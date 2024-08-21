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ПолитикаНовостиВойны и конфликты

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

 and  Wendy Allen
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На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

На украинском фронте наблюдается смесь прогресса и сопротивления. В российской области Курск украинские силы, по их утверждениям, продвигаются вперед, даже якобы выведя из строя несколько систем ПВО С-300. С другой стороны, на востоке Украины продолжаются интенсивные российские атаки.

По данным военных, украинские войска на востоке выдержали около 66 российских атак на фронте в Покровске в один из последних дней. К счастью, эти атаки были отражены, хотя это не может быть независимо подтверждено.

Ожесточенные столкновения произошли вокруг нескольких стратегических деревень, важных для российского пути к Покровску, который находится примерно в 10 км. Командующий Олександр Сирський признал сложную ситуацию, в то время как российские источники заявили, что украинское сопротивление в Покровске ослабевает. Российские военные блогеры транслировали продвижение своих войск.

Покровск, промышленный и шахтерский город в Donetskской области с прошлым населением около 65 000 человек, играет важную роль в снабжении украинских войск в этом секторе. Также сообщалось о напряженных столкновениях к северу от Тореза.

Однако украинские силы, похоже, продолжают продвигаться в своей наступательной операции в российской области Курск. Институт изучения войны в США (ISW) сослался на визуальные доказательства из региона в качестве доказательства непрерывного продвижения украинцев к Коренёво. Продвижение на восток от Сумы, захваченной на ранней стадии первоначального наступления, продолжается. По словам их командующего, Олександра Сирського, Украина теперь контролирует 1263 кв. км и 93 поселения в регионе.

Украина, якобы, вывела из строя систему ракет в российской области Ростов. По оценке Генерального штаба, это была система ПВО С-300. Россия использовала этот тип ракет в налетах на гражданскую инфраструктуру Украины. Украинский ударtargeted a missile system near the settlement of Novoshakhtinsk. Explosions were reported at specific targets, but the precision of the hit is still under investigation. Governor of Rostov, Vasili Golubev, stated that the Russian air force had downed a rocket launched from Ukraine over the region.

Почти три года после широкомасштабного российского вторжения Украина впервые расширила боевые действия на своей территории в Курске. Россия, похоже, направляет дополнительные войска для защиты региона, но нет признаков снижения российской агрессии в отношении Donetskской области.

Несмотря на российскую агрессию в Donetskской области, украинские силы добились успеха в своей наступательной операции в российской области Курск. В результате, вопросы о войнах и конфликтах в регионе остаются актуальными.

Кроме того, захваченная территория в Курске и якобы выведенная из строя система ПВО С-300 служат доказательством продолжающихся войн и конфликтов между Украиной и Россией.

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