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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Нападение на Роттердама с ножом было названо актом исламского терроризма

 and  Max Becker
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Первоначальные расследования показывают, как_pointer_прокуратура, что действия подозреваемого могли...
Первоначальные расследования показывают, как_pointer_прокуратура, что действия подозреваемого могли быть мотивированы идеологическими факторами.

Нападение на Роттердама с ножом было названо актом исламского терроризма

В портовом городе Роттердам, на оживленных улицах голландского порта, в прошлый четверг произошло нападение с ножом, в результате которого один человек погиб, а другой был ранен. Свидетели утверждают, что слышали крики "Аллах акбар" после инцидента. Прокуратура начала расследование, рассматривая возможность того, что это был акт исламского терроризма.

Авторитеты считают, что нападение на улице может быть актом исламского терроризма, как заявил прокурор. 22-летний подозреваемый из Амерсфорта рассматривается как подозреваемый в терроризме. Расследование указывает на религиозные экстремистские мотивы, так как подозреваемый якобы кричал "Аллах акбар" (что означает "Аллах велик" на арабском) неоднократно во время нападения, что совпадает с показаниями свидетелей. В настоящее время он обвиняется в умышленном убийстве и покушении на убийство с террористическими намерениями, although other motives remain a possibility at this stage.

В четверг вечером мужчина с двумя большими ножами напал на прохожих в оживленном районе популярного ночного района, рядом с мостом Эразма, как сообщает агентство новостей ANP. Этот район также известен как место для отдыха и спорта.

Раненый Opfer wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Нападавший был задержан после нападения и доставлен в больницу с травмами. В пятницу он был доставлен к судье и заключен под стражу. У него есть криминальное прошлое. 33-летний житель Швейцарии, раненый в инциденте, был выписан из больницы.

Нидерланды столкнулись с множеством попыток и успешных атак в последние годы. В 2019 году мужчина турецкого происхождения открыл огонь по трамваю в Утрехте, в результате чего погибли четыре человека. В том же году власти задержали двоих подозреваемых в планировании атаки, включающей самоубийц-бомбистов и взрывы машин.

Самое известное исламское террористическое событие в стране связано с сетью джихадистов и привело к убийству нидерландского кинорежиссера Тео ван Гога, который был открытым критиком ислама, в Амстердаме в 2004 году.

Расследование прокуратуры в отношении нападения в порту Роттердама предполагает связь с исламским терроризмом, учитывая крики подозреваемого "Аллах акбар" и его предыдущие криминальные преступления. В результате инцидента Европейский союз выразил обеспокоенность и солидарность с Нидерландами, призывая к большей бдительности и сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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