- НАТО использует различные уровни тревоги, представленные Альфа, Бета, Чарли, Дельта

NAТО усилило безопасность на своей базе поддержки, расположенной в Северном Рейне-Вестфалии в Гейленкирхене**. С четверга база работает на втором по высоте уровне безопасности, обозначенном как "Чарли". Это усиление безопасности было инициировано из-за данных разведки о потенциальной опасности, как подтвердил представитель. В ответ все непрофильные сотрудники были отправлены домой в качестве меры безопасности.

Уровни безопасности НАТО: Альфа, Браво, Чарли и Дельта

НАТО имеет четыре уровня угрозы: Альфа, Браво, Чарли и Дельта. Эти названия взяты из фонетического алфавита, введенного НАТО в 1953 году, соответствующего буквам A, B, C и D. Фонетический алфавит предназначен для минимизации ошибок и неясностей, особенно при радиосвязи. Согласно Вооруженным силам Германии, он позволяет ясно сообщать "время, место и другую информацию".

С сентября 11-го года уровень угрозы стабильно отображается на каждом посту охраны Вооруженных сил Германии.

Общая информация об уровнях тревоги:

Альфа: Этот уровень применяется, когда есть высокая вероятность потенциальных террористических действий, угрожающих людям или объектам, с неопределенными деталями угрозы.

Этот уровень применяется, когда есть высокая вероятность потенциальных террористических действий, угрожающих людям или объектам, с неопределенными деталями угрозы. Браво: Эта тревога объявляется, когда есть признаки эскалации или ожидаемой угрозы от террористических действий или саботажа, но цель атаки или саботажа остается неизвестной.

Эта тревога объявляется, когда есть признаки эскалации или ожидаемой угрозы от террористических действий или саботажа, но цель атаки или саботажа остается неизвестной. Чарли: Этот уровень применяется, когда происходит событие или поступает информация о том, что террористическое действие или атака на персонал или объекты неизбежны. При активации этого уровня тревоги начинаются приготовления к ограничению услуг для непрофильных сотрудников, а также усиленные проверки доступа для транспортных средств и лиц. Иногда используются дорожные заграждения из "испанских всадников" - мобильных барьеров из дерева и колючей проволоки.

Этот уровень применяется, когда происходит событие или поступает информация о том, что террористическое действие или атака на персонал или объекты неизбежны. При активации этого уровня тревоги начинаются приготовления к ограничению услуг для непрофильных сотрудников, а также усиленные проверки доступа для транспортных средств и лиц. Иногда используются дорожные заграждения из "испанских всадников" - мобильных барьеров из дерева и колючей проволоки. Дельта: Это самый высокий уровень тревоги, как правило, объявляется, когда конкретное место или человек находится под непосредственной угрозой террористической атаки или находится в непосредственной близости от нее. Если уровень безопасности на военной базе Дельта, доступ разрешен только персоналу, отобранному командиром.

В Гейленкирхене НАТО управляет AWACS (Airborne Warning and Control System), в том числе четырнадцатью переоборудованными Boeing-707. Эти самолеты проводят традиционную воздушную и морскую разведку и служат летными центрами управления во время операций. Как сообщает пресс-служба, обычно на базе работает около 1600 человек, но текущий состав значительно меньше из-за праздников. Половина сотрудников в настоящее время работает из дома из-за уровня тревоги. Остальные были отправлены домой.

В связи с повышенным уровнем угрозы на базе ВВС Гейленкирхен, который был повышен до Чарли из-за потенциальной опасности, власти НАТО усилили меры безопасности. Второй по высоте уровень безопасности, Чарли, требует приготовлений к ограничению услуг для непрофильных сотрудников и усиленных проверок доступа для транспортных средств и лиц.

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