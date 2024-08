НАТО усиливает меры безопасности на аэродроме Гейленкирхен.

NATO Усиливает Безопасность на Германской Базе из-за Потенциальной Опасности

NATO усилило меры безопасности на авиабазе в Гейленкирхене, Северный Рейн-Вестфалия, из-за возможной угрозы. Все неподобающие сотрудники были отправлены домой, как объявил представитель базы. Решение было принято на основе разведданных, указывающих на потенциальную опасность. "Нет причин для беспокойства, это всего лишь профилактическое действие, чтобы гарантировать, что мы сможем продолжать наши критически важные задачи", - заявил представитель. Полиция подтвердила свое присутствие. Дополнительные детали, такие как количество развернутых сил, не были раскрыты.

22:07 Украина Наносит Удар по Российскому Объекту в Курске

Военные Украины сообщают об еще одном ударе по российским войскам в Курской области. Используя точные американские бомбы, они атаковали российскую поддержку в послеобеденное время, как заявил командующий ВВС Николай Олещук. "Был поражен беспилотный центр управления, радиоэлектронная боевая единица, техника, оружие и до 40 российских военных", - сказал Олещук, показав видео, якобы подтверждающее удар.

21:43 Первое Совещание Последствий Швейцарского Мирного Саммита

После мирного саммита в Швейцарии в июне состоялось первое совещание по его последствиям, согласно украинским сообщениям. В виртуальной сессии приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируются дополнительные такие встречи рабочих групп.

21:08 Хабек Призывает к Трудоустройству Украинских Беженцев в Германии

Министр экономики Германии Роберт Хабек призывает к тому, чтобы больше украинских беженцев в Германии нашли работу. Несмотря на возможные семейные проблемы, болезни, военные травмы или необходимый уход за детьми, политик "Зеленых" сказал телеканалу Welt, что "в целом, это лучше для всех - для людей, для их интеграции и для социальной системы". Хабек выразил скепсис в отношении заявлений бранденбургского министра-президента и социал-демократа Диетмара Вайдке, который поставил под сомнение распределение базового дохода для украинских беженцев, приписав это "грубым восточногерманским избирательным кампаниям и неполному обдумыванию".

20:28 Украинская Армия Объявляет Контрнаступление в Харьковской Области: Два Километра Вперед

Украинская армия объявила о продвижении в Харьковской области. Их войска якобы проникли почти на два километра в прифронтовую зону, согласно 3-й отдельной штурмовой бригаде украинских сухопутных войск. Основной целью операции было ослабить наступательный потенциал 20-й армии Российской Федерации, чего, по утверждению украинской армии, удалось достичь. Масштаб объявленного контрнаступления остается неясным. Бригада также сообщила, что российская сторона потеряла 300 солдат за последние четыре дня, и значительное количество техники и оружия было уничтожено или повреждено.

20:00 Разведывательное Ведомство Заявляет об Прерывании Российского Телевещания

Военная разведка Украины (ГУР) утверждает, что успешно прервала вещание нескольких российских телеканалов и заменила его видео о войне в Украине. "ГУР 'взломал' российское телевидение и показал населению реальность войны", - сообщил источник в разведывательном ведомстве газете "Киевский Пост" и новостному агентству RBC Ukraine. Видео повторялось трижды в прайм-тайм накануне. Пострадали каналы Первоуральск, Евразия 360 и Первый Канал. В результате девять каналов временно прекратили вещание.

19:16 Литва Сообщает о Снижении Числа Российских Сухопутных Войск в Калининграде

Командующий литовскими вооруженными силами Раимондас Вайкшнорас сообщил новостному порталу "Дельфи", что наблюдается снижение числа российских сухопутных войск, размещенных в российском эксклаве Калининграде, расположенном между Польшей и Литвой на Балтийском море. Он связывает это с украинской операцией в российской области Курск. С начала войны против Украины было отмечено, что значительное количество техники и личного состава было переброшено из Калининграда. Солдаты вернулись после ротации, но сейчас заметно снижение, особенно среди сухопутных войск.

18:40 "Что толку от армян?" - Лукшенко Вызывает Протесты

Комментарии лидера Белоруссии Александра Лукашенко по поводу Армении вызвали протесты. Демонстранты бросали яйцами белорусское посольство в армянской столице Ереване в среду и требовали высылки посла, согласно украинским СМИ. Ранее Лукашенко критиковал проевропейскую позицию Армении в российском государственном телевидении, сказав: "Что толку от армян? Никто в них не нуждается. Пусть развивают свою экономику и опираются на собственные ресурсы. Кто такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, все забудут об армянах". Отношения между Арменией и Россией, ее давним союзником, все больше напрягаются с тех пор, как Азербайджан захватил регион Нагорный Карабах в военном взрыве в сентябре, положив конец трехдесятилетнему армянскому сепаратистскому правлению.

18:03 Украина Сообщает о Жертвах Атаки с Прицельными Бомбами

Два человека погибли в Сумской области, близ российской области Курск, в результате атаки двумя прицельными бомбами, сообщила прокуратура Украины. Целями российских бомб были элементы инфраструктуры. Украинский президент Владимир Зеленский посетил Суммы ранее в тот день и заявил, что после захвата части Курска атаки на Суммы уменьшились.

В порту Кавказ, расположенном в Краснодарском крае восточнее Крыма, якобы горит судно, перевозящее топливо. Этот инцидент следует за обвинениями в украинской атаке. Различные российские СМИ распространили визуальные и видеоматериалы, изображающие пожар и густые клубы дыма. Украинские Вооруженные Силы также распространили такой контент в социальных сетях, подписав его "Нептун навещает порт Кавказ" на своем канале Telegram. Непроверенная информация из российских каналов Telegram предполагает, что судно могло быть поражено противокорабельной ракетой "Нептун" украинского производства. Однако официальный радиус действия этого оружия составляет 300 километров, а зоны боевых действий находятся дальше. Этот значимый порт часто используется Москвой для снабжения своих войск, участвующих в конфликте против Украины.

Обновление в 18:39: Согласно центру кризисных ситуаций Краснодарского края, судно к сожалению затонуло после пожара. Сообщается, что оно было загружено 30 топливными цистернами. Более подробную информацию можно найти здесь.

16:41 Россия докладывает об успехах возле Покровска, Украина заявляет о победах в Курске

Российская военная докладывает о захвате еще одной деревни вблизи города Покровск на востоке Украины, продвинув свои силы примерно на 10 километров от города, важного логистического центра. Ранее президент Украины Зеленский заявил о намерении усилить войска в районе Покровска. Теперь он сообщает о успехах в Курской области России, захватив еще одну деревню и взяв в плен больше российских солдат. Согласно этим заявлениям, украинские войска контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Однако эти заявления не были независимо подтверждены.

16:12 Украина отрицает попытку нападения на атомную электростанцию: Россия могла спровоцировать "ядерную провокацию"

Украина отрицает заявление президента России Владимира Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию накануне вечером. "Это явная ложь", - заявляет Андрей Коваленко, глава отдела противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эта ложь следует за предыдущими заявлениями России о том, что Украина планирует "ядерную провокацию" на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Вместо этого все признаки указывают на то, что эту провокацию может совершить Россия, считает Коваленко. Он считает риск "ядерной провокации Россией" значительным, учитывая участие Путина.

15:46 Уровень запасов газа ЕС составляет 90%

За два месяца до установленного срока газовые хранилища ЕС достигли уровня заполнения 90%. ЕС заявляет о готовности к предстоящей зиме. После начала российского вторжения в Украину 27 member states agreed in summer 2022 that EU gas storage should be at an average 90% capacity by November 1. According to data from the Gas Infrastructure Europe portal, there are disparities among countries: Spain records a 100% fill rate, while Latvia hovers around 69%. Germany's storage is 93.6% full. The EU aims to lessen its reliance on Russian natural gas, importing more liquefied natural gas (LNG) from the US and natural gas from Norway instead.

15:21 Путин обвиняет Украину в попытке нападения на атомную электростанцию

Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке нападения на атомную электростанцию в Курске. "Враг пытался атаковать ядерный объект прошлой ночью", - сообщает Путин без представления доказательств. "Международное агентство по атомной энергии было уведомлено", - добавляет он во время телеконференции с кабинетом министров. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее выразило озабоченность потенциальным воздействием боевых действий на электростанцию и призвало "все стороны проявлять максимальную сдержанность". Более подробную информацию можно найти здесь.

14:50 Предстоящий визит главы МАГАТЭ в Курскую атомную электростанцию

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. Специалист МАГАТЭ подтверждает этот запланированный визит "на следующей неделе". В начале августа украинская армия провела внезапное крупномасштабное наступление в российской области Курск.Soon after, the Russian state nuclear energy corporation Rosatom warned of a threat to the nuclear power plant from Ukrainian attacks, which is situated about 100 kilometers from the Ukrainian border.

14:21 Россия: 115 000 человек эвакуировано

Более 115 000 человек были эвакуированы из опасных российских регионов возле украинской границы, сообщает заместитель премьер-министра Денис Мантуров. Он обсуждает оценку ущерба сельскому хозяйству и промышленности, причиненного украинским наступлением, на встрече с президентом Владимиром Путиным и высокопоставленными чиновниками. "Я собрал вас здесь, чтобы обсудить недавние developments в приграничных регионах России", - начинает Путин встречу.

14:00 Тюск поддерживает потенциальную роль Индии в урегулировании конфликта в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Тюск поддерживает потенциальную роль Индии в урегулировании конфликта в Украине. "Я рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично способствовать быстрому, справедливому и мирному урегулированию войны", - комментирует Тюск в Варшаве после беседы с Моди. Предложение Моди о посредничестве особенно важно, поскольку он планирует посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину и не поддерживает западные санкции против Москвы. Более подробную информацию можно найти здесь.

13:40 "Не похоже на 'ограниченную' операцию в Курске" Кажется, немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что украинское продвижение на территорию России — это "пространственно и временно ограниченная операция". Однако, как сообщает корреспондент ntv Надя Криевольд, на данный момент нет никаких свидетельств, подтверждающих это мнение. Более того, в своем последнем отчете из Сум в восточной Украине она сообщает: "На самом деле, все совсем наоборот".

13:20 Несколько российских самолетов уничтожены в результате атак на Саваслейку По данным, несколько российских самолетов были уничтожены в результате украинских атак на авиационную базу Саваслейка. Об этом сообщает государственный вещатель Украины "Суспилне", ссылаясь на данные разведывательной службы. Согласно этим данным, 16 августа был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических транспортных самолета Ил-76, а также примерно пять самолетов, предположительно МиГ-31К/И, были повреждены. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.

13:06 ФСБ расследует деятельность журналистов CNN Российское ФСБ начало расследование в отношении иностранных журналистов, которые работали в Курской области, находящейся под контролем Украины. В отношении корреспондента CNN и двух украинских журналисток предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы, как сообщает ФСБ. По их утверждениям, журналисты снимали в городе Суджа, который в настоящее время находится под контролем Украины. ФСБ объявило, что вскоре будут выданы международные ордера на арест. Журналисты могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы в России. Недавно подобная ситуация произошла с американским журналистом Эваном Гершковичем, которого освободили в результате обмена заключенными после того, как он был приговорен к 16 годам заключения в исправительной колонии по обвинению в шпионаже. Узнайте больше здесь.

12:34 Зеленский в приграничном районе: "Фонд обмена" усиливается Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный район Сум в северо-восточной Украине, откуда украинские войска продвигаются на территорию России уже более двух недель. Он объявил о захвате еще одного места в Курской области и расширении "фонда обмена", то есть захвата российских солдат, которые планируются для будущего обмена на украинских заключенных, удерживаемых в российском плену. Зеленский отметил, что после наступления в Курске сократилось количество атак на Сумы и гибель гражданского населения в этом районе. Он поделился видео в социальных сетях, на котором он и главнокомандующий украинскими войсками Алексей Сырский обсуждают усиление войск на востоке Украины, где Россия продолжает наступление.

12:06 Подозрение на российские дроны, следящие за критически важной инфраструктурой в Бунсбюттеле По данным газеты "Бильд", российские дроны подозреваются в слежении за крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштейне. Газета сообщает о неоднократных наблюдениях дронов над заброшенной атомной электростанцией и терминалом СПГ в Бунсбюттеле в последние дни. Прокуратура во Фленсбурге проводит расследование, подозревая шпионаж с целью саботажа. По данным полиции, зона запрета на полеты часто нарушалась, и был обнаружен неизвестный объект, предположительно военный дрон. "Бильд" также предполагает, что эти дроны могут быть связаны с российскими агентами, возможно, запущенными с кораблей в Северном море. Узнайте больше здесь.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает о возможных будущих атаках Посольство США в Киеве предупредило о повышенном риске воздушных атак в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. Веб-сайт посольства предупреждает об увеличении угрозы того, что Россия может провести атаки с использованием беспилотников или ракет в ближайшие дни и выходные. Украина празднует свою независимость от Советского Союза в этот день, который приобрел больше значения с начала конфликта в Украине более чем два с половиной года назад. Недавно украинские солдаты неожиданно проникли на российскую территорию в приграничном районе Курска. Президент России Владимир Путин осудил это как провокацию и угрожал ответным ударом.

11:13 Пожар на военной базе в Волгограде На военной базе вблизи Мартыновки в южной российской области Волгоград произошел пожар. Жители сообщают о взрывах. Российские власти обвиняют украинские беспилотные атаки в пожаре, но о жертвах не сообщается.

10:41 Россия теперь использует сборные убежища в Курске По данным местных властей, в Курской области, российском приграничном регионе, устанавливаются сборные бетонные укрытия для населения. Губернатор Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что по его распоряжению администрация Курска определила центральные места для установки переносных сборных укрытий. Укрытия устанавливаются в местах с высокой концентрацией населения, в том числе на автобусных остановках. Смирнов поделился фотографией грузовика, перевозящего один из блоков, и укрытия также устанавливаются в двух дополнительных местах, в том числе в Курске, где находится Курская АЭС. Россия обвиняет Украину в планировании атаки на станцию, что Украина отрицает.

09:42 Несколько регионов России под ударами дронов Военные России, как сообщается, сталкиваются с несколькими украинскими авиационными ударами в западных регионах страны, согласно заявлениям правительства. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, "большинство дронов были нейтрализованы" во время атаки возле Мариновки (упоминалось в 07:30). В пограничном регионе Курск губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "две украинские ракеты и один дрон были уничтожены российской ПВО". В более южном регионе Ростов губернатор Василий Голубев сообщает, что "атаковали пятью дронами, которые были отражены". Также сообщается о уничтожении дронов в российских регионах Воронеж и Брянск.

09:09 Министр обороны Украины просит одобрения на дальнобойное оружие Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с bipartisan delegation американского Конгресса в Киеве. Согласно сообщениям из Киева, республиканец Роб Уитмен и демократ Дэвид Трон обсудили ситуацию на фронте и политику США в отношении дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. "Я подчеркнул необходимость немедленного получения одобрения от наших союзников для полного использования дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Хамилл и Снайдер запускают кампанию по сбору средств для роботов-разминировщиков Американский актер Марк Хамилл, известный ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства для роботов-обнаруживателей мин для Украины. Вместе с экспертом по Восточной Европе Тимоти Снайдером они планируют собрать $441,000 через кампанию "Безопасная территория". Эти роботы могут очищать от мин даже труднодоступные районы на безопасном расстоянии для операторов. "Одним из самых ужасных преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание миллионов мин", - говорит Снайдер. "Я посещал незанятые районы близ фронта, где люди рискуют, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. С этими роботами мины можно будет устранить, и спасти жизни". Украина сильно загрязнена минами, их устранение может занять десятилетия.

08:01 Кремль готовит россиян к "новой реальности" Украинская атака на Курск создает проблемы для пропаганды Москвы. Хотя регионы находятся далеко, источник, связанный с Кремлем, сообщил независимому российскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на территорию России и захват контроля над деревнями - это новое и очень неприятное событие". Чтобы облегчить tensions, которые стали более серьезными, чем до вторжения в Курск, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно вошел на территорию России, они на грани поражения, но возвращение территории займет время, и россиянам придется ждать. В то же время, поощряя местных жителей "превращать негатив и шок в положительное направление" - а именно, собирать помощь для Курской области - все официальные лица, опрошенные Meduza, уверены, что боевые действия в Курской области могут длиться несколько месяцев. Источник, связанный с правительством, уточняет, что это "довольно оптимистичный прогноз - если все пойдет хорошо".

Подробнее об этом здесь

07:30 Губернатор России подтверждает пожар на военном объекте Авторитеты России подтвердили, что военный объект в южной части Волгоградской области загорелся после украинской атаки дронов. Губернатор Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон врезался в объект. Погибших нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект был затронут. Однако он уточнил, что целью атаки была Мариновка, где Россия содержит авиабазу.

06:56 Бывший советник по безопасности: манипуляция Путина над Трампом Бывший советник по безопасности США, генерал Герберт Реймонд Макмастер, заявил, что российский лидер Владимир Путин успешно манипулировал тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме при Трампе", как сообщает "Гардиан". "Путин, бывший чекист с жестокостью, играл на эго и нестабильности Трампа лестью", - цитирует Макмастера. Путин называл Трампа "настоящим выдающимся человеком, талантливым, несомненно". Путин имел гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер, который работал советником по национальной безопасности Трампа около года, предупреждал Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он верил, что Путин был уверен, что может "играть" с Трампом и добиться ослабления санкций и дешевого вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

here.

06:20 Сообщения о пожаре на российской авиабазе в Волгограде Ночью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области были слышны взрывы. Различные российские Telegram-каналы сообщают, что это было результатом атаки дронов. Говорится о пожаре на близлежащей авиабазе. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Целью, скорее всего, была авиабаза Мариновка в селе Октябрьское, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители в этом районе сообщают о шести-десяти громких взрывах, сопровождаемых звуками дронов, согласно Telegram.

05:44 Кlinger: Германия готовится предоставить дополнительную помощь Украине, если это будет необходимоЛидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Кlinger пообещал дополнительную поддержку Украине. Если окажется невозможным выделить запланированные миллиарды из замороженных активов России для Украины, Германия предоставит дополнительное финансирование, заявил Кlinger в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронземайером. "Мы не можем допустить, чтобы сказали 'Все, больше никаких денег для Украины'. Если это произойдет, мы, очевидно, обязаны искать источники финансирования внутри Германии. У нас есть ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы найдем их".

04:27 Украина обсуждает атаки дронов на российские целиВоенная разведка Украины (ГУР) рассказала о целях ночных атак дронов в России. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиабазу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил директор ГУР Кирилл Буданов военному новостному сайту "Зона войны". В атаке участвовало около 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба в настоящее время проводится. Российские власти заявили, что сбили 45 дронов над территорией России утром.

03:09 Россия планирует защитить избирателей бронежилетами в КурскеВ преддверии досрочных региональных выборов в спорном российском пограничном регионе Курск Россия планирует предоставить избирателям бронежилеты и шлемы. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут установлены в других частях страны для тех, кто покинул регион, заявила Татьяна Малаховская, глава региональной избирательной комиссии, согласно российским новостным агентствам. В регионе введено чрезвычайное положение. Выборы губернаторов и региональных парламентов назначены во многих регионах России с 6 по 8 сентября.

01:34 Фико обвиняет западные демократии в давлении на несогласных лидеровПремьер-министр Словакии Роберт Фико критикует то, что он считает давлением на лидеров в области внешней политики, которые отклоняются от консенсуса. Он заявляет, что тех, кто оспаривает статус-кво по важным вопросам внешней политики, "арbitrarily put under pressure and threatened with isolation" западными демократиями. В годовщину московского вторжения 1968 года Фико сравнивает подавление "Пражской весны" войсками Варшавского договора с тем, что он видит как нынешнее давление в Европе. Фико выступал против военной помощи ЕС для Украины и был обвинен в про-российской позиции за свою позицию.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о отражении 44 из 46 российских атак вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке Украины. Боестолкновения продолжаются на двух других участках по состоянию на 9 вечера по центральноевропейскому времени. Атаки привели к гибели или ранению 238 российских солдат. Нет информации о потерях Украины. Россия пока не прокомментировала ситуацию.

23:09 Россия заявляет о предотвращении украинского проникновения в БрянскРоссия заявляет, что предотвратила проникновение "диверсантов" из Украины в российский пограничный регион Брянск, прилегающий к Курску. Губернатор Брянска Александр Богомаз заявил, что проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было остановлено силами ФСБ и российскими военными подразделениями. Он сообщает, что противник был обстрелян, и ситуация сейчас под контролем.

22:15 Зеленский надеется на скорое получение обещанной помощи УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на быстрое получение миллиардного пакета помощи, обещанного Западом, с значительной частью из замороженных государственных активов России. Хотя были сделаны многочисленные политические заявления партнерами Украины, Зеленский призывает к "реальному механизму" для предоставления помощи. Он подчеркивает, что Украина нуждается в средствах из замороженных активов России для защиты от российской агрессии. Семь ведущих западных индустриальных держав (Г7) согласовали новый финансовый пакет для Киева на своем июньском саммите, с гарантированным $50 миллиардным кредитом, обеспеченным процентами от замороженных активов России.

21:52 Путин хвалит прочные экономические связи с КитаемПрезидент России Владимир Путин хвалит укрепляющиеся отношения с Китаем, заявляя, что "наши торгово-экономические отношения развиваются успешно" и что "оба правительства уделяют большое внимание торгово-экономическим отношениям, которые приносят плоды". Он также упоминает, что Китай и Россия имеют "широкомасштабные совместные планы и проекты в экономической и гуманитарной сферах". Премьер-министр Китая Ли Цянь цитируется Кремлем как заявивший, что отношения Китай-Россия "находятся на беспрецедентно высоком уровне". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину, с Китаем, ставшим основным торговым партнером России из-за западных санкций.

21:20 Отказ в освобождении: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в коррупции, останется под стражей. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении и апелляция на арест были отклонены, согласно государственному новостному агентству ТАСС. Булгаков отвечал за закупку материалов для российских вооруженных сил до своего увольнения. Московский суд также приказал арестовать двоих предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается примерно в 50 миллионов рублей (около 500 000 евро), согласно посредникам.

21:00: Украина усиливает войска в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает военное присутствие в спорном регионе Покровск на востоке страны. Во время прямой трансляции он рассказал о том, как они следят за стратегией российских войск в этом районе. Кроме того, Зеленский подчеркнул прогресс Украины в Курске, российском регионе, который, по его словам, продолжается. Он отметил контроль над определенными районами, но отказался от дальнейших комментариев.

20:41: Несколько украинцев в Венгрии сталкиваются с выселением из домов для беженцевВ Венгрии, где был принят декрет, отказывающий в общем статусе беженца украинцам, многие рискуют потерять жилье. По данным благотворительной организации Migration Aid, частные убежища для беженцев начали выселять украинцев. В Коксе, к северу от Будапешта, под полицейским конвоем должны покинуть гостевой дом около 120 беженцев, в основном цыганские женщины и дети из Закарпатья, западноукраинского региона с существенной венгерской национальной меньшинством.

here.

Исследуйте предыдущие события здесь.

здесь.В соответствии с предоставленным текстом, вот два предложения, содержащие слова "Комиссия" и вытекающие из первоначального текста:

Комиссия НАТО внимательно следит за эскалацией ситуации в Украине и ее влиянием на безопасность его членов. Из-за потенциальной угрозы Комиссия рекомендует усилить пограничный контроль и увеличить наблюдение в территориях НАТО.

Читайте также: