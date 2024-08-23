- НАТО использует различные уровни тревоги, представленные Альфа, Бета, Чарли, Дельта
NAТО усилило безопасность на своей базе поддержки, расположенной в Северном Рейне-Вестфалии в Гейленкирхене**. С четверга база работает на втором по высоте уровне безопасности, обозначенном как "Чарли". Это усиление безопасности было инициировано из-за данных разведки о потенциальной опасности, как подтвердил представитель. В ответ все непрофильные сотрудники были отправлены домой в качестве меры безопасности.
Уровни безопасности НАТО: Альфа, Браво, Чарли и Дельта
НАТО имеет четыре уровня угрозы: Альфа, Браво, Чарли и Дельта. Эти названия взяты из фонетического алфавита, введенного НАТО в 1953 году, соответствующего буквам A, B, C и D. Фонетический алфавит предназначен для минимизации ошибок и неясностей, особенно при радиосвязи. Согласно Вооруженным силам Германии, он позволяет ясно сообщать "время, место и другую информацию".
С сентября 11-го года уровень угрозы стабильно отображается на каждом посту охраны Вооруженных сил Германии.
Общая информация об уровнях тревоги:
- Альфа: Этот уровень применяется, когда есть высокая вероятность потенциальных террористических действий, угрожающих людям или объектам, с неопределенными деталями угрозы.
- Браво: Эта тревога объявляется, когда есть признаки эскалации или ожидаемой угрозы от террористических действий или саботажа, но цель атаки или саботажа остается неизвестной.
- Чарли: Этот уровень применяется, когда происходит событие или поступает информация о том, что террористическое действие или атака на персонал или объекты неизбежны. При активации этого уровня тревоги начинаются приготовления к ограничению услуг для непрофильных сотрудников, а также усиленные проверки доступа для транспортных средств и лиц. Иногда используются дорожные заграждения из "испанских всадников" - мобильных барьеров из дерева и колючей проволоки.
- Дельта: Это самый высокий уровень тревоги, как правило, объявляется, когда конкретное место или человек находится под непосредственной угрозой террористической атаки или находится в непосредственной близости от нее. Если уровень безопасности на военной базе Дельта, доступ разрешен только персоналу, отобранному командиром.
В Гейленкирхене НАТО управляет AWACS (Airborne Warning and Control System), в том числе четырнадцатью переоборудованными Boeing-707. Эти самолеты проводят традиционную воздушную и морскую разведку и служат летными центрами управления во время операций. Как сообщает пресс-служба, обычно на базе работает около 1600 человек, но текущий состав значительно меньше из-за праздников. Половина сотрудников в настоящее время работает из дома из-за уровня тревоги. Остальные были отправлены домой.
В связи с повышенным уровнем угрозы на базе ВВС Гейленкирхен, который был повышен до Чарли из-за потенциальной опасности, власти НАТО усилили меры безопасности. Второй по высоте уровень безопасности, Чарли, требует приготовлений к ограничению услуг для непрофильных сотрудников и усиленных проверок доступа для транспортных средств и лиц.