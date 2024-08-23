Наемная группа Вагнера распалась через год после смерти Пригошина.

Вслед за гибелью Евгения Пригожина группа Вагнера распадаетсяПосле трагической гибели лидера российских наемников Евгения Пригожина в крушении частного самолета год назад, британские разведданные свидетельствуют о значительном распаде группы Вагнера. С тех пор, как сообщает Министерство обороны Великобритании, из организации ушли многие высокопоставленные лица.

В пик своей мощи в 2023 году группа Вагнера насчитывала 50 000 сотрудников, но сейчас их число резко сократилось, и оставшиеся подразделения в Белоруссии и Африке, по оценкам министерства, насчитывают около 5000 человек.

Многие бывшие бойцы Вагнера перешли в российскую армию или другие paramilitary units под контролем Министерства обороны, согласно анализу военных экспертов.

14:38 ISW: Украинское наступление заставляет Россию перебрасывать войскаПо данным специалистов Института изучения войны в США (ISW), продвижение украинских войск в Курске вынуждает Москву перебросить свои войска из соседней страны, которую она оккупировала впервые. Лидерство российской армии якобы перебрасывает некоторые подразделения из южного украинского региона Запорожья для усиления обороны Курска, ссылаясь на посты солдат в социальных сетях.

Однако Россия якобы работает над тем, чтобы не ослабить свой главный маршрут для атаки в восточном украинском регионе Донецк.

13:59 Доверие к немецкой помощи Украине ослабеваетЭксперт по безопасности Кристиан Мёллинг из Германского общества международных дел считает, что продолжающийся бюджетный спор внутри немецкого правительства подрывает международное доверие к надежности немецкой помощи Украине. В обсуждении рассматриваются потенциальные ограничения немецкой помощи и вместо этого предложение предоставить беспроцентные займы из замороженных российских активов, согласно Мёллингу.

Он подчеркивает, что предложение Германии нанесло значительный международный ущерб и выражает сомнения в жизнеспособности конструкции и способах доставки средств в Украину.

13:31 Моди обнимает Зеленского в посещении КиеваВсего через несколько недель после своего спорного объятия с российским президентом Владимиром Путиным индийский премьер-министр Нарендра Моди также тепло приветствует украинского президента Владимира Зеленского во время своего визита в Киев. Моди отдает дань уважения украинским детям, погибшим в войне, возложив плюшевого мишку на мемориал в Киеве.

Несмотря на то, что Индия сохраняет официальную нейтральность в конфликте, не накладывает западные санкции на Москву и часто призывает к диалогу, она пока не предложила конкретных решений.

13:03: Ключевое паромное сообщение в Крым прерваноНа день после украинского удара российский порт, жизненно важный для снабжения Крыма, все еще закрыт для паромов. Министерство транспорта России объявило, что паромное сообщение возобновится после завершения работ по уборке.

Расположенный в проливе Керчь, порт Кавказ является критически важным для соединения Черного моря с Азовским морем и предлагает один из самых важных транзитных маршрутов в Черном море. Через этот порт в Крым перевозятся топливо и боеприпасы.

12:20: Эксперт по России предсказывает месть ПутинаОсторожный ответ президента России Владимира Путина на военные успехи Украины в Курске заставляет политического Scientist России Екатерину Шульман задаться вопросом, как он будет реагировать в таких ситуациях. Как она говорит, его реакция типична, и он обычно отступает, пока ситуация не успокоится, и возвращается к нормальным appearances.

Некоторые эксперты по России предсказывают, что Кремль в настоящее время рассматривает варианты контрнаступления, и Путин медленно принимает такие решения. Александр Габуев, директор Карнеги по России и Евразии в Берлине, предупреждает, что "Рано или поздно мы узнаем, как Путин отомстит".

11:41: Российский нефтяной склад в Пролетарске продолжает горетьРоссийский нефтяной склад в Пролетарске, Ростовская область, продолжает гореть. Согласно системе информации о пожарах NASA, объект все еще горит, и телеграм-канал Baza сообщает, что пожар все еще бушует. Baza утверждает, что склад был снова атакован украинским дроном ночью.

11:12: Украина надеется символически обнять МодиХотя Индия, как член БРИКС, тесно связана с Россией, украинский президент Владимир Зеленский теперь приветствует индийского премьер-министра Нарендру Моди, надеясь на посредничество для прекращения войны. Подстегнутые наступлением в Курске, украинцы более чем когда-либо хотят переговоров о мире, согласно корреспонденту ntv Надже Крийвальд.

10:45: Система ПВО Украины работает в нескольких регионахВоенные Украины сообщают, что уничтожили 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. "Система ПВО работала в регионах Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областей", - сообщает Воздушные силы.

Украинский флот заявляет о разрушении парома в российском порту Кавказ: "Еще один ясный военный цель встретила свой конец", - заявляет представитель флота Дмитрий Плетентчук на украинском телевидении. Паром должен был поставлять противнику топливо. К сожалению, паром затонул, временно сделав порт непригодным для использования. Местные власти сообщают, что инцидент произошел в четверг, когда паром загорелся. Российский порт Кавказ на Черном море служит различным регионам, в том числе аннексированному Крыму, который Россия захватила у Украины в 2014 году.

09:44 Российский дипломат оспаривает буферную зону в Курске: Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал наступление в Курске и планы Киева создать там буферную зону: "Это нереалистично. На территории России не будет установлена буферная зона", - сообщает ТАСС. Одновременно он предупреждает, что Россия не будет консультироваться с США об изгнании украинских сил из Курской области. Он обвиняет США в том, что они испытывают терпение России и пытаются спровоцировать импульсивные реакции.

09:10 Исследование онлайн: недовольство лидерством Путина растет Неудивительно: с тех пор как две недели назад украинские войска вошли на российскую территорию, негативное отношение к президенту Владимиру Путину, похоже, усилилось в России. Согласно анализу FilterLabs AI, опубликованному в "Нью-Йорк Таймс", многие участники онлайн-дискуссий связывают продвижение украинцев с провалом российского правительства и лично Путина. По словам CEO FilterLabs Джонатана Теубнера, "Реакция Путина на вторжение была либо недостаточной, либо оскорбительной". FilterLabs отслеживает российские настроения, изучая социальные сети.

08:36 Моди в Киеве: Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Украину, сообщают индийские и украинские СМИ. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Украина надеется на поддержку Индии из-за ее значительной роли в мировой политике, хотя есть сомнения в заявленной Индией нейтральности. В июле Моди посетил Москву. Фотографии Моди и российского президента Владимира Путина, обнимающихся, вызвали недовольство в Украине и многих западных странах.

08:05 Обвинения Путина в нападении на АЭС в Курске преувеличены: Президент России Владимир Путин обвиняет Украину в попытке нападения на атомную электростанцию в Курске. По словам репортера ntv Райнера Мюнца, реальная угроза ядерной катастрофы из-за войны минимальна.

07:33 Китай и Белоруссия планируют укрепить сотрудничество: Китай и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества в различных областях, включая торговлю, безопасность, энергетику и финансы, согласно совместному заявлению, выпущенному после встречи премьер-министра Китая Ли Цянь и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко. Они также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленности и облегчить торговлю, чтобы снизить затраты для обеих стран. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим торговым партнером в Азии.

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07:05 Украинские военные недовольны плохой подготовкой новобранцев: Командиры и солдаты украинской армии жалуются на плохую подготовку новобранцев и значительное преимущество России в воздухе и боеприпасах на восточной границе. "Некоторые люди отказываются стрелять. Они видят врага в позиции для стрельбы внутри траншеи и не отвечают огнем. Вот почему наши люди гибнут", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". С мая, когда правительство приняло спорный закон о мобилизации, якобы ежемесячно призывают десятки тысяч новобранцев. Спрос highest в пехоте, но есть логистические проблемы с обучением, оснащением и компенсацией стольких новобранцев.

06:35 Москва предупреждает об оружии без ограничений для Украины: По словам российского посла в США Анатолия Антонова, Россия считает, что США скоро полностью снят ограничения на поставки оружия Украине. Как сообщает РИА Новости, Антонов сказал: "Текущая администрация действует как тот, кто протягивает оливковую ветвь, держа нож за спиной". Они готовят почву для снятия всех существующих ограничений в определенный момент, не задумываясь об этом. Антонов сказал, что значимый диалог с США возможен только если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также указал, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН маловероятна.

06:09 Харрис винит Трампа в поощрении Путина к нападению на Европу: Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис открыто поддержала НАТО и пообещала оставаться верной Украине, подвергшейся нападению со стороны России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - заявила она на съезде Демократической партии в Чикаго. В отличие от нее, ее республиканский соперник Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

здесь.05:38 Глава Федерального сетевого агентства: "Гovernment остается бдительным в отношении ситуации с газом" Несмотря на прочность газовых хранилищ, глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призывает к осторожности в потреблении газа. Он подчеркивает, что правительство остается бдительным и призывает к осторожности. Он также упоминает продвижение украинской армии на российскую территорию, что может усугубить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура является предметом спора, а близость к этой инфраструктуре - зона войны на обеих сторонах", - сказал Мюллер, имея в виду газопровод Газпрома в Судже, близ границы с Украиной на территории России, важный пункт распределения газа, экспортируемого в Европу. Газ из Сибири поступает в страны ЕС, такие как Словакия, Венгрия и Австрия, через Украину через эту станцию.

04:40 Моди отправляется в Киев: "Конфликты не могут быть разрешены на полях сражений"Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует свой первый визит в Украину сегодня. Встреча с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве запланирована, согласно Министерству иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтральную позицию по отношению к российскому вторжению, не вводя западные санкции против Москвы, и стала одним из крупнейших покупателей дешевой российской нефти. Моди, выступая за мир, сказал во время своего визита в Польшу: "Индия верит, что конфликты не могут быть разрешены на полях сражений. Потеря невинных жизней в боях - это величайшее испытание для человечества". Премьер-министр Польши Дональд Туск поощрял Моди попробовать посредничать в конфликте.

03:31 Отчет: США отправят новую военную помощь Украине на $125 миллионовСША готовят дополнительную военную помощь примерно на $125 миллионов для Украины, согласно данным официальных лиц. Помощь включает ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы для установок HIMARS, ракеты Javelin и широкий спектр оружия, оборудования и транспортных средств, как сообщается со ссылкой на официальных лиц, которые выступают на условиях анонимности. Официальное объявление ожидается сегодня, в день перед Днем независимости Украины. Оружие будет взято со складов Пентагона, что позволит обеспечить быструю доставку.

02:12 Украинские силы отразили 53 российских атаки возле ПокровскаВоенные Украины сообщили о 53 российских атаках возле Покровска на востоке Украины в четверг. Захват Покровска остается основной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Пока никакого заявления от российского правительства не поступало. Согласно имеющейся информации, российские силы медленно продвигаются к Покровску в последние дни.

01:16 Лидер СДПГ: Без оружия Украина будет "покорена"Перед выборами в Саксонии и Тюрингии председатель СДПГ Саския Эскен вновь призвала к военной поддержке Украины против России. "Пока Путин не откажется от своих военных целей против Украины, мир не может быть достигнут дипломатическим путем", - заявила Эскен, также критикуя лидера Левой партии Сахру Wagenknecht. "Если поставки оружия Украине прекратятся сегодня, страна будет захвачена завтра и перестанет существовать послезавтра. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что наверняка не привело бы к сокращению вооружений или миру".

23:56 Украина готовится к "исторически суровой" зимеИз-за широкомасштабного разрушения своей электроэнергетической инфраструктуры от российских атак Украина готовится к "исторически суровой" зиме. "Мы столкнулись с самой суровой зимой в нашей истории", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко на видеоконференции. Зима будет более суровой, чем предыдущая, поскольку ущерб от продолжающихся российских атак накапливается. Российские силы используют различные виды оружия для максимального разрушения, отметил Галущенко. В холодную зиму потребление электроэнергии составляет около 19 гигаватт, а в теплую - около 18 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в 1 гигаватт, заявил Галущенко. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

23:08 НАТО усиливает безопасность на авиабазе в ГейленкирхенеПосле получения потенциальной информации о угрозе НАТО повысило уровень безопасности на авиабазе в Гейленкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все несущественные работники были отправлены домой по соображениям безопасности. "Это не повод для беспокойства и является мерой, чтобы мы могли продолжать наши критически важные операции", - сказал представитель НАТО. Полиция присутствует на месте, но дальнейшие детали и количество развернутых сил не разглашаются.

22:07 Украинские силы наносят удар по российской базе в КурскеВоенные Украины сообщили о еще одном ударе по российским силам в Курской области с использованием точных американских бомб. Командир Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщил, что были поражены дроновая командная станция, радиоэлектронная warfare-единица, техника, оружие и примерно 40 российских военных. Видео, якобы показывающее удар, также было опубликовано Олещуком.

21:43 Следующая встреча Швейцарского мирного саммитаСледующая встреча Швейцарского мирного саммита, на которой присутствовали представители более 40 стран и организаций, состоялась, как сообщается Украиной. Запланированы последующие встречи рабочих групп.

Посмотрите прошлые события здесь.

После сообщений о распаде группы Вагнера после гибели Евгения Пригожина ходят слухи о том, что украинский конфликт может повлиять на деятельность группы Вагнера.

over here.

Недавние сообщения свидетельствуют о том, что украинское наступление в некоторых регионах может вынуждать перемещать российские войска.

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