Нидерландское правительство предлагает ввести немедленные ограничения для лиц, ищущих убежища, введение самых строгих в Европе правил в области убежища.

Нидерландское правительство рассматривает возможность объявить национальный кризис для ужесточения въезда лиц, ищущих убежище. Марьолейн Фабер, ультраправый министр, ответственный за вопросы убежища, объявила в Гааге о своих намерениях объявить кризисную ситуацию и временно приостановить некоторые аспекты закона об убежище. Подробности плана должны были быть обнародованы днем во время презентации программы правительства.

Несмотря на стабильный ежегодный приток около 40 000 лиц, ищущих убежище, Нидерландам уже несколько лет приходится бороться с их размещением. В случае кризиса правительство имеет право объявить чрезвычайное положение с помощью королевского декрета, что позволяет ему принимать меры без предварительного одобрения парламента. Это было сделано во время кризиса COVID-19, и для этого требовалось законное обоснование.

Объявление вызвало резкую критику со стороны оппозиции, которая расценила его как нарушение демократии. Юридические эксперты и аналитики также выражают сомнения в законности этих чрезвычайных мер, учитывая стабильный приток лиц, ищущих убежище, и отсутствие внезапного всплеска спроса. Existing crisis in accommodation can be attributed to budget cuts.

Снижение числа лиц, ищущих убежище и мигрантов, является основной целью нового правительства, в которое впервые вошла ультраправовая Партия свободы (PVV), возглавляемая праворадикальным политиком Геертом Вилдерсом. Текущая коалиция из четырех партий, возглавляемая беспартийным премьер-министром Марком Рютте, находится у власти уже два месяца.

План голландского правительства объявить национальный кризис для изменения Закона об убежище вызывает опасения по поводу его законности, поскольку эксперты сомневаются в его необходимости при стабильном притоке лиц, ищущих убежище. Это потенциальное изменение может существенно повлиять на права лиц, ищущих убежище в Нидерландах.

