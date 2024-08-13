Нэнси Фейзер хочет сохранить существующие пограничные контрольные меры до дальнейшего уведомления.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер сохранит текущие пограничные Controls для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми в обозримом будущем. "Пограничные Controls останутся на месте столько, сколько будет необходимо", - заявила Фэзер во время визита в Федеральную полицию в Гёрлице во вторник. Она считает, что пограничные Controls на границах с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией должны продолжаться до тех пор, пока нелегальная миграция не снизится. Это необходимо для вступления в силу мер новой европейской системы убежища, которые предусматривают более сильную защиту внешних границ ЕС.

Уже ясно, что пограничные Controls работают, заявила политик от СДПГ. Борьба с торговлей людьми была успешной, и нелегальная миграция снизилась. Пограничные Controls должны быть одобрены Еврокомиссией каждый раз, так как такие меры обычно не предусмотрены в зоне Шенгена. Текущие пограничные Controls Федеральной полиции в настоящее время одобрены до 15 декабря. Есть голоса внутри "Зеленых", которые выступают против дальнейших пограничных Controls.

Несмотря на снижение нелегальной миграции, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер подчеркивает необходимость продолжения пограничных Controls для полной борьбы с торговлей людьми. Даже с мерами новой европейской системы убежища в силе, важно сохранить пограничные Controls до тех пор, пока не будет достигнуто значительное снижение нелегальной миграции.

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