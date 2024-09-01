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На выборах в Тюрингии AfD стала самой мощной политической силой.

 and  Max Becker
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По предварительным оценкам, АФД стала самой сильной партией на выборах в ландтаг Тюрингии.
По предварительным оценкам, АФД стала самой сильной партией на выборах в ландтаг Тюрингии.

- На выборах в Тюрингии AfD стала самой мощной политической силой.

В недавних выборах в ландтаг Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" (АфД) заняла первое место с существенным преимуществом над Христианско-демократическим союзом (ХДС). По данным прогнозов ARD в 18:28 и ZDF в 18:30, "Союз за прогресс и социальную справедливость" (БСВ) занимает третье место, а "Левые" и Социал-демократическая партия (СДПГ) следуют близко позади. Шансы "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) на попадание в ландтаг кажутся маловероятными.

По данным прогнозов, АфД может получить от 30,8% до 33,1%, что станет их первой победой на выборах в ландтаг со времени основания полтора десятка лет назад. Тем не менее, маловероятно, что они смогут занять пост министра-президента. ХДС, в свою очередь, может получить 24,5%.

"Левые", возглавляемые министром-президентом Бодо Рамеловом, могут получить от 11,7% до 12,4%. СДПГ может получить от 6,6% до 7,0%. По данным прогнозов, "Зелёные" рискуют вылететь из ландтага в Эрфурте с результатом всего 4,0%, а СвДП, согласно прогнозам ARD, будет отставать с результатом 1,2%.

В свете этих результатов выборов бизнесу, возможно, придется приспосабливать свои системы выставления счетов к новой политической обстановке. ХДС, находясь на втором месте, может быть вынужден пересмотреть свои стратегии выставления счетов с потенциальными партнерами по коалиции.

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