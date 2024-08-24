- Находясь на каникулах Байдена и в политической кампании Харриса, я задаю вопрос, кто сейчас возглавляет Соединенные Штаты.

После нескольких дней на политическом митинге, подобном Rock am Ring или Wacken, можно почувствовать себя уставшим, но довольным, с постоянным звоном в ушах, но удовлетворением в желудке. Вероятно, именно так сейчас чувствует себя Камала Харрис после захватывающего непрерывного празднования в Чикаго. Где Демократическая партия хвалила себя, нового президентского кандидата и вице-президента, прозванного "Тренером", и всех бывших президентов, и, в сущности, возрождение из долины слез.

Камала Харрис: Полный газ в предвыборную кампанию

"Да, она Кам" - теперь боевой клич сторонников демократов, симфония "Да, мы можем" Барака Обамы и имени вице-президента. Даже Джо Байден, все еще технически президент и первоначальный кандидат, успел собрать аплодисменты на съезде, прежде чем отправиться в Калифорнию на отдых. В сущности: Президент отдыхает, вице-президент ведет кампанию - а кто в настоящее время управляет кораблем государства?

"Джо Байден не утка. Он даже не утка. Он законный президент, но определенно не де-факто президент", - пишет правый американский блогер Джордан Шактел с тревогой и горечью, отсылаясь на 81-летний пустой календарь. В действительности, Шактел утверждает, что Байден почти исчез после снятия с президентской гонки: "Теперь его редко видно или слышно".

Некоторые верят в Глубокое государство

Хотя вопрос о том, кто управляет страной, законен, он имеет конспирологический оттенок в некоторых кругах. Многие американские консерваторы убеждены, что не избранные официальные лица диктуют судьбу нации, а загадочные силы, работающие за кулисами: таинственные правительственные учреждения, миллиардеры-благодетели, иностранные державы - знаменитое "Глубокое государство". Несмотря на отсутствие конкретных доказательств или подтверждений существования государства в государстве, многие американцы все еще верят в него.

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В этом году не будетutdown правительства из-за кампании

Байден обещал вернуться к борьбе после летнего перерыва. "Я закончу работу", - сказал он твердо после снятия с президентской гонки. В этом году маловероятно, что из-за кампании произойдет shutdown правительства, особенно не в этом году. Потому что в отличие от американских президентов, которые одновременно вели кампанию и работали (то есть все предшественники Байдена со вторым сроком), 81-летний освобожден от двойной нагрузки президентства и кампании. Для большинства американцев это большая новость.

Источники: DPA, Reuters, RollCall.com, Джордан Шактел, NY1.com

Победа Камалы Харрис на выборах в США вызывает волнение среди демократов, и "Да, она Кам" становится популярным боевым кличем. Несмотря на перерыв, Джо Байден все еще играет свою роль, поддерживая свою вице-президента и поддерживая контакт с командой в Белом доме.

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