- Начало кампании по вакцинации против полиомиелита в Газе

В оспариваемом секторе Газа началась кампания по вакцинации детей против полиовируса. Об этом сообщили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве и министерство здравоохранения Газы. Эта масштабная вакцинация проводится местными властями здравоохранения, ЮНИСЕФ и UNRWA, как заявил представитель ВОЗ.

Медицинский представитель больницы в Дейр-эль-Балахе сообщил агентству «Дойче Прессе» (German Press Agency), что первые вакцинации пройдут в различных учреждениях и школах центральной части прибрежной полосы, в том числе в многочисленных лагерях беженцев.

Вакцинация продлится неделю

В течение этой кампании по вакцинации, которая продлится примерно неделю и охватит другие части сектора Газа, израильская армия планирует соблюдать ограниченные перемирия в определенных местах и время.

Примерно 640 000 доз вакцины против высокоинфекционного вируса, который может вызвать типичное для полиомиелита параличе, будут распределены в медицинских центрах, врачебных офисах и мобильных командах, согласно ВОЗ. Обычно две дозы вакцины вводятся с интервалом в четыре недели.

После первого случая детского паралича в спорной палестинской территории за 25 лет кампания по вакцинации направлена на предотвращение серьезной вспышки заболевания.

Бедность и антисанитарные условия в секторе Газа

С начала конфликта в Газе после нападения ХАМАС на израильскую границу 7 октября прошлого года многие младенцы в изолированном прибрежном районе остались невакцинированными. ВОЗ заявила, что плохие санитарные условия в секторе Газа, где чистая вода редка, многие живут в тесноте, и есть также много перемещенных лиц, могут способствовать быстрому распространению заболевания.

На пресс-конференции для здравоохранения, контролируемого ХАМАС, в секторе Газа в субботу некоторые дети получили первую вакцинацию перед официальным началом кампании. ВОЗ назвала это инаугурационной церемонией.

В прошлом израильская армия неоднократно объявляла многократные паузы в своей деятельности в некоторых частях сектора Газа, главным образом для облегчения дальнейших поставок помощи. Сначала было неясно, повлияет ли обнаружение останков шести заложников израильской армией на объявленные перемирия.

Benjamin Netanyahu: No truce, only pauses

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что запланированные перерывы в боевых действиях не будут составлять традиционное перемирие. Такое перемирие имело место в ноябре прошлого года в рамках сделки между израильским правительством и ХАМАС. В течение этого семидневного перемирия было освобождено около 100 заложников в обмен на 240 палестинских заключенных.

Будет создана только безопасная зона для вакцинации и гуманитарный коридор, через который люди могут пройти к вакцинации без опасности, заявил офис Нетаньяху.

Полиомиелит, также известный как детский паралич, — это вирус, который когда-то был широко распространен. Контакт с ним обычно происходил в детстве, и особенно маленькие дети были подвержены параличу. Высоко заразный вирус обычно передается через загрязненные руки как «контактная инфекция» и также через загрязненную воду в странах с ненадлежащими санитарными условиями.

Только в одном из 200 случаев заражения полиомиелитом развивается типичный для заболевания необратимый паралич — и только среди непривитых. В настоящее время нет лечения.

Благодаря глобальным кампаниям вакцинации, начатым в 1988 году, ВОЗ оценивает, что около 20 миллионов человек избежали паралича и 1,5 миллиона — смерти из-за этого. До введения вакцин ежегодно регистрировалось тысячи случаев и сотни смертей только в Германии. Однако сегодня уровень вакцинации низок во многих местах.

Кампания по вакцинации, направленная на защиту многих детей в секторе Газа от типичного для полиомиелита паралича, продлится неделю и может охватить другие районы. Из-за бедности и антисанитарных условий в секторе Газа многие младенцы остались невакцинированными, что делает их уязвимыми для высоко заразного вируса.

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