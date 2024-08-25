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Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль

 and  John Stellmacher
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Начало первоначальных ответных действий: "Хезболла" атакует Израиль

Хизбullah объявляет о завершении начальной фазы ответных ударов против Израиля, что вызвало состояние чрезвычайной ситуации.

По словам Хизбullah, шиитской военизированной группы, базирующейся в Ливане, они начали ответный удар против Израиля после гибели высокопоставленного военного командира. Сообщается, что более 320 реактивных снарядов «Катюша» были запущены в направлении израильских военных объектов и других целей. Первоначальные сообщения указывали на то, что более 100 ракет были запущены в северном Израиле.

Хизбullah объявил о завершении «первой фазы» своей атаки. Однако сразу же подтвердить точный число выпущенных из Израиля боеприпасов не удалось. Командир Хизбullah Фуад Шукр был убит в результате израильского удара в Бейруте почти месяц назад.

Между тем, израильские военные источники подтвердили, что наносили удары по позициям Хизбullah в южном Ливане. Более 40 целей якобы были поражены в южном Ливане, и ситуация, похоже, стабилизировалась после часа бомбардировок.

Израиль объявляет о чрезвычайном положении

Израиль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории страны, который вступил в силу в 6:00 утра по местному времени (5:00 утра по центральноевропейскому времени) и продлится 48 часов. Это решение было принято после израильских военных ударов по многочисленным позициям Хизбullah в соседней стране, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Армия заявила, что удары были направлены на предотвращение непосредственной угрозы со стороны Хизбullah. Ливанские источники безопасности подтвердили действия Израиля.

Израиль недавно обнаружил, что Хизбullah готовится запустить ракеты на израильскую территорию. В ответ ВВС Израиля направили несколько истребителей для ударов по целям Хизбullah в Ливане, которые представляли «немедленную угрозу» для Израиля. Это было действие в целях самообороны, которое использовало систему ПРО, флот и ВВС Израиля.

Израиль предупреждает Хизбullah

Спикер израильской армии предупредил, что продолжение агрессии Хизбullah увеличивает риск вовлечения ливанского народа, израильтян и всего региона в эскалацию. Израиль отказывается терпеть нападения Хизбullah на своих граждан.

Министр обороны Израиля Йоав Галант связался со своим американским коллегой Ллойдом Остином после ударов в Ливане. Они подчеркнули важность предотвращения региональной эскалации.

США являются союзником Израиля и недавно направили дополнительные военные корабли, самолеты и даже атомную подводную лодку в регион, чтобы поддержать Израиль в случае нападения со стороны сил Ливана или Ирана.

Объявлено высшее состояние готовности

Израильские службы экстренной помощи объявили о самом высоком уровне готовности из-за непосредственной угрозы на границе с Ливаном. Сообщалось, что израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве перенаправил входящие рейсы в другие аэропорты. Сначала сообщалось, что в ближайшие часы не будет никаких рейсов, ссылаясь на израильское управление аэропортами. Однако вскоре армия объявила, что аэропорт был открыт.

Переговоры в Каире

С начала войны в Газе между Израилем и исламистской ХАМАС более чем десять месяцев назад Хизбullah, союзник ХАМАС, регулярно атаковал регионы на севере Израиля. В ответ израильская армия часто наносила удары по районам в соседней стране.

США, Египет и Катар, которые ведут переговоры о прекращении огня в Газе, надеются, что соглашение о перемирии в Газе поможет предотвратить эскалацию с Хизбullah и Ираном, тем самым предотвратив региональный пожар. Переговоры по этому вопросу продолжатся сегодня в Каире.

Европейский союз выразил озабоченность растущей напряженностью между Израилем и Хизбullah, призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский союз призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и участвовать в дипломатическом диалоге, чтобы предотвратить дальнейшее насилие.

Военные вертолеты Apache из Израиля отправляются на север ранним утром.

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