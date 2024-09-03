Мировые демонстрации, сопутствующие Саммиту G20 - Наказания за демонстрации в рамках Группы двадцати

В ходе судебного разбирательства о хаотичных столкновениях между демонстрантами и властями во время саммита G20 в 2017 году, районный суд Hamburgo вынес приговор двум подсудимым. 29-летний мужчина и 35-летняя женщина были признаны виновными в нарушении общественного порядка и пособничестве, а также в других правонарушениях, таких как покушение на тяжкое телесное повреждение, повреждение собственности и нападение на сотрудников правоохранительных органов, как объявил судья после семимесячного процесса.

Эти подсудимые участвовали в протесте, в котором приняли участие около 150-200 человек, где полицию обстреливали камнями в различных местах, в том числе на Rondenbarg, Bahrenfeld, и были повреждены различные объекты, в том числе дорожные знаки, остановка автобуса, здание компании и два транспортных средства.

Хотя ни одно конкретное преступление не было подтверждено в отношении подсудимых, они были признаны виновными в пособничестве, участвуя в демонстрации, целью которой было спровоцировать насилие, по словам судьи.

Учитывая, что судебные расходы, скорее всего, превысят штраф, оба подсудимых были одеты в черную или темную одежду, подобно другим протестующим, и выражали поддержку лицам, участвующим в бросании камней и насилие в толпе. Кроме того, они помогали группе избежать обнаружения после инцидентов, облегчая это. "Открытое проявление милитаризма и продвижение насилия - вот что мы наказываем здесь", - объяснил судья.

29-летнего приговорили к 90 дням тюремного заключения, отсроченного на два года, а также к ежедневному штрафу в размере 15 евро, в то время как 35-летняя получила тот же приговор, но с ежедневным штрафом в размере 40 евро. Кроме того, оба подсудимых обязаны возместить значительные расходы на сложный процесс, который судья описал как "больной".

Жалоба может быть подана в течение недели. 29-летний упомянул о своем намерении тщательно взвесить эту возможность.

В ответ на высокие ожидаемые судебные расходы, превышающие их штрафы, оба подсудимых обязаны возместить значительные расходы, связанные со сложным судебным процессом. Во время судебного разбирательства районный суд Hamburgo признал участие подсудимых в пособничестве, так как они поддерживали демонстрацию, целью которой было спровоцировать насилие.

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