Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПосле

Надзорный орган решил предоставить заем в размере 5 млн. евро немецкой железнодорожной корпорации Lutz.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Несмотря на необходимость финансовой экономии, глава железнодорожной компании Лутц прилагает...
Несмотря на необходимость финансовой экономии, глава железнодорожной компании Лутц прилагает усилия, чтобы сохранить все прямые операционные услуги.

Надзорный орган решил предоставить заем в размере 5 млн. евро немецкой железнодорожной корпорации Lutz.

После жесткой критики со стороны совета директоров Deutsche Bahn по поводу предложенных мер по сокращению расходов на персонал, CEO Ричард Лутц заверил: "Мы не собираемся экономить на наших клиентах и безопасности". Он также заявил: "Каждый, кто необходим для операций, будет принят на борт, без всяких 'если' и 'но'," после встречи с представителями сотрудников в пятницу. Кажется, Deutsche Bahn продолжает сталкиваться с высоким спросом на машинистов поездов, персонал по техническому обслуживанию, диспетчеров и персонал сервисных служб.

После представления полугодовых финансовых показателей в конце июля Лутц и финансовый директор Levin Holle объявили о планах сократить около 30 000 рабочих мест в течение следующих пяти лет, в основном в административных ролях. Профсоюзы сразу же выразили свой протест.

В упомянутый пятник Лутц и директор по персоналу Martin Seiler встретились с председателем профсоюза железнодорожников и транспорта, Martin Burkert, и председателем профсоюзного комитета, Jens Schwarz, согласно заявлению DB. Похоже, они согласовали общую стратегию.

Deutsche Bahn насчитывает около 230 000 сотрудников в Германии. Seiler подчеркнул, что в 2022 году будет принято около 25 000 новых сотрудников. "Но мы точно сбавим обороты в других областях, таких как надбавки и администрация. Нам нужно стать гораздо более эффективными и стройными", - заявил он.

Чтобы справиться с кризисом на рынке труда в Германии, Deutsche Bahn активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии искусственного интеллекта, чтобы "сократить потребность в операционном персонале в долгосрочной перспективе", как объяснил Seiler. "Но мы сможем это сделать только в том случае, если эти новые разработки будут приняты и раскроют свой полный потенциал", - заключил он.

Seiler заверил, что не будет сокращений персонала при сокращении числа сотрудников. Вместо этого он упомянул, что будет использоваться естественный оборот сотрудников и обширный внутренний рынок рабочих мест Deutsche Bahn. Также будут предложены стратегии типа "сапожник без сапог", такие как частичная пенсия и добровольные программы выкупа.

После встречи с представителями сотрудников в пятницу Лутц заявил о своем обязательстве не сокращать персонал в операционных ролях, сказав: "Каждый, кто необходим для операций, будет принят на борт, без всяких 'если' и 'но'".

После согласования общей стратегии Seiler объявил, что Deutsche Bahn будет использовать цифровизацию, автоматизацию и технологии искусственного интеллекта для сокращения потребности в операционном персонале в долгосрочной перспективе, но только в том случае, если эти достижения достигнут своего полного потенциала.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Снимок спутника от четверга показывает горящий нефтяной склад
Политика

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой

В 15:44 Моди призывает Зеленского вступить в диалог с Москвой 15:22 Фрагменты начинают проявляться в группе Вагнера через год после смерти Пригожина Через год после смерти лидера российских наёмников Евгения Пригожина его частная армия Вагнер демонстрирует признаки распада, согласно британским оценкам. С тех пор, как его самолёт потерпел

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Свидетели бессильно наблюдают, как военные и боевики attaкуют их жилые районы. (Архивное фото)
Политика

Несмотря на отсутствие прекращения огня в Судане, гуманитарная помощь продолжает предоставляться.

В Швейцарии дискуссии в основном вращались вокруг заключения временного перемирия в споре за власть в Судане, нацеленного на улучшение доставки гуманитарной помощи. Результат, к сожалению, был минимальным.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Премьер-министр Моди Индии остаётся амбивалентным в своей позиции по отношению к конфликту...
Политика

Первая встреча с Путиным началась раньше, чем сейчас, Моди обнимает Зеленского

Первая встреча с Путиным началась раньше, чем сейчас, Моди обнимает Зеленского Не так давно премьер-министр Моди из Индии вызвал скандал, обняв лидера России Путина во время визита в Москву. Теперь Моди отправляется и в Украину. Он объясняет, что его цель - передать послание о гармонии, прояснив свои намерения. В течение

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC
Федеральные земли Германии

Период протеста и публичная демонстрация против соглашения MSC

4 сентября парламентским альянсом красных и зелёных принято решение permettre судновладельческой компании MSC интегрироваться в бизнес логистики порта HHLA, оператором которого является MSC. Капитаны Mobility и профсоюз Вер.ди снова выступили за общественные демонстрации.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Останки Лемке выставлены среди свечей и цветов.
Федеральные земли Германии

Прощальное мероприятие с Вилли Лемке с участием многих известных личностей во время похоронного служения

Кёльнский собор был полностью заполнен. Более тысячи человек приняли участие в прощальном мероприятии Вилли Лемке, на котором присутствовали многочисленные знаменитые личности.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Федеральные земли Германии

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)
Политика

Следите за последующими событиями с должной тщательностью (Министры дронов)

Расследование ведется, чтобы выяснить, кто управляет дронами над коммерческим районом в Брунсбюттеле ночью. В то же время министр внутренних дел гарантирует усиленное внимание.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно