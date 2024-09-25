Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

Феликс Кляйн, федеральный комиссар по борьбе с антисемитизмом, выразил обеспокоенность ростом антисемитских настроений в Германии после нападения ХАМАС на Израиль в октябре. Он подчеркнул, что это нападение привело к "потоку антисемитизма" в нашем обществе. Это видно из данных полиции о преступлениях за 2023 год, которые показывают около 5000 антисемитских инцидентов, половина из которых произошла после 7 октября.

Кляйн описал антисемитизм как нечто, что "нарастало" даже до того, как правительство и армия Израиля отреагировали на нападение ХАМАС. Он сказал, что это показывает, что антисемитизм "не имеет ничего общего с действиями евреев или Израиля".

Хотя с октября меньше евреев эмигрировало из Германии, недавние опросы показывают высокий уровень доверия к немецким органам безопасности. Однако еврейская жизнь сейчас "более угрожаема, чем когда-либо со времен основания Федеративной Республики". По словам Кляйна, безопасность еврейской жизни является "основным условием для ее видимости".

Кляйн призвал немецкую гражданскую общественность не винить евреев за то, что происходит на Ближнем Востоке. Он предупредил, что антисемитизм, как и любая форма дискриминации, "разъедает наше общество".

Антисемитские настроения становятся более явными

"Полное пренебрежение табу" с октября влияет "на все сферы жизни", по словам комиссара. Антисемитизм теперь "терпится" в некоторых секторах общества. Однако "масштаб, выражение и упорство" антисемитской риторики "очень тревожны". Люди с уже антисемитскими взглядами теперь более открыто их выражают "из-за политических событий".

Помимо "традиционного немецкого антисемитизма из правых кругов", Кляйн также видит антисемитизм все чаще в левых и исламистских кругах. Однако антиизраильские настроения также распространяются среди населения в целом. Однако часто забывают, что это конфликт между "террористической организацией, не заботящейся об international law", и "демократическим государством, стремящимся соблюдать international law".

Особенно тревожит Кляйна "союзы между разными группами". Есть движения, которые вряд ли имели бы что-то общего, но объединены "в своей ненависти к евреям и Израилю". Это включает "к сожалению, тенденцию обвинять еврейских женщин и мужчин в том, что происходит в Газе и Израиле". "Например, среди климатических активистов или также среди сообщества LGBTQ+, я вижу тривиализацию исламизма, что действительно очень, очень критично", - сказал Кляйн. Политика должна бороться с этим "просвещением" - и также "подавлением", если это станет актуальным в рамках уголовного права.

Несмотря на свои опасения, Кляйн считает, что Германия хорошо подготовлена к международной борьбе с антисемитизмом. Многие структуры, которые он продвигал, теперь "приносят результаты". Это включает в себя создание и лучшую классификацию уголовных преступлений, введение антисемитских комиссаров во всех публичных прокуратурах по всей стране и запрет исламистской организации Самидун. Полиция, администрация и правосудие теперь более осведомлены об этом благодаря сетевому взаимодействию и консультациям.

Тем не менее, преследование антисемитских преступлений должно стать "более прозрачным". Федеральная-земельная комиссия поэтому попросит конференцию министров юстиции в октябре продвинуть идею о раскрытии данных о реальных расследованиях, обвинениях и осуждениях.

Кляйн видит особую необходимость в действии в сфере образования и профилактики. Здесь "много недостатков". Однако "мы не можем себе позволить сокращать" здесь, предупредил он, учитывая возможные сокращения федерального бюджета на 2025 год.

На немецких университетах должен быть "разумный баланс" между образовательными предложениями, учитывая "драматическое снижение дискуссии". "Особенно там, где дискуссия и контрдискуссия идеально должны друг с другом взаимодействовать, и где культура дискуссии должна быть образцовой, мы все чаще слышим о агрессиях, инцидентах, когда профессоров и студентов заставляют замолчать", - сказал Кляйн. Эта "грубость" "совершенно неприемлема". В конечном итоге, борьбу с антисемитизмом можно выиграть только "если гражданское общество включится".

В свете роста антисемитских настроений комиссар Кляйн подчеркивает важность борьбы с этим вопросом, подчеркивая, что "справедливость" требует борьбы с антисемитизмом во всех его формах и привлечения к ответственности отдельных лиц. Рост враждебной риторики и предрассудков против евреев не только в Германии, но и во всем мире ясно показывает, что "справедливость" и равенство еще не полностью достигнуты.

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