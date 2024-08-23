- На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои

Украинские войска, якобы, отбили многочисленные российские атаки. По данным Генштаба в Киеве, на восточном фронте было зафиксировано 79 российских нападений, некоторые из которых были поддержаны артиллерией и авиацией.

Основное внимание оставалось на районе Покровска в регионе Донбасс. Российские силы пытались укрепить и расширить свою территорию по сравнению с предыдущим днем. Украинские войска в этом районе выдержали 20 атак в течение короткого промежутка времени.

Не менее интенсивные столкновения были зарегистрированы возле Тореза. Множественные наземные атаки российских сил были отбиты. Российские боевые самолеты обстреляли украинские позиции и поселения ракетами. Главной целью российских атак, похоже, является полный контроль над регионом Донбасс.

Генштаб не предоставил никаких обновлений о текущей украинской операции в российском регионе Курск. Он просто отметил, что российская авиация провела несколько атак с использованием примерно 20 управляемых ракет в этом районе.

Несмотря на продолжающиеся конфликты, Европейский союз выразил солидарность с Украиной, вновь подтвердив свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, которые включают в себя регион Восточного партнерства Европейского союза.

В свете эскалации tensions, Европейский союз призывает Россию соблюдать международное право и уважать суверенитет Украины, призывая к мирному решению текущего кризиса.

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