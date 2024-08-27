"Наша способность регулировать приток беженцев несколько ограничена"

Даже если Исса аль-Х., подозреваемый в нападении, был задержан властями своевременно: его нельзя было депортировать обратно в Сирию. Германии приходится сталкиваться с вызовами в вопросах обращения с потенциальными угрозами и предотвращения перегрузки общества. Исследователь миграции Рафаэль Боссонг советует воздержаться от необоснованных обещаний.

ntv.de: Г-н Боссонг, Исса аль-Х. оставался незамеченным до предполагаемого тройного убийства. Достаточно ли делается в Европе, в том числе в Германии, для выявления таких людей?

Рафаэль Боссонг: Трагедия в Солingen требует ответа. Есть место для улучшения, особенно в обмене информацией между европейскими странами. В мае ЕС согласился ввести процедуры пограничного контроля для беженцев и нелегальных мигрантов, сосредоточившись на вопросах безопасности и защиты. Цель состоит в том, чтобы выявлять более проблемных или опасных Individuals на границах, таких как в Греции, и ускорять их депортацию. Однако обязательное внедрение запланировано на лето 2026 года. В Интернете преследование исламизма нуждается в улучшении. Это была проблема для органов безопасности в течение некоторого времени, но она стала еще более актуальной. Все знали, что нападение могло произойти 7 октября.

Если механизмы работают: Конституция гласит, "Такой человек не совершил преступления, но имеет связи с ИГ и является опасным". Если он из Сирии, депортация все равно невозможна из-за продолжающегося конфликта. Есть ли какие-либо правовые пути для обращения с этим иначе?

Опасные individuals и экстремисты, которых мы хотим депортировать, имеют право на минимальные права. Мы не можем предлагать их заключение в камерах пыток Асада или передачу талибам. Это выходит за рамки права на убежище в Конституции, но это наша моральная основа. Однако у нас есть правовая лазейка в нашей существующей системе. Мы можем пытаться депортировать опасных individuals таким образом, чтобы гарантировать их немедленную безопасность и защиту от жестокого обращения.

Какие могут быть последствия, если мы придерживаемся этой схемы: исламистские опасные individuals из Сирии и Афганистана. Как они будут обрабатываться?

Сначала подход заключался в том, чтобы не вступать в диалог с талибами в Афганистане и Башаром аль-Асадом в Сирии, так как это укрепило бы их власть. Я считаю эту позицию обоснованной. Однако наша ситуация безопасности в Германии изменилась, что требует диалога с такими режимами, потенциально сотрудничества в определенных областях. Некоторые европейские страны, в том числе Дания и Австрия, выступают за другую политику в отношении Сирии. Несколько стран, объединившись, могут оказать большее влияние и получить более легкий доступ. Я могу представить себе, что Германия присоединится к этому движению, что приведет к изменениям в политике в течение двух лет.

Возможно, можно договориться о возвращении individuals в определенные части Сирии в отдельных случаях или получить гарантии от сирийского режима о гуманном обращении с возвращающимися. Однако вопрос о том, были бы такие гарантии правдоподобными, другой вопрос. Я не могу дать надежную оценку текущей ситуации с безопасностью в Сирии с моего места. Это ответственность властей и судов. Политика должна следовать. Тем не менее, я вижу проблемы с бюрократическими процессами.

Возникает в памяти случай Иссы аль-Х., которого должны были передать в Болгарию, но не передали?

Процедуры требуют ясности: кто что сообщает кому? Как мы можем гарантировать быстрые передачи и депортации, избегая задержек из-за пропущенных встреч? Улучшение этих процедур может оказать значительное влияние без ущемления основных прав. Основные права затрагивают ключевые вопросы: как мы хотим жить? Как общество, которое оказывает помощь тем, кто ищет нашу защиту? Многие действительно нуждаются в защите. Не все, но многие.

Если мы рассматриваем себя как государство солидарности, которое предоставляет защиту тем, кто в ней нуждается, тогда мы несем ответственность: многие беженцы травмированы и нуждаются в уходе. Мы хотим их интегрировать, сохраняя контроль, чтобы не быть обманутыми. Это означает, что наши ресурсы ограничены. Как мы можем гарантировать, что они не будут истощены, предотвращая неудачу из-за перегрузки?

Вы предлагаете верхний лимит?

Не обязательно, но будет ли это гарантией осуществимости с вашей точки зрения?

Идея заключается в том, что нерегулярные беженцы не имеют шансов подать заявление на убежище в Европе. Никаких действий не будет предпринято на европейской границе или внутри Германии. Заявление может быть подано только из третьих стран, или прямое убежище будет предоставлено в третьей стране. Взамен ЕС примет определенную квоту других беженцев, выбранных и распределенных среди стран-членов. Это сохраняет контроль над количеством людей, которых принимают. Я понимаю логику этой идеи, но она неосуществима и негуманна на практике. Жесткая граница с жесткой квотой - это иллюзия. Это не работает ни юридически, ни иным образом.

Что произойдет с людьми, стоящими у границы, которые отказываются уходить?

Конечно, давайте перефразируем это для вас более неформально и прямо:

Один из вопросов, с которым мы столкнемся, — это предложение не сработает. Я мог бы объяснять, почему это нереально, в течение получаса. Ссылочки на австралийские примеры не помогут нам в Европе, есть доказательства этого на протяжении десятилетий. Мы можем управлять потоком беженцев только в определенных пределах, но политика обычно фокусируется на максимальной нагрузке и спрашивает: что мы можем сделать, если сократим ее?

Например, мы могли бы дать больше привилегий беженцам, чтобы они оставались в третьих странах и получали там защиту, а не в ЕС. Мы не ждем от этого чудес, и существующие партнерства с третьими странами не всегда гладкие, посмотрите на Турцию. Тем не менее, мы должны продолжать продвигаться в этом направлении и искать новые пути для законной миграции в рамках ЕС.

Внутри ЕС мы могли бы более равномерно распределять нагрузку. Это не очень хорошо сработало в 15-м году, но...

Последние реформы миграционной политики ЕС направлены на ужесточение системы Дублина, делая более сложным для стран уклоняться от своих обязанностей по убежищу. Сроки больше не будут продлеваться.

Примером может послужить Исса аль-Х., который должен был остаться в Болгарии, подать заявление на убежище и быть депортированным обратно. Если эта реформа будет принята, Германия увидит меньше заявителей на убежище, но это не только о количестве. Это о большем, чем только Дублин. Более процедур будут обрабатываться непосредственно в границах ЕС, особенно когда шансы на получение убежища низки. Это, надеюсь, приведет к большему сотрудничеству между странами ЕС, чтобы страны, подобные Греции и Италии, были более заинтересованы в участии.

Это не революция, но лучше, чем ничего. Нам нужно быть терпеливыми, так как эта реформа не вступит в полную силу в течение двух лет.

Между тем, немецкое правительство побуждает другие страны ЕС стать более активными. Мы видим это в увеличении пограничных проверок с восточноевропейскими соседями. Это двуостровной меч: усиленные контроля могут быть политически хорошими, но не всегда законны в контексте ЕС и должны быть временными.

Этот пакет мог бы немного снизить число и контролировать поток в некоторой степени. Но мы не сможем полностью контролировать, кто к нам приходит. Десятилетия политики миграции показали это. Иначе, если построить стену, люди найдут способ перелезть через нее.

Некоторые люди могут быть оттолкнуты строгими мерами, но стоимость контрабанды может возрасти, и меньше людей смогут себе это позволить. Но многие все равно придут, так как ситуация в их странах является решающим фактором. В Украине и Судане идет война, Ближний Восток напряжен, Ливия и Тунис нестабильны, а Сахельский регион выходит из-под контроля. Это ужасная ситуация, когда люди находятся в опасности повсюду. То, что происходит за пределами Европы и во всем мире, гораздо более критично, чем наша политика миграции.

Интервью с Рафаэлем Боссонгом

Предложенная мера возвращения людей в определенные части Сирии сложна из-за продолжающегося конфликта, делающего депортацию невозможной. Как отметил Рафаэль Боссонг, ситуация требует диалога с режимами, подобными Сирии, что потенциально может привести к изменениям политики в течение двух лет.

В случае с Иссой аль-Х., если административные процедуры были бы более эффективными, задержки можно было бы избежать, гарантируя своевременные переводы и депортации без нарушения основных прав.

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