сборку данных.

Уже оштрафованная в Великобритании, Франции и Италии, деятельность компании в Германии сопровождается скандалами. Нет публичной записи или раскрытия информации о клиентской базе Clearview или о том, используют ли немецкие правоохранительные органы программное обеспечение. Покровители потребителей призывают к большей прозрачности в использовании технологии распознавания лиц, поскольку немецкие власти все еще не приняли решение о разрешении ее использования службами безопасности, возглавляемыми министром внутренних дел Файзер.

Голландское управление по защите данных твердо стоит на своем решении, учитывая предыдущие рекомендации Комиссии против таких практик сбора данных. Если Clearview AI продолжит нарушать законы о защите данных, ей грозит еще более суровое наказание.

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