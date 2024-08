Нападение на плотину нанесло минимальный значительный ущерб.

16:46 Министр обороны Украины заявляет о возмездии за российские атаки Министр обороны Украины Рустем Умъеров заявил о возмездии за значительные российские атаки на свою страну. "Украина готовит свой ответ. Оружие собственного производства", - заявил он, как цитирует Министерство обороны на X. Он также призывает западных союзников усилить возможности Украины по дальнобойным ударам и снять ограничения на удары по российским военным объектам.

16:12 Группа Вагнера отрицает присутствие наемников в Украине Группа Вагнера отрицает участие своих наемников в текущем конфликте на стороне российской армии в Украине. Согласно заявлению, опубликованному в Telegram и сообщенному "Киевским независимым", наемники Вагнера в настоящее время работают только в Белоруссии и Африке. Группа Вагнера утверждает, что ее персонал не участвует в Национальной гвардии России или рядах Министерства обороны России. На данный момент Вагнера не участвует в российском вторжении в Украину, заявляет группа, добавляя, что любые изменения в ситуации будут объявлены.

15:40 В Киеве второй по длительности воздушной тревоги с начала войны Из-за российских атак на Украину воздушная тревога в Киеве длилась 7 часов и 46 минут. Это вторая по длительности воздушная тревога в столице с начала войны, согласно журналисту Денису Трубецкому. Самая длинная длилась на 9 минут больше, он пишет на X. По словам бывшего советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, воздушная тревога длилась до 10 часов в других регионах Украины.

15:15 Российские войска атакуют украинские позиции в Курске Согласно Министерству обороны России в Москве, российские войска атаковали украинских солдат в нескольких местах вдоль фронта в российском регионе Курск. Также были отражены украинские атаки в семи других местах в Курске. Кроме того, украинские силы были обстреляны в 16 местах в Сумской области, граничащей с российским Курском.

14:55 Гросси возглавляет инспекцию АЭБР в Курской АЭС Директор-распорядитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси возглавляет инспекцию Курской АЭС в российском регионе Курск. Это происходит из-за серьезной ситуации, заявил Гросси на X. "Я повторяю: безопасность ядерных объектов не должна быть поставлена под угрозу ни при каких обстоятельствах". Посещение запланировано на вторник. Тысячи украинских солдат вошли в Курск в результате внезапной атаки 6 августа.

14:47 Пожар на крупнейшем российском нефтеперерабатывающем заводе На крупнейшем российском нефтеперерабатывающем заводе в городе Омске произошел пожар, согласно оператору Газпром. Два человека ранены, но производство продолжается, заявил государственная энергетическая компания в заявлении. "Пожар на омском НПЗ под контролем. Автоматическая система безопасности объекта обнаружила пожар в техническом оборудовании", - сказано в заявлении. Производство не затронуто.

14:32 Российские силы наносят удары по энергетическим объектам и западному вооружению в Украине Согласно Министерству обороны России в Москве, российские силы атаковали газокомпрессорные станции и трансформаторы в Украине. Энергетические объекты были поражены дронами и ракетами, сообщило министерство. Они снабжали военную промышленность Украины электроэнергией. Кроме того, западное оружие и боеприпасы, хранящиеся на двух украинских аэродромах, были поражены.

14:09 Вашингтон пост сообщает о более чем 247 российских солдатах, взятых в плен в Курске С начала внезапного проникновения украинских войск в российский регион Курск в начале августа, украинские войска, как сообщается, захватили более 240 российских солдат, согласно сообщению газеты Washington Post. Газета проанализировала более 130 фотографий и видео, снятых с начала проникновения 6 августа. Большинство, как сообщается, были сняты украинскими солдатами и опубликованы в социальных сетях. Анализ также включал фотографии, снятые фотографом газеты из тюрьмы, где, как сообщается, содержатся захваченные российские солдаты в Украине. "Подтвержденные изображения показывают по крайней мере 247 российских пленных и поддерживают утверждения украинских властей о том, что сотни россиян были захвачены во время проникновения", - пишет газета. Согласно сообщению, большие группы молодых военнослужащих были взяты в плен, apparently сдавшись без сопротивления.

13:43 Неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши Во время российской атаки на Украину неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши и, скорее всего, приземлился на польской территории, согласно государственному новостному агентству PAP, ссылаясь на операционный штаб армии. Поиски объекта, который не является ракетой, продолжаются. "Во время массированной атаки на украинскую территорию в понедельник объект, скорее всего, вошел на польскую территорию", - заявил генерал Мачей Клиш, операционный командир вооруженных сил, как сообщает Polsat News. Газета The Guardian сообщает, ссылаясь на спикера армии, что объект, скорее всего, был дроном.

13:21 Дамба севернее Киева поражена, предположительно, российской ракетой Во время масштабной воздушной атаки на Украину в понедельник утром дамбу севернее Киева, как сообщается, поразила ракета, предположительно, российская, согласно сообщениям украинских СМИ. Часть гидроэлектростанции можно увидеть на видео, опубликованном журналистом Ярославом Трофимовым из The Wall Street Journal, среди прочих. "Если дамба прорвется, миллионы людей вниз по течению могут погибнуть", - написал Трофимов. Официальные заявления о повреждениях конструкции еще не поступали.

12:57 Зеленский называет это "тяжелым ударом" РоссииПо данным украинских источников, Россия использовала более 100 ракет и почти 100 беспилотников иранского происхождения в последнем массированном нападении. Президент Владимир Зеленский в телеграмме описал это как "одно из самых тяжелых нападений". В то же время Министерство обороны России заявило о успехе в поражении всех целей на украинских объектах инфраструктуры во время этих масштабных атак. Зеленский объяснил, что это было "комбинированное" нападение, в котором использовалось более 100 различных ракет и около 100 Shahed-дронов. Министерство обороны России объявило это "массированным ударом высокоточным оружием дальнего действия" по "важных объектах энергетической инфраструктуры".

12:38 Украина призывает Запад дать разрешение на удар по территории России

Украина призывает Запад разрешить использование оружия для удара по территории России. По словам главного помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака в Telegram, такой шаг "быстро положит конец российскому террору".

12:09 Песков считает переговоры с Украиной устаревшими

Россия заявляет, что переговоры с Украиной о прекращении огня практически бесполезны. Вторжение Украины в приграничный регион Курска неприемлемо, заявляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь администрации президента России.

11:41 Мунц: Армия Белоруссии слаба

Диктатор Александр Лукашенко собирает десятки тысяч солдат у украинской границы, что вызывает обеспокоенность среди стран. Однако, как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц, это в основном демонстрация силы, а не настоящая угроза.

11:25 Разведка указывает на российские диверсии за тревогу в Геilenkirchen

Отчет разведки о возможной угрозе, возникшей в результате диверсии с помощью беспилотника, привела к временному повышению уровня безопасности на базе НАТО в Геilenkirchen возле Ахена. Было получено сильное указание от иностранной службы разведки о возможных подготовительных действиях для возможной российской диверсии против базы НАТО, заявили немецкие круги безопасности.

11:20 Спутниковые снимки:Russians struggle to control Proletarsk fuel depot fire

The fuel depot in Proletarsk, southern Russia, has been engulfed in flames for over a week, as indicated by current satellite images from NASA's FIRMS fire and forest monitoring system. The fire at the depot, containing over 70 individual tanks, was started by a Ukrainian drone attack on the night of August 18. Unofficial reports indicate a fresh attack on Friday morning. The Proletarsk district authorities have declared a state of emergency. According to TASS, 47 firefighters have been injured in the fire so far.

10:50 Польские истребители подняты по тревоге

Массированная утренняя авиационная атака также затронула прилегающую к Украине страну: из-за близости российских атак к польской границе были подняты польские военные перехватчики, как сообщает новостное агентство PAP. В операции также участвовали союзные самолеты, сообщается. Украинские ВВС заявили, что российская армия временно развернула 11 дальних бомбардировщиков Ту-95, несущих ракеты. Кроме того, сообщается, что были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в направлении Украины. Атаки также были сообщены с Черного моря.

10:22 Украинский солдат стреляет из пулемета по российской крылатой ракетеВидео, опубликованное губернатором Виктором Микитой в социальных сетях, показывает украинских зенитчиков в западном регионе Закарпатье, стреляющих из пулемета, установленного на грузовике, по российской крылатой ракете. Ракета, якобы запущенная из соседней Львовской области, якобы была сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Авентичность видео подтверждена командой RTL/ntv по проверке фактов. Однако тип ракеты, сбитой в данный момент, еще предстоит независимо подтвердить. Как сообщает Kyiv Independent, это не огонь из пулемета сбил ракету, а украинская зенитная ракета, как заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

10:03 15 украинских регионов подверглись удару России - инфраструктура энергетикиБолее половины регионов Украины были атакованы Россией утром, как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня 15 регионов подверглись массированной российской атаке. Атакующий использовал разные виды оружия: дроны, ракеты, гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Есть жертвы", - написал Шмыгаль в Telegram. Украинские чиновники сообщают об ударах по энергетической инфраструктуре в четырех регионах. Власти в Сaporizhzhia, Sumy, Rivne и Lviv сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре в своих регионах. В некоторых районах Киева были нарушены электро- и водоснабжение, сообщает мэр Виталий Кличко.

09:40 ISW: Россия перенаправляет внимание на Курск со второстепенных театров военных действий в УкраинеСогласно экспертам Института изучения войны (ISW), похоже, что российская армия перебрасывает войска с второстепенных фронтов в Украине в Курскую область. Высокопоставленные officials из 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты, 11-й бригады ВДВ, 56-го полка ВДВ (7-я дивизия ВДВ) и 51-го полка ВДВ (106-я дивизия ВДВ) якобы обсуждали боевые операции, прилегающие к Украине, с президентом Владимиром Путиным, что может относиться к Курской области. ISW зафиксировал деятельность 810-й бригады морской пехоты, 155-й бригады морской пехоты и 11-й бригады ВДВ в Курской области и слышал слухи о том, что командование российской армии недавно перебросило части из 56-го полка ВДВ из района Роботыне в западной Сaporizhzhia в приграничный регион. Командование российской армии, по мнению экспертов ISW, сопротивляется давлению на отвод войск с стратегических целей для захвата Покровска в Донецкой области.

09:14 Сообщения о первых жертвах российских авиационных бомбардировокУкраинские власти сообщают о не менее трех погибших в результате российских воздушных ударов. Сообщения о жертвах поступили из Луцка на западе, Днепра на востоке и Сaporischschja на юге. Мэр Луцка Игорь Поліщук сообщает, что многоэтажное здание было поражено вражеским ударом, в результате чего погиб один человек. Губернаторы Одесской, Сaporischschja и Харьковской областей сообщают об взрывах в своих регионах и призывают жителей укрыться. Ранее губернатор Полтавской области Филипп Проненко сообщал о пяти раненых в результате атаки на промышленное предприятие.

здесь.08:50 Украина следит за военными перемещениями БелоруссииУкраина внимательно следит за военными перемещениями Белоруссии возле их общей границы. Текущая активность превышает обычное и возможное военное вторжение Белоруссии может иметь катастрофические последствия, как отмечает репортер ntv Надя Кревальд.

08:22 Взрывы потрясли несколько украинских городов - отключение электроэнергии в КиевеВзрывы слышны в нескольких украинских городах после интенсивной российской авиационной атаки (см. запись 07:24). Воздушные тревоги звучали по всей стране около 6 часов утра по местному времени. Первые взрывы в Киеве были слышны около 8:30 утра, а затем последовали и другие. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в "нескольких районах" столицы нет электроэнергии, а также проблемы с водоснабжением на правом берегу города. О взрывах сообщают в Харькове, Одессе, Виннице, Сaporischschja, Кременчуге, Днепре, Хмельницком, Кропивницком и Кривом Роге.

07:53 Москва сообщает о уничтожении 20 украинских дроновРоссийская противовоздушная оборона якобы сбила 20 дронов, направленных на российскую территорию из Украины, по данным Министерства обороны России. Девять были перехвачены над Саратовской областью, три над Курском и по два над Белгородской, Брянской и Тульской областями. Один дрон был обнаружен над регионами Орловской и Рязанской областей.

07:24 Россия запускает интенсивную атаку на УкраинуУкраина в настоящее время подвергается интенсивной атаке, согласно различным сообщениям. "Взрывы в Киеве в это время, когда Украина подвергается массированной ракетно-бомбовой и дроновой атаке с суши, воздуха и моря", - сообщает "Киевский пост" в X. Военный эксперт Нико Ланге сообщает, что Россия запускает ракеты с кораблей в Черном море и с 11 Ту-95, а также использует дроны и баллистические ракеты. "Российская авиационная атака на Украину massif." Сообщения свидетельствуют о взрывах в различных городах.

07:07 Командир чеченцев сообщает о жертвах украинцев в КурскеБойцы из специальных сил "Ахмат" чеченцев, а также 2-й бригады специальных сил сообщают, что за последние сутки они уничтожили два бронетранспортера, пять бронетранспортеров, один легкий танк французского дизайна (AMR) в Курской области, согласно российскому государственному новостному агентству ТАСС, со ссылкой на генерала-майора Апти Алаудинова, командира. "Кроме того, мы уничтожили подразделение автоматических гранатометов и миномет, а также разрушили пушку", - сказал он. "Благодаря этим атакам на эти военные объекты наши силы якобы нанесли значительный ущерб украинским войскам". По словам Алаудинова, продвижение украинских войск было остановлено. "Враг действительно пытается продвинуться, но безуспешно. Мы уже начали атаки на нескольких фронтах и освободили несколько поселений. Я считаю, что эта работа будет продолжаться каждый день".

18:41 Северная Корея: Ким Чен Ын требует увеличения производства беспилотников-камикадзеЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к созданию и производству большего числа беспилотников-камикадзе как "значительного аспекта военной готовности", сообщает государственное новостное агентство KCNA. Объявление последовало за испытанием отечественных беспилотников. Беспилотники-камикадзе - это беспилотные авиационные системы, начиненные взрывчатым веществом, которые направляются на цели противника. Россия Consistently использует иранские беспилотники типа Shahed на Украине. Отношения между Северной Кореей и Россией в плане военной кооперации стали более тесными. По данным KCNA, испытания состоялись в субботу на фоне эскалации tensions с соседними странами Южная Корея. Снимки, сделанные государственным агентством, показывают белые воздушные объекты с X-образными крыльями, летящие к целям в виде танков и взрывающиеся. Согласно новостному агентству Южной Кореи Yonhap, эти мишени похожи на южнокорейские танки K-2.

18:34 Украина: якобы 1140 российских солдат убито или ранено за 24 часаПо данным украинской военной отчетности, за последние 24 часа было потеряно или ранено 1140 российских солдат. С начала конфликта количество погибших российских военных достигло 608 820. Эти статистические данные нельзя независимо проверить. Киев заявил, что четыре российских танка, 17 бронетранспортеров, 47 артиллерийских систем, одна система залпового огня, одна система ПВО и 39 беспилотников были уничтожены.

18:12 Киев предупреждает Минск об опрометчивых действияхУкраина призывает Белоруссию эвакуировать большие контингенты войск и военную технику, якобы скопленные на их общей границе. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что правительство Минска должно воздержаться от враждебных действий и отвести свои войска из приграничной зоны. Украина предостерегает Белоруссию от совершения "опрометчивых ошибок" под влиянием Москвы. Белоруссия, близкий союзник России, не ответила на это заявление. Согласно украинским отчетам, среди войск, размещенных на границе, есть белорусские специальные подразделения и бывшие наемники "Вагнер", вооруженные танками, артиллерией, системами ПВО и инженерным оборудованием, развернутыми в Гомельской области возле северной границы Украины. Заявление заканчивается словами, что Украина "никогда не начинала боевых действий против белорусского народа и не будет этого делать в будущем".

17:46 Губернатор сообщает о повреждениях от обломков украинских беспилотниковОбласть Саратов в России сообщает о повреждениях жилых домов из-за обломков сбитых украинских беспилотников, сообщает местный губернатор. Пострадали города Саратов и Энгельс, все экстренные службы мобилизованы согласно сообщению губернатора, распространенному в Telegram. Энгельс служит базой для стратегических бомбардировщиков России.

03:52 Система ПВО сообщает о нападении беспилотников на КиевУкраинские системы ПВО активны в Киеве для борьбы с российскими нападениями беспилотников, сообщают украинские источники. "Обнаружено движение вражеского беспилотника! Системы ПВО в регионе активны", - сообщает региональное военное управление в Telegram. На данный момент нет обновлений о возможных повреждениях или жертвах.

00:19 Зеленский описывает нападение на команду Reuters как "совершенно целенаправленное"В своем вечернем обращении президент Украины Зеленский spoke о смертельном ракетном нападении на журналистов Reuters в восточноукраинском городе Краматорск. Журналист Reuters погиб, а двое других получили ранения, когда был поражен отель, сообщает агентство. Жертвой, 38-летним британским бывшим солдатом Райаном Эвансом, работал в Reuters с 2022 года, предоставляя консультации по безопасности журналистам на Украине, в Израиле и на Олимпийских играх в Париже. Зеленский описал нападение как "совершенно целенаправленное, выверенное". "Мои deepest condolences семье и друзьям". Прокуратура Украины объявила предварительное расследование в Telegram. Инцидент произошел в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters не смогло проверить, был ли запущен ракетный снаряд из России или отель был намеренно атакован. Россия не делала заявлений по этому поводу.

Комиссия выразила обеспокоенность потенциальным Compromise безопасности ядерного объекта в Курской области из-за продолжающегося конфликта.

Группа Вагнер, несмотря на обвинения в участии в качестве наемников на Украине, официально отрицает участие в конфликте вместе с российской армией, ограничивая свои операции Белоруссией и Африкой на данный момент.

