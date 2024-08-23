Надзорный орган решил предоставить заем в размере 5 млн. евро немецкой железнодорожной корпорации Lutz.

После жесткой критики со стороны совета директоров Deutsche Bahn по поводу предложенных мер по сокращению расходов на персонал, CEO Ричард Лутц заверил: "Мы не собираемся экономить на наших клиентах и безопасности". Он также заявил: "Каждый, кто необходим для операций, будет принят на борт, без всяких 'если' и 'но'," после встречи с представителями сотрудников в пятницу. Кажется, Deutsche Bahn продолжает сталкиваться с высоким спросом на машинистов поездов, персонал по техническому обслуживанию, диспетчеров и персонал сервисных служб.

После представления полугодовых финансовых показателей в конце июля Лутц и финансовый директор Levin Holle объявили о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение следующих пяти лет, в основном в административных ролях. Профсоюзы сразу же выразили свой протест.

В упомянутый пятник Лутц и директор по персоналу Martin Seiler встретились с председателем профсоюза железнодорожников и транспорта, Martin Burkert, и председателем профсоюзного комитета, Jens Schwarz, согласно заявлению DB. Похоже, они согласовали общую стратегию.

Deutsche Bahn насчитывает около 230 000 сотрудников в Германии. Seiler подчеркнул, что в 2022 году будет принято около 25 000 новых сотрудников. "Но мы точно сбавим обороты в других областях, таких как надбавки и администрация. Нам нужно стать гораздо более эффективными и стройными", - заявил он.

Чтобы справиться с кризисом на рынке труда в Германии, Deutsche Bahn активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии искусственного интеллекта, чтобы "сократить потребность в операционном персонале в долгосрочной перспективе", как объяснил Seiler. "Но мы сможем это сделать только в том случае, если эти новые разработки будут приняты и раскроют свой полный потенциал", - заключил он.

Seiler заверил, что не будет сокращений персонала при сокращении числа сотрудников. Вместо этого он упомянул, что будет использоваться естественный оборот сотрудников и обширный внутренний рынок рабочих мест Deutsche Bahn. Также будут предложены стратегии типа "сапожник без сапог", такие как частичная пенсия и добровольные программы выкупа.

После встречи с представителями сотрудников в пятницу Лутц заявил о своем обязательстве не сокращать персонал в операционных ролях, сказав: "Каждый, кто необходим для операций, будет принят на борт, без всяких 'если' и 'но'".

После согласования общей стратегии Seiler объявил, что Deutsche Bahn будет использовать цифровизацию, автоматизацию и технологии искусственного интеллекта для сокращения потребности в операционном персонале в долгосрочной перспективе, но только в том случае, если эти достижения достигнут своего полного потенциала.

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