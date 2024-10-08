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Начало муниципальных выборов в Бразилии

 and  Alex Stellmacher
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Начало оценивания для правительственного настроения: Начало местного голосования в Бразилии
Начало оценивания для правительственного настроения: Начало местного голосования в Бразилии

Начало муниципальных выборов в Бразилии

В Бразилии начались местные выборы в воскресенье, начавшись в 8:00 (13:00 по британскому летнему времени). Примерно 156 миллионов местных жителей были призваны проголосовать за мэра и членов местного совета в более чем 5500 муниципалитетах. Эти выборы служат важной вехой для администрации левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, находящейся в середине срока. Результат в Сан-Паулу, самом населенном городе Латинской Америки, вызывает большой интерес.

В Сан-Паулу три кандидата борются за победу. Кроме действующего мэра Рикардо Нунеса, союзника бывшего правого президента Жаира Болсонару, есть Гильерме Булос, поддержанный Лулой, и радикальный консерватор Пабло Марсал, позиционирующий себя как антисистемный кандидат. Недавние опросы показывают, что Булос имеет небольшое преимущество перед Нунесом и Марсалом.

Если ни один кандидат не получит большинства голосов в муниципалитетах в воскресенье, повторные выборы состоятся 27 октября. Повторные выборы считаются вероятными в Сан-Паулу. Согласно опросам, победитель может быть определен в первом туре в 11 из 26 крупных городов.

Чтобы обеспечить бесперебойный и безопасный процесс голосования, по всей стране были развернуты более 23 000 солдат. Авторитеты опасались возможного хаоса из-за высокого уровня преступности. Голосующий в Сан-Паулу описал атмосферу как "напряженную" и кампанию как "очень конкурентную".

В данном контексте выборы в Бразилии начались в 8:00 для местных жителей, и они были изначально обеспокоены возможным хаосом из-за высокого уровня преступности. В преддверии напряженной гонки повторные выборы считаются вероятными в очень конкурентной кампании Сан-Паулу.

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