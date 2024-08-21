Накопление государственного долга Великобритании значительно превысило прогнозируемые показатели.

Государственный долг Великобритании резко вырос в июле

Управление национальной статистики (ONS) сообщило в среду, что государственные расходы Великобритании в июле превзошли ожидания, достигнув рекордных £3,1 миллиарда (приблизительно €3,6 миллиарда). Это самый высокий показатель за июль с 2021 года.

Эти новости вызвали обеспокоенность у вновь избранного правительства, которое должно представить свой первый бюджет в конце октября. Канцлер от лейбористов Рейчел Ривз предупредила в прошлом месяце о трудных решениях, которые предстоят впереди. Проблема заключается в том, нужно ли сокращать расходы или повышать налоги.

Ривз объявила о дефиците бюджета в £22 миллиарда (приблизительно €26 миллиардов) к концу июля. Она обвинила предыдущее консервативное правительство в сокрытии финансовой ситуации. Консерваторы опровергли эти обвинения. Преемник Ривз Джереми Хант назвал это "обманчивой тактикой для облегчения пути к повышению налогов".

Тем не менее, в среду главный секретарь казначейства Даррен Джонс заявил, что резкий рост расходов является еще одним проявлением катастрофического наследия предыдущего правительства.

Новое правительство рассматривает различные варианты решения неожиданного роста расходов, такие как сокращение расходов или увеличение налогов. Несмотря на объявление дефицита бюджета, Ривз обвинила предыдущее правительство в сокрытии финансовой ситуации, что вызвало споры.

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