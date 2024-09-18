Нападение с использованием пейджеров связано с событиями "Хезболлы 7 октября".

Эксперты израильских СМИ в целом согласны: одновременное взрывание множества пейджеров в Ливане служит убедительным доказательством возможностей Израиля. Однако этот инцидент стал источником смущения для "Хезбollah", так как он подчеркивает очевидные уязвимости в рядах этой организации, которая часто воспринимается как одна из сильнейших антиизраильских сил на Ближнем Востоке.

Нью-Йорк Таймс цитирует политического scientists Моханда Хаге Али из Центра Ближнего Востока Карнеги в Бейруте, который сравнивает эту операцию с инцидентом 7 октября, когда ХАМАС успешно провел крупномасштабную атаку несмотря на провалы израильской безопасности. Он описывает взрывы пейджеров как "серьезный удар".

С тех пор, как 7 октября, продолжаются стычки вдоль израильско-ливанской границы. Моханд Хаге Али комментирует: "Этот удар напрямую целенаправлен на сердце организации. Это как клинок, глубоко проникший в ее ядро, и потребуется время на восстановление".

Иерусалимский Пост хвалит атаку как значительное достижение в противодействии "Хезбollah", хотя и не прямо не приписывает ответственность Израилю. Консервативно-либеральная газета заявляет: "Если это действительно Израиль, то мы все должны быть невероятно горды нашими исключительными системами безопасности".

"Неотвеченная провокация"

Либеральная газета "Хаарец" разделяет мнение об "впечатляющем" операционном достижении, добавляя, что "Хезбollah" оказалась в неловком положении из-за инцидента. Организация, скорее всего, потратит много времени на идентификацию и исправление слабых мест в безопасности. Однако газета предсказывает ответный удар от "Хезбollah", отмечая, что такие события редко остаются без ответа на Ближнем Востоке.

Форма этого ответа пока неизвестна. Эксперты предупреждают, что "Хезбollah" находится в деликатной ситуации, так как она захочет защитить свою честь, не разжигая открытую войну с Израилем. Политическая обстановка внутри базы организации также сыграет значительную роль. Ранда Слим из Института Ближнего Востока в Вашингтоне сообщает Нью-Йорк Таймс, что "этот инцидент только усилит усталость и недовольство среди сторонников "Хезбollah". С другой стороны, это также может разжечь требования внутри избирателей о сильном ответе от "Хезбollah".

Возможные мотивы массовых взрывов

Так каковы же мотивы Израиля, якобы взрывающие пейджеры? Одна из теорий связывает время с стратегическими целями Израиля. Накануне взрывов Совет безопасности Израиля проголосовал за возвращение десятков тысяч беженцев из северных районов в регион, который находится под постоянным огнем со стороны Ливана. Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступал за эскалацию offensives в Ливане.

"Хаарец" выражает опасения по поводу возможного эскалации. "Недавно Нетаньяху заверил израильскую общественность, что мы находимся всего в нескольких дюймах от полного поражения ХАМАС. Теперь кажется, что мы приближаемся к полномасштабному конфликту с "Хезбollah", полная победа на всех фронтах по-прежнему кажется неосуществимой".

Однако остается неясным, обладает ли израильская армия способностью начать полномасштабную войну одновременно в Газе и Ливане. "Я считаю, что эта операция предназначена для предупреждения или сдерживания", - сказал бывший командующий израильским флотом Эйял Пинко CNN. "Сообщение, которое Израиль передает, ясно: мы проникли в ваши ряды, вы уже компрометированы, мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь, и свидетельствуйте о разрушении, которое мы можем нанести одним ударом".

Подозрения в саботаже?

Другая теория предполагает, что "Хезбollah" могла узнать о плане. По словам официальных лиц США, израильское разведывательное агентство саботировало пейджеры в тщательно спланированной операции, которая длилась месяцами или даже годы. Иерусалимский Пост сообщает, что Израиль может ускорить свой вывод, чтобы сохранить возможность удара, ссылаясь на американские СМИ.

Интересно, что взрывы пейджеров совпадают с внутренним политическим конфликтом в Израиле. Премьер-министр Нетаньяху, якобы, был на грани замены своего министра обороны Йоава Галата, с которым он давно расходился во мнениях о ведении войны в Газе. Эти планы, якобы, временно приостановлены до ясности ситуации в северном регионе.

По словам "Хаарец", время атаки работает на пользу Нетаньяху. Саар, который однажды покинул партию Нетаньяху "Ликуд", несмотря на неудачную попытку лидерства, теперь, похоже, компрометирует свою позицию. В публике он теперь, якобы, продает свою честь за работу. Галат, с другой стороны, изображается как не имеющий прочного политического базиса и легкая замена для Нетаньяху.

Комиссия, представляющая различные израильские власти, может быть призвана расследовать обстоятельства массовых взрывов пейджеров, учитывая возможные последствия для национальной безопасности. В ответ на инцидент Комиссия также может изучить предполагаемое израильское участие в операции, а также возможный саботаж "Хезбollah" или третьей стороны.

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