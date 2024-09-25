Национальная администрация выпускает предупредительное уведомление Unicredit относительно потенциального, сложного приобретения Commerzbank.

Итальянский банк Unicredit рассматривает возможность враждебного поглощения Commerzbank, однако это вызвало обеспокоенность у немецкого правительства, как заявил государственный секретарь по финансам Флориан Тонкар. Он выразил свою позицию в среду, заявив прессе в Бундестаге: "Это не цель". Тонкар также объяснил, что он обсуждал последовательность событий, приведших к последнему пакету помощи, предоставленному Unicredit, на заседании Финансового комитета Бундестага. Он уточнил, что победителем тендера стала компания, предложившая самую высокую цену, в соответствии с текущим положением дел в Министерстве финансов. Однако федеральное правительство уже заявило о своей поддержке независимости Commerzbank, что подразумевает отсутствие продажи акций в настоящее время. Немецкие власти все еще владеют 12% акций банка в Франкфурте, в то время как Unicredit уже имеет 21% и стремится к увеличению доли.

Вопрос о предложенном поглощении Unicredit Commerzbank обсуждается в Финансовом комитете Бундестага с участием государственного секретаря по финансам Тонкара. Комиссия, скорее всего, сыграет важную роль в оценке потенциального слияния, учитывая его последствия tanto для банков, как и для немецкой экономики.

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