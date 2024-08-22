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Наивысший статус безопасности второго уровня на воздушной установке НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

 and  Max Becker
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- Наивысший статус безопасности второго уровня на воздушной установке НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

Международный Альянс (НАТО): Усиливает Безопасность до Уровня Чарли

На базе ВВС НАТО, расположенной в Гейльнкерхене, Северный Рейн-Вестфалия, был активирован второй по серьезности уровень безопасности — Чарли. В качестве превентивной меры всех несущественных сотрудников отправили домой. Представитель базы подтвердил это решение, связав его с разведданными, указывающими на потенциальную опасность.

Нет Причин для Паники, Говорят Они

Уровень Чарли в терминологии НАТО является признаком того, что инцидент уже произошел или существует высокая вероятность террористических действий против альянса. Представитель уточнил: "Нет причин для паники; это чисто превентивная мера, чтобы мы могли продолжать выполнять наши важные задачи без помех". При расспросах подробности, связанные с событиями, повлекшими эскалацию уровней безопасности, были неохотно удержаны.

Полицейские на Месте Происшествия

Место было полно полицейских. Власти отказались раскрывать конкретные цифры, такие как количество присутствующих офицеров. Наш корреспондент на месте сообщил о виде полицейских машин на территории. Вход явно обозначал уровень безопасности Чарли.

АВАКС Развернуты Рядом

НАТО базирует систему раннего предупреждения АВАКС возле Аахена, Гейльнкерхена. Этот отряд, состоящий из 14 переоборудованных Boeing 707, мониторит воздушные пространства для обнаружения потенциальных угроз и оповещения альянса. Эта многонациональная сила проводит традиционное воздушное и морское наблюдение и действует как летучее командный центр во время операций с боевыми самолетами.

АВАКС, акronym для "Airborne Early Warning and Control System", имеет операционный радиус 9250 километров, что позволяет ему обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии до 400 километров. Самолеты оснащены большой конической радаром антенной на их задних концах.

Подозрение на Саботаж Неделей Ранее

Примерно неделей ранее подозрения в саботаже возникли на нескольких военных объектах в Германии. После тщательного расследования все было признано безопасным. Расследование инцидента с безопасностью на водоочистных сооружениях военной базы Кёльн-Ванн проводилось из-за опасений возможного загрязнения питьевой воды.

Подозрения также возникли в Гейльнкерхене. По словам источников из сферы безопасности, человека, находившегося вблизи аэропорта, временно задержали для допроса, но подозрения так и не подтвердились.

В результате активации уровня безопасности Чарли военные силы усилили свое присутствие на базе ВВС НАТО в Гейльнкерхене. Представитель заверил всех, что это чисто превентивная мера, и нет причин для паники, так как они хотят продолжать выполнять свои важные задачи без помех.

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