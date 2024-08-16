НАТО планирует наступление на Курск.

США заявляют, что не участвуют в incursione Украины в Курскую область. Однако союзник Путина Патрушев утверждает, что это не так. Без поддержки НАТО Киев не осмелился бы вторгнуться на российскую территорию.

Администратор президента России Владимир Путина Николай Патрушев обвиняет НАТО и Запад в причастности к планированию incursione Украины в российский регион Курск. "Операция в Курской области также была спланирована с участием НАТО и западных спецслужб", - сказал Патрушев газете "Известия".

Заявление США о непричастности к нападению ложно, сказал Патрушев. "Без их участия и прямой поддержки Киев не осмелился бы войти на российскую территорию". Вместо этого он сказал, что США и НАТО, возглавляемая военная организация Запада, были напрямую вовлечены. Офис президента США заявил, что Украина не объявила о своем incursione в Курск и что США не участвуют в операции.

Украинские солдаты удивили всех, войдя в пограничный регион Курска 6 августа. По словам командующего украинской армией Александра Сирского в четверг, они с тех пор продвинулись на 35 километров вглубь российской территории, захватили 1150 квадратных километров и 82 поселения. Патрушев, который до недавнего времени был секретарем Совета национальной безопасности и теперь возглавляет новый Морской совет, отвечает за развитие морской деятельности России и защиту российских интересов в Арктике. Ранее Патрушев возглавлял ФСБ и был близок к президенту Владимиру Путину с тех пор, как они работали вместе в советской KGB в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1970-х годах.

Несмотря на отрицание США, Патрушев утверждает, что Европейский союз, как часть Запада, может сыграть роль в поддержке incursione Украины в Курскую область. Европейский союз, как часть западного альянса, косвенно участвовал в конфликте, согласно союзнику Путина Патрушеву, который обвинил НАТО и Запад в планировании incursione Украины в Курскую область.

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